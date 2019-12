Ryanair, offerte per la Cyber Week sulle rotte invernali

editato in: da

Continuano le offerte imperdibili di Ryanair, che quest’anno ha sorpreso tutti con la sua Cyber Week: nata coniugando il Black Friday e il Cyber Monday, due giornate divenute molto famose da tutti gli amanti dello shopping, questa iniziativa riguarda ben 10 giorni di sconti e di promozioni interessanti.

Dopo aver promosso i suoi voli verso Budapest e verso il Regno Unito, stavolta la compagnia low cost ha intenzione di concentrarsi sulle sue nuove rotte invernali. In occasione dei winter sales, per l’ottavo giorno della Cyber Week possiamo godere di un’offerta particolare: sono infatti disponibili voli diretti verso le nuove destinazioni stagionali a partire da appena 9,99 euro. Per poter usufruire della promozione basta prenotare entro le ore 23:59 di oggi, domenica 1° dicembre 2019, il proprio viaggio da effettuare da ora fino a marzo 2020.

Se vi sembra un’offerta allettante, aspettate di scoprire quali sono le nuove rotte previste per questo inverno. I collegamenti europei offerti da Ryanair si fanno sempre più fitti: il vettore è presente in decine di aeroporti italiani, da dove parte con frequenze quotidiane o settimanali verso tantissime destinazioni tra le più belle del continente. C’è solo l’imbarazzo della scelta, e con l’introduzione di nuovi voli per la stagione invernale il già ampio ventaglio di rotte subisce un ulteriore ampliamento.

Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per recarsi in Svezia: siete mai stati a Göteborg? La città è ora collegata all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, per cui sarà facilissimo programmare una vacanza in questa splendida regione. Di meraviglie da ammirare ce ne sono tantissime. È la seconda città più grande e popolosa del Paese, dopo Stoccolma, ed è divisa in due dal fiume Göta älv. Siamo sicuri che i suoi panorami mozzafiato vi lasceranno piacevolmente sorpresi.

La Svezia è troppo fredda per voi? Allora potrete passare le vostre vacanze invernali in Spagna. Partendo da Milano Malpensa, in pochissimo tempo sarete a Malaga: affacciata sul mar Mediterraneo, lungo la Costa del Sol, la città è il luogo perfetto dove rifugiarsi durante i mesi più freddi. Qui il clima è sempre mite e poco piovoso, quindi – con un pizzico di fortuna – avrete tutto il tempo per passeggiare e rimanere a bocca aperta davanti alle sue bellezze.

Se volete scegliere una meta classica, Berlino fa sicuramente per voi. L’aeroporto di Napoli prevede nuovi voli verso la capitale tedesca, che si fa sempre più vicina e comoda da raggiungere. Non avete ancora scelto la vostra destinazione? Basterà andare sul sito di Ryanair per scoprire tutte le nuove rotte e le incredibili promozioni che vi attendono.