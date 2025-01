Relax in Campania. Le terme da non perdere per rilassarsi tra sole, mare e meraviglia

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Piscine termali dei Giardini Poseidon a Ischia, in Campania

Sole, mare, un patrimonio storico, artistico e culturale dall’inestimabile valore, questo e molto altro è la Campania, una regione tutta da scoprire e da vivere. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime e tutte sono destinate a incantare. Rovine antiche, vulcani, spiagge e costiera mozzafiato, e poi, ancora, città e borghi. Ma non solo, perché il territorio è anche la perfetta destinazione per chi vuole vivere momenti di relax e bellezza grazie alle numerose terme che puntellano la zona.

Quella tra le terme e i cittadini campani, in realtà, è una storia d’amore che affonda le radici in tempi antichissimi. Gli antichi romani, infatti, avevano già scelto la zona dei Campi Flegrei come luogo di benessere e relax. Ne è un esempio il Parco archeologico delle Terme di Baia che conserva i resti dell’antica area termale e dei sudationes, grotte scavate all’interno della roccia che permettevano di entrare in contatto con il calore proveniente dalla stessa.

Una tradizione antichissima, quella dei bagni termali, che vive e sopravvive ancora oggi, non solo nella memoria storica del territorio, ma anche grazie e soprattutto alla presenza di numerose terme che si snodano in tutta la Campania, come quelle di Agnano, di Pozzuoli e di Ischia, tra le tante, le stesse che attirano ogni anno migliaia di visitatori provenienti da ogni dove desiderosi di relax. Scopriamo insieme quelle imperdibili per una vacanza tra sole, mare e benessere.

Terme di Ischia

Se parliamo di terme in Campania, non possiamo non aprire un capitolo intero su quelle di Ischia, tra le più famose della regione e di tutta Italia. Ogni anno, infatti, migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo scelgono di rifugiarsi proprio qui, nell’isola vulcanica del Golfo di Napoli che offre una combo straordinaria di storia, cultura, patrimonio naturalistico e benessere, ovviamente.

Sull’isola, considerata una dei maggiori centri termali d’Europa, sono presenti numerose sorgenti conosciute e utilizzate fin dall’antichità. Le fonti storiche in nostro possesso ne testimoniano l’utilizzo sin dal VIII secolo a.C: le acque delle sorgenti venivano considerate sacre e ricche di poteri soprannaturali, motivo per il quale nei pressi delle fonti venivano spesso eretti del templi dedicati alle divinità.

Oggi la tradizione del benessere termale viene portata avanti dai centri più famosi dell’isola, e conosciuti in tutto lo Stivale, come il complesso delle Terme di Ischia, i Giardini Poseidon, il parco termale di Negombo e quello di Castiglione, le Terme di Cavascura e la baia di Sorgeto, un’area termale libera e gratuita frequentata in ogni periodo dell’anno da persone del posto e dai viaggiatori. A queste, poi, si aggiungono altrettanti hotel e strutture alberghiere dotati di centri termali e Spa.

Il centro termale di Ischia

Il centro Terme di Ischia è un moderno complesso, convenzionato con con il Servizio Sanitario Nazionale, che offre un’ampia gamma di servizi dedicati alla cura, al benessere, al relax e anche alla bellezza. È situato al centro dell’isola, e più precisamente nella zona del porto, ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, in automobile o in taxi. Per chi arriva da altre zone d’Italia è necessario prendere un traghetto o un aliscafo da Napoli (molo Beverello e Porta di Massa) che conducono direttamente a Ischia Porto.

Tra i servizi offerti, oltre all’accesso alle piscine termali, segnaliamo la fangoterapia, la balneoterapia, le cure inalatorie, i bagni di vapore, le saune e i massaggi. I prezzi variano in base ai servizi e ai trattamenti scelti, spesso combinati anche tra di loro. Il singolo ingresso alle piscine termali è di 25 euro a persona. Le Terme di Ischia sono aperte tutte i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 13.00 e sono situate in Via delle Terme, 15.

I Giardini Poseidon

I Giardini Poseidon sono una vera e propria attrazione turistica per tutti gli amanti del benessere e sono da considerarsi tra le terme più belle in Italia. Con venti piscine termali, tra cui tre di acqua marina, si configurano come il parco termale più grande dell’isola. Tantissimi i servizi offerti, tra i quali una spiaggia attrezzata, zone dedicate al benessere e aree ristoro, il tutto immerso in uno splendido parco verdeggiante.

L’ingresso giornaliero ai Giardini Poseidon ha un costo che varia da 41 euro a persona (bassa stagione) a 48 euro a persona (alta stagione) e comprende l’accesso alle piscine termali, coperte ed esterne, con differenti temperature. All’ingresso è possibile abbinare uno dei tanti trattamenti offerti dalla struttura di tipo medico, riabilitativo o olistico.

Il parco termale si trova a Forio, affacciato sulla suggestiva baia di Citara, ed è raggiungibile in auto, in taxi o con il bus, linea 2, che parte da Ischia Porto. I giardini sono aperti tutti i giorni dal 21 aprile al 31 ottobre osservando i seguenti orari: dalle 9.00 alle 19.00 per il parco termale e dalle 8.30 alle 18.30 per il centro salute e benessere. Dal 1° ottobre, e fino alla chiusura stagionale, i Giardini Poseidon sono aperti dalle 9.00 alle 18.30.

Baia di Sorgeto, le terme libere di Ischia

Come abbiamo anticipato, l’isola di Ischia è puntellata da sorgenti termali che la rendono delle terme a cielo aperto, tra le più visitate d’Italia e d’Europa. Oltre agli hotel e ai centri che abbiamo visto, esistono anche delle zone completamente gratuite per fare il pieno di bellezza e relax.

Tra le più famose e popolose ci sono, sicuramente, quelle della Baia di Sorgeto: un vero e proprio parco termale a cielo aperto, gratuito e aperto tutto l’anno, e in ogni stagione. Qui centinaia di persone arrivano ogni giorno per immergersi all’interno di una vasca naturale caratterizzata da acque con temperature che arrivano anche ai 37 gradi.

Le terme libere di Sorgeto si trovano vicino al borgo di Sant’Angelo e possono essere raggiunte in auto, in taxi o in bus. Una volta arrivati alla piazzola che si affaccia sulla baia come un balcone panoramico, occorre scendere 250 gradini che conducono direttamente alla sorgente termale. Il percorso è piuttosto faticoso, soprattutto nella salita del ritorno, ma la vista e i benefici ripagano tutte le energie spese. In alternativa è possibile usufruire del servizio di taxi boat che parte da borgo Sant’Angelo e che conduce alla baia via mare.

Fonte: iStock

Terme di Telese

Tra le terme più celebri, e imperdibili, della Campania segnaliamo anche quelle di Telese, in provincia di Benevento, conosciute soprattutto per il potere terapeutico delle acque termali che contengono zolfo bivalente e anidride carbonica.

Per godere di tutti i benefici di queste acque è possibile raggiungere il complesso Terme di Telese situato appena fuori dal centro cittadino. Si tratta di un centro che, oltre a garantire l’accesso alle piscine termali, offre tutta una serie di servizi dedicati alla salute e al benessere psicofisico. La struttura, inoltre, comprende un poliambulatorio specialistico.

L’ingresso giornaliero alle piscine termali ha un costo di 13 euro a persona che può variare in base ai trattamenti aggiuntivi tra i quali massaggi terapeutici, inalazioni e percorsi vascolari. È possibile, inoltre, accedere alle cure termali anche attraverso la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

È possibile raggiungere le Terme di Telese in auto, percorrendo l’A1 o l’E45, oppure in treno. La stazione più vicina è quella di Telese – Cerreto che dista dalle terme poco meno di 2 km. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 24.00 durante i periodi di alta stagione, mentre in bassa stagione osserva i seguenti orari: 8.30 – 18-30 dal lunedì al venerdì, 8.30 – 22.00 sabato e domenica. Le piscine termali, invece, sono aperte tutti i giorni da giugno a settembre dalle 9.00 alle 13.15 e dalle 13.45 alle 18.00.

Terme di Telese

Terme Stufe di Nerone

Situato a poca distanza dal capoluogo campano esiste un piccolo paradiso tutto da vivere e da scoprire. Stiamo parlando delle Terme Stufe di Nerone, conosciute anche con il nome di Terme di Pozzuoli, un unicum nel suo genere che unisce benessere, natura e anche storia.

Ci troviamo nella suggestiva cornice dei Campi Flegrei, a pochi chilometri dal mare e dal lago di Lucrino. È qui che sorge il parco delle Terme Stufe di Nerone, il cui motto è un preludio dell’esperienza che si andrà a vivere: “Qui se ipsum amat in hunc locum venit” (che tradotto vuol dire: chi si ama non può fare a meno di frequentare questo splendido angolo di paradiso).

Le sue origini affondano radici in tempi lontani: la zona, infatti, era frequentata e amata già in epoca romana rendendo questo luogo uno dei più antichi stabilimenti termali d’Italia. L’eredità è stata presa in carico nei secoli fino ad arrivare a oggi con la realizzazione di un centro benessere che utilizza le proprietà curative delle acque delle sorgenti termali per offrire trattamenti di ogni genere.

All’interno del parco, immerso in una lussureggiante vegetazione, sono presenti due laghetti naturali creati da più di 20 sorgenti termali, le cui acque sono ricche di proprietà benefiche per la pelle, che presentano caratteristiche e temperature differenti. Non mancano, ovviamente, due piscine termali: quella all’aperto, costituita di acqua termale salso-bromo-iodica con una temperatura di 35 gradi, e una interna caratterizzata da una temperatura di 40 gradi.

Le Terme Stufe di Nerone sono aperte tutto l’anno e tutti i giorni, fatta eccezione del 1° gennaio, della domenica di Pasqua, del 25 dicembre, e di tutti i mercoledì di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre. Le terme sono aperte dalle 8.00 alle 23.00 dal lunedì al venerdì, e dalle 8.00 alle 20.00 il sabato e la domenica. Da giugno a settembre le aperture osservano il seguente orario: dalle 8.00 alle 20.00.

L’ingresso singolo e giornaliero ha un costo di 30 euro a persona e comprende l’accesso al parco termale con sorgenti, alle piscine, al calidarium , alle docce termali, alle vasche Jacuzzi e al percorso Kneipp. È possibile, inoltre, sottoscrivere diverse tipologie di abbonamenti e usufruire di altri trattamenti offerti in loco.

Le Terme Stufe di Nerone si trovano in via Stufe di Nerone 45 a Bacoli e sono raggiungibili in automobile percorrendo la Tangenziale di Napoli e uscendo in direzione Bacoli. È presente anche un parcheggio. In alternativa è possibile raggiungere il parco con la ferrovia Cumana, scendendo alla stazione di Lucrino, o in autobus.

Terme Vesuviane

All’ombra del Vesuvio, e a pochi chilometri da Napoli, troviamo le Terme Vesuviane, uno stabilimento termale situato a Torre Annunziata dalle origini antichissime. Secondo le fonti, infatti, queste terme erano già utilizzate nel 64 d.C.

La struttura, in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, offre tantissimi servizi. Oltre a quelli termale, infatti, è presente anche un centro benessere, una spa, una palestra e una terrazza panoramica dal quale godere dello skyline di Napoli.

I prezzi variano in base ai servizi scelti, alcuni dei quali convenzionati con SSN come bagni e fanghi, aerosol e inalazioni e balneoterapia.

Le Terme Vesuviane si trovano in viale Guglielmo Marconi 36 e sono aperte tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 22.00. È possibile raggiungere la struttura sia con mezzi privati che in treno. La stazione più vicina, ben collegata con Napoli, Salerno e Sorrento, è quella di Torre Annunziata.

Terme di Contursi

Le terme di Contursi si trovano in provincia di Salerno, nella valle del Sele e anche in questo caso le origini risalgono all’epoca romana, quando erano frequentate da Virgilio, Silio Italico e Strabone. Le acque utilizzate nel centro termale hanno la più alta concentrazione di anidride carbonica in Europa e per questo, sono una meta perfetta per chi soffre di problemi cardiovascolari, e non solo.

Sono circa 15 le sorgenti che si trovano nella zona di Contursi, alcune calde e altre fredde. E a seconda della temperatura sono indicate per il trattamento di patologie e disturbi specifici. Essendo una zona con numerose sorgenti, il comune di Contursi Terme ospita numerosi centri termali che offrono oltre alle cure anche diversi percorsi di benessere.

Tra i centri più noti ci sono il complesso Terme del Tufaro che offre cure termali, trattamenti di benessere e Spa. Si tratta di un complesso turistico termale costruito proprio nei pressi della sorgente del Tufaro. A questo, poi, si aggiungono anche le Terme Cappetta, le Terme di Forlenza e quelle di Vulpacchio accreditate anche con il Servizio Sanitario Nazionale.

Contursi Terme è raggiungibile in auto, con i mezzi pubblici (treno) e areo. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Contursi, con collegamenti giornalieri da/a Salerno. Due, invece, gli aeroporti: Salerno – Costa d’Amalfi che dista poco meno di 40 km e quello di Napoli-Capodichino situato a circa 100 km.

Terme di Agnano

Acque di benessere, acque salutari, acque di equilibrio: è questo il claim delle Terme di Agnano, un’oasi di benessere nel cuore dei Campi Flegrei. Le origini documentate di queste acque termali risalgono all’epoca romana quando, per volere dell’Imperatore Adriano, fu fatto costruire un complesso alle pendici del Monte Spina.

Oggi la struttura rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il benessere in Campania e in tutta Italia. Le acque del complesso, infatti, presentano numerosi benefici per la pelle, per gli arti e per i muscoli.

Protagoniste assolute della struttura sono le piscine termali, due esterne e quattro interne, tutte con temperature che vanno dai 35 ai 40 gradi. L’ingresso giornaliero, che comprende l’accesso alle piscine, alla saune, all’area relax, al parco naturale ha un costo che può variare dai 30 ai 35 euro in base alla stagione e ai giorni scelti, e comprende anche un kit cortesia.

Oltre all’accesso è possibile usufruire di pacchetti benessere, comprensivi di massaggi e trattamenti. È inoltre possibile accedere ad alcuni servizi convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per chi vuole approfittare della posizione privilegiata del centro termale, e vuole fare incetta di storia e di cultura, è possibile prenotare una visita guidata all’intera area per scoprire gli insediamenti di epoca greca, epoca romana e quelli di inizio ‘900.

Le Terme di Agnano sono aperte dal martedì alla domenica dalle 9.30 all’1.00 con chiusura anticipata alle 19.00 il mercoledì e il giovedì. L’ingresso è consentito dai 14 anni in su.

Il complesso termale è situato nella zona ovest di Napoli, in Via Agnano Atroni 24. È raggiungibile in auto percorrendo la tangenziale, svincolo “Agnano terme”, e con i mezzi pubblici (Metro Campi Flegrei e autobus).

Terme di Stabia

Situate a Castellamare di Stabia, un gioiello del Golfo di Napoli, queste sono da sempre considerate un tesoro inestimabile per la regione e per il Paese intero. Conosciute sin dall’antichità per le differenti proprietà delle acque, la loro importanza fu segnalata anche da Plinio il Vecchio.

Il patrimonio del luogo è immenso: le Terme di Stabia, infatti, comprendono 28 sorgenti termali che, da secoli, venivano sfruttate attraverso due stabilimenti: le Antiche Terme, costruito nel 1883, e le Nuove Terme. Gli edifici, ancora presenti e in stato di abbandono, sono stati chiusi al pubblico nel 2015.

Antiche Terme di San Teodoro

Tra le terme della Campania più famose troviamo anche quelle di Villamaina, in provincia di Avellino. Proprio qui, nel cuore più verdeggiante dell’Irpinia, sorge un complesso di incredibile pregio dove benessere e relax sono di casa. Ci troviamo alle Terme di San Teodoro, nel luogo dove sgorgano acque ricche di benefici, e a una temperatura di 28 gradi, dall’omonima sorgente.

Esattamente come le altre sorgenti che puntellano tutto il territorio, anche quella di Villamaina ha delle origini antichissime che risalgono all’epoca romana, come dimostrano le strutture rinvenute sul territorio. Le prime attività termali documentate, invece, risalgono al XVII secolo.

Punto di riferimento negli anni per il benessere psico-fisico di cittadini e viaggiatori, le Antiche Terme di San Teodoro sono state chiuse nel 2022.