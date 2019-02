Ryanair, nuovi voli e nuove rotte per l’inverno 2019-2020

editato in: da

Ryanair ha annunciato le nuove rotte aeree per l’inverno 2019-2020. Ce ne saranno 55 completamente nuove.

Saranno in totale 420, solo da Milano Malpensa e da Bergamo partiranno cento voli della compagnia low cost.

È un record per la compagnia che, nonostante i malumori dei passeggeri per la nuova policy sul bagaglio a mano a pagamento, si aspetta di trasportare 41,2 milioni di clienti (+6%), 13,7 milioni solo dai due scali lombardi.

Ma veniamo alle nuove destinazioni che saranno raggiunte da Ryanair il prossimo inverno.

Da Bergamo ci saranno nove nuove rotte con destinazione Agadir, in Tunisia (2 volte alla settimana), Brema, in Germania (2 voli alla settimana), Göteborg Landvetter, in Svezia (2 voli settimanali), Katowice, in Polonia (2 nuovi voli), Lappeenranta, in Filnadia (2 voli), Londra Southend, Gran Bretagna (4 voli/settimana), Marsiglia, Francia (4 voli alla settimana), Santander, Spagna (2 voli alla settimana) e Sofia, in Bulgaria con voli giornalieri.

Il prossimo inverno ci saranno anche più voli verso Barcellona, Bordeaux, Budapest, Colonia, Edimburgo, Londra Stansted, Malaga, Manchester, Praga e Riga in partenza da Bergamo.

Da Malpensa ci saranno sei nuove rotte verso Bari (9 volte alla settimana), Berlino Tegel (giornaliero), Brindisi (giornaliera), Dublino, in Irlanda (giornaliero, a partire da luglio 2019), Madrid (giornaliero) e Manchester, in Inghilterra (5 volte alla settimana).

Aumenterà il numero di collegamenti per Bucarest Otopeni, in Romania, e Londra Stansted.

Da Bologna ci saranno sette nuove rotte: un volo settimanale per Fuerteventura, alle Canarie, due collegamenti per Santander e due con Tel Aviv, in Israele. Da ottobre, inoltre Ryanair, volerà verso Bordeaux, Crotone, Marsiglia e Podgorica, nel Montenegro. Tre le nuove mete da Pisa: Bucarest, Bruxelles e Dublino. Tre anche da Brindisi: Parigi, Berlino e Milano Malpensa. Quattro le rotte nuove da Treviso: Bordeaux, Londra, Porto e Praga.

Da Alghero ci sarà una nuova rotta verso Bratislava, in Slovacchia. Da Catania due nuove rotte per Marsiglia e per Cracovia. Una nuova rotta da Crotone verso Bologna. Una nuova anche da Lamezia e da Perugia per Malta. Una da Venezia per Londra Stansted. E una anche da Cagliari per Budapest.

Da Napoli saranno sei le nuove mete raggiunte: Berlino, Bordeaux, Malaga, Marsiglia, Nantes e Norimberga. Cinque le nuove rotte da Bari: Bordeaux, Budapest. Cracovia, Praga e Milano Malpensa. Quattro le nuove rotte da Palermo: Bordeaux, Cracovia, Francoforte e Tolosa.