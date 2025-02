Ryanair, con meno di 20 euro raggiungi città da sogno

Il Nord Europa attira l’attenzione dei viaggiatori grazie a modernità e storie passate, spiccando per l’alta qualità della vita. In cima a tutto troviamo le capitali Oslo e Copenaghen ma non sono certo le uniche opportunità. Con la possibilità di partire in primavera poi si potrà anche godere di temperature più miti per scoprirle, magari con la fortuna di trovare belle giornate soleggiate. Perfette per scoprirle in un weekend sono destinazioni tradizionalmente considerate costose ma diventano accessibili graziew alla promozione di Ryanair attiva dal 1 marzo al 31 maggio per biglietti acquistati entro il 28 febbraio.

Le promozioni Ryanair rendono sempre più accessibile viaggiare e tra le più interessanti c’è quella che scade il 28 febbraio . Prenotando in questi giorni si potrà “sbloccare il Nord Europa”: voli scontati del 20% si raggiungono con biglietti a meno di 25 euro, un prezzo davvero conveniente per località come Svezia e Danimarca solitamente scartate per i costi più alti. Il biglietto aereo andata e ritorno così competitivo, per date tra il 1 marzo e il 31 maggio dà modo di programmare un bel weekend di primavera.

Da Milano a Oslo con meno di 16 euro

La Norvegia non è più così proibitiva grazie al collegamento Ryanair e alla promozione che abbassa le tratte del 20%. Da Milano Bergamo con partenza da Orio si raggiunge l’aeroporto di Torp ad Oslo con meno di 20 euro. Partendo il 25 marzo il ticket costa solo 16 euro, 17 euro invece per le date dell’11 marzo o del 31 marzo. Non molto più alti nel weekend: basti pensare il volo del 12 aprile a 22 euro.

In cima agli itinerari di viaggio nel Nord Europa c’è proprio la Norvegia e più precisamente la capitale Oslo che spicca per il mix perfetto tra architettura, natura e cultura. Le cose da fare sono tante e per pochi giorni ecco un concentrato di cosa non perdere. Si parte passeggiando per il centro scoprendo l’incantevole teatro dell’opera direttamente sulle acque con una struttura in marmo e vetro da cui si gode una vista panoramica effetto wow per passare alla fortezza di Akershus di epoca medievale che domina la città.

Consigliamo, se il tempo lo consente, una passeggiata all’interno del parco di Vigeland, dove sono custodite oltre 200 sculture in bronzo e granito dell’omonimo artista. Per fare un tuffo nel passato e scoprire le origini territoriali da non perdere il museo delle navi vichinghe mentre gli amanti dell’arte non possono non acquistare il biglietto per il museo di Edvard Munch dove è custodito l’Urlo e tante altre opere simbolo dell’espressionismo. E per chi vuole passeggiare godendosi l’anima della capitale? Sicuramente consigliati Aker brygge e Tjuvholmen i quartieri più vibranti e sul lungomare dove godersi una cena gourmet e una passeggiata al tramonto.

Da Roma a Göteborg Landvetter a 20 euro

All’interno della promozione Ryanair di febbraio ci sono numerosi voli da Roma a Göteborg Landvetter a meno di 20 euro. Qualche esempio a questo prezzo per raggiungere la Svezia? il 18 marzo si decolla con 20 euro ma anche nel weekend i prezzi non sono proibitivi. Sabato 29 marzo si parte con 22 euro mentre sabato 5 aprile il biglietto si può acquistare a 30 euro. I posti scontati sono tanti ma tendono ad esaurirsi velocemente; chi è interessato e desidera accedere alla promozione deve acquistarli rapidamente.

Göteborg, dopo Oslo, è la seconda città più grande della Svezia che si fa notare per la capacità di unire tradizione marinara e cultura contemporanea. Tra le attività da non perdere il parco dei divertimenti Liseber conosciuto per le giostre adrenaliniche e decorazioni stagionali, conquistando tanto più piccoli quanto i giovani viaggiatori. Il quartiere di Haga è invece una delle zone più belle dove passeggiare: qui spiccano casette in legno e caffè dove gustare le kanelbullar, specialità tradizionali che ricordano delle girelle alla cannella. Chi cerca arte e cultura potrà immergersi nell’Universum, un museo interattivo per appassionati di scienza che omaggia gli ecosistemi.

Il museo Volvo è un’altra tappa imperdibile: l’esposizione racconta la storia del marchio automobilistico svedese con modelli storici e futuristici. Chi si ferma per qualche giorno in più può anche programmare una gita in barca all’interno dell’arcipelago di Göteborg con isole autentiche in cui la natura è incontaminata e i villaggi pittoreschi di pescatori regalano scorci fotogenici.

Da Napoli a Copenaghen con 20 euro

Chi sogna di visitare la Danimarca probabilmente ha in wishlist Copenaghen. Con la promozione di Ryanair si raggiunge Copenaghen da Napoli a partire da 20 euro, come per la tratta dal 1 aprile oppure il 10 aprile. Le date disponibili sono tante ma bisogna fare in fretta poiché i posti in promozione sono limitati.

Se l’offerta stuzzica si può partire alla volta della Danimarca partendo da una visita di pochi giorni a Copenaghen. Da non perdere la celebre statua della Sirenetta ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen e il porto di Nyhavn così pittoresco da sembrare una cartolina con le sue casette colorate e i locali. Poco distante, il Kastellet, una storica fortificazione a forma di stella, permette di immergersi nella storia militare danese e di godere di una passeggiata rilassante nei suoi giardini ben curati.

Aperto nel 1843 i Giardini di Tivoli vantano un mix tra adrenalina, atmosfera fiabesca e spettacoli serali indimenticabili conquistando non solo gli adulti ma anche i bambini che restano a bocca aperta visitandolo. Gli appassionati di reali troveranno interessante visitare la residenza della corona danese, il palazzo di Amalienborg con il cambio della guardia che stuzzica sempre l’attenzione dei più curiosi. I gioielli della corona sono invece custoditi in un museo all’interno del castello rinascimentale di Rosenborg. Copenaghen è anche sede di un quartiere alternativo dove artisti e personalità dall’anima bohémienne convivono: si tratta di Christiania.

