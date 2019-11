Perché è questo il momento migliore per prenotare una vacanza a Budapest

editato in: da

Non è un caso se in molti la chiamano la “Parigi dell’est”: Budapest è una città ricca di meraviglie, dove architetture storiche e bellezze moderne si incontrano in un connubio perfetto. Che non abbiate mai visto il suo patrimonio artistico e culturale incredibile o che, al contrario, stiate pensando all’ennesimo viaggio verso la capitale ungherese, questo è il momento giusto per prenotare.

Oggi, mercoledì 27 novembre 2019, in occasione della quarta giornata della Cyber Week di Ryanair è infatti possibile usufruire di una promozione straordinaria. Se acquistate il vostro biglietto per Budapest entro le 23:59 di questa sera, avrete uno sconto fino al 20% per viaggiare nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. Un’offerta imperdibile, che però terminerà molto presto. Ecco perché dovrete affrettarvi e decidere rapidamente se la città ungherese è la meta giusta per la vostra prossima vacanza.

Per aiutarvi, abbiamo deciso di raccontarvi alcune delle sue meraviglie. Divisa in due dalle acque del Danubio, la splendida Budapest racchiude mille volti tra le sue infinite stradine. Lo storico quartiere di Buda, situato sulla riva ovest del fiume, fu il centro originario della cittadina, nata sulla cima di una collina che offre una veduta mozzafiato. Più volte distrutta e sempre ricostruita secondo i fasti dell’epoca, la zona è oggi ricca di grande fascino, a partire dallo splendido Castello di Buda (conosciuto anche come Palazzo Reale) che ogni notte si illumina e rende magica l’atmosfera.

Dalla parte opposta del fiume, il quartiere di Pest è invece il cuore moderno della capitale, nonché la zona più commerciale. Qui potete trovare una miriade di negozi per il vostro shopping, ma anche ammirare alcuni dei più bei edifici di Budapest. Come ad esempio il Palazzo del Parlamento, splendido elemento di architettura neogotica che si staglia lungo le rive del fiume. È una delle mete turistiche più gettonate di sempre, e quando di notte la sua cupola si accende di mille luci offre uno spettacolo unico al mondo.

Sempre a Budapest sorge il centro termale più grande d’Europa: i Bagni Széchenyi, immersi nel verde del parco Városliget, rappresentano una delle attrazioni più amate dai turisti. Qui, sotto il cielo dell’Ungheria, è possibile godersi un po’ di relax e approfittare dei benefici delle acque termali per cui la città è diventata tanto famosa. Se invece siete appassionati d’arte, non potete lasciarvi sfuggire il Museo delle belle arti, che si trova affacciato sull’affascinante piazza degli Eroi. Al suo interno sono custodite migliaia di opere di grandissimo pregio, che ricoprono un lungo periodo storico dal Medioevo al ‘900, cosa che ha fatto di questa collezione una delle più importanti di tutta Europa.