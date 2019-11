Ryanair, il Black Friday continua: le offerte da prenotare subito

editato in: da

Il Black Friday di Ryanair non si è ancora concluso: nonostante il famosissimo venerdì nero è ormai alle nostre spalle, la compagnia low cost offre ai suoi passeggeri la possibilità di godere ancora di alcune offerte davvero interessanti. Ci aspettano altri sconti incredibili e tanti altri voli a prezzi imbattibili.

Quest’anno, il vettore irlandese ha voluto veramente esagerare con le offerte. Ha infatti deciso di coniugare il Black Friday al Cyber Monday, dando vita a un’iniziativa ricca di sorprese per tutti i passeggeri. Si chiama Cyber Week, e si tratta di ben dieci giorni di sconti speciali. Ad esempio, in questa settimana abbiamo già visto la fantastica promozione per volare a Budapest, che ha riscontrato grandissimo successo. Per il settimo giorno, Ryanair torna ad offrire viaggi scontati per un’altra località molto amata dai turisti.

Prenotando entro le 23:59 di oggi, sabato 30 novembre, un volo da o per il Regno Unito da effettuarsi tra dicembre 2019 e febbraio 2020, potrete usufruire del 20% di sconto. Un’offerta davvero conveniente per chi aveva già in progetto di concedersi una vacanza in Inghilterra nelle prossime settimane, ma anche un’occasione perfetta per chi decide di cogliere al volo l’opportunità per organizzare un weekend in qualche splendida località inglese. D’altronde, in questo periodo dell’anno ci sono davvero tante cose da fare in territorio britannico.

Gli amanti dell’atmosfera natalizia potrebbero approfittare di questo sconto per volare a Manchester e scoprire gli affascinanti mercatini che garantiscono divertimento a grandi e piccini. Passeggiare lungo le vie della città decorate a festa e illuminate da mille colori, osservando le tantissime bancarelle ricche di ogni ben di dio, potrete sentire la vera essenza del Natale. Oppure potreste cogliere l’occasione per trascorrere un Capodanno alternativo, nella fantastica Edimburgo. Qui si celebra la festa più grande d’Europa, della durata di ben 3 giorni, e coinvolge praticamente l’intera città – inclusi i bambini.

Per le feste avete ormai organizzato? Niente paura, potrete usufruire dell’offerta per concedervi un weekend nelle prime settimane dell’anno nuovo, così da iniziare alla grande il 2020. Che ne dite di una splendida visita alla città di Liverpool, alla scoperta delle tante meraviglie che si celano lungo le sue strade? I più romantici magari potrebbero pensare ad un San Valentino particolare, affittando un cottage nel cuore del suggestivo Lake District National Park.