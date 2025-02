Queste 7 nuove rotte aeree in partenza dall’Italia fanno sognare

Se avete bisogno di ispirazione per viaggiare, non cercate oltre: queste sono le 7 nuove rotte aeree in partenza dall’Italia che fanno sognare nel 2025.

Dove volare quest’anno? C’è chi guarda in direzione delle mete più classiche e chi, invece, preferisce viaggiare verso destinazioni nuove , magari finora non facilmente raggiungibili e poco note. È uno dei trend di viaggio che ci accompagnerà nel prossimo periodo quello di avventurarci verso luoghi meno conosciuti per non contribuire all’overtourism e dare un po’ di respiro alle città ‘vittime’ del turismo di massa.

Kaunas, Lituania

Tra le nuove rotte annunciate da Ryanair c'è anche quella verso una città ancora poco conosciuta, ma che conquista facilmente chiunque sia interessato all'arte e al design. Stiamo parlando di Kaunas, la città della Lituania che, a partire dall'estate 2025, sarà facilmente raggiungibile dall'aeroporto di Pescara. Qui, una volta atterrati e lasciate le valigie in albergo, potrete passeggiare tra le strade del suo centro storico medievale immergendovi nelle bellezze architettoniche di questo Paese baltico.

Situata 103 chilometri a ovest di Vilnius, questa piccola città vanta un patrimonio modernista riconosciuto UNESCO nel 2023, eredità risalente al 1920 quando Kaunas fu scelta come capitale provvisoria della Lituania. Sfruttando i mezzi pubblici potreste raggiungere anche la stessa Vilnius, considerata tra le mete più economiche di tutta Europa.

Fonte: iStock

Isole Lofoten, Norvegia

Grazie a easyJet, invece, da aprile sarà possibile raggiungere le splendide isole Lofoten dall'aeroporto di Milano Malpensa. Queste isole, contraddistinte da una bellezza ultraterrena in grado di far innamorare anche le persone più freddolose, offrono un paesaggio frastagliato composto da cime aguzze e acque blu cobalto. A rendere l'atmosfera ancora più unica ci sono gli affascinanti villaggi di pescatori, molti dei quali annidati in baie appartate.

Come il resto della Norvegia, anche le isole Lofoten si esplorano al meglio all'aperto: potete noleggiare un kayak e raggiungere le calette più nascoste, partecipare a tour con guide locali per avvistare gli animali tipici come le aquile di mare dalla coda bianca o le balene, oppure fare trekking per immergervi nei suoi paesaggi incontaminati.

Erevan, Armenia

L'Armenia è un'altra di quelle destinazioni di cui si conosce molto poco, ma che non è difficile raggiungere dall'Italia. Da Torino, per esempio, partono voli con Lufthansa diretti alla capitale Erevan (o Yerevan). Questa è una città antichissima e piccola, ma accogliente, ricca di parchi e fontane, bar e caffè all'aperto, negozi, tanti anche indipendenti e spazi creativi, oltre che mercati e graziose boutique. È qui che troverete la maggior parte dei musei, delle istituzioni culturali e dei ristoranti che mantengono vive le tradizioni culinarie del Paese.

Il cibo sarà parte integrante della vostra esperienza di viaggio: quello armeno combina i sapori del Caucaso meridionale con l'influenza proveniente dalle ricette dei Paesi vicini come Iran, Siria e Libano. Tra i piatti più famosi c'è il lavash, aggiunto alla lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO, onnipresente e versatile. In diversi ristoranti potreste provarlo farcito con formaggio e verdure oppure con una carne alla griglia chiamata khorovats.

Isola di Mauritius

Una delle novità più entusiasmanti arriverà quest'inverno, quando partiranno i voli ITA Airways da Roma verso Mauritius. Qui potrete sfuggire alle basse temperature atterrando su un'isola da sogno dove rilassarvi sulle sue spiagge, passeggiare tra i giardini botanici e fare escursioni alla scoperta della sua natura rigogliosa e delle incredibili cascate.

Mauritius sarà la meta ideale per chi desidera alternare momenti di relax a vere e proprie avventure, sia in mare che nell'entroterra.

Salonicco, Grecia

Evitate le isole e Atene e scoprite il nord della Grecia grazie alle nuove rotte annunciate da easyJet. Da Milano Malpensa potrete raggiungere Salonicco, conosciuta come la patria di Alessandro Magno e cuore dell'impero ellenistico. Questa città offre un clima favorevole per fare escursioni tutto l'anno ed è spesso considerata la capitale culturale della Grecia. Oltre al Museo Archeologico, alla Torre Bianca e al Museo della Cultura Bizantina, segnate nel vostro itinerario anche il Mercato Kapani, una meta perfetta dove respirare l'atmosfera locale più autentica immersi in un mix fragrante di spezie e caffè macinato.

Salonicco è una città da visitare anche perché compatta, quindi facilmente esplorabile a piedi: dal centro, per esempio, potrete raggiungere il suo lungomare in non più di 15 minuti di passeggiata. Da qui godrete di una vista mozzafiato sulla baia fino al Monte Olimpo. Questa dimensione rende facile immergersi nella storia e nelle meraviglie architettoniche della città.

Fonte: iStock

Chicago, Stati Uniti d'America

Con ITA Airways sarà possibile raggiungere facilmente Chicago grazie ai frequenti voli settimanali in partenza da aprile, i quali verranno aumentati a giugno. Si tratta di una destinazione molto amata per le sue architetture, per i musei di prim'ordine o per la presenza di ristoranti guidati da chef brillanti. Annoiarsi a Chicago è praticamente impossibile: ci sono ben 77 quartieri, vengono organizzati tanti festival durante l'anno, c'è un ampio lungomare, incantevoli parchi e sentieri ovunque.

Tra le cose da fare e da vedere consigliamo una passeggiata nel mondo vegetale di Garfield Park, andare in kayak sul fiume o sul lungolago per cambiare la vostra prospettiva sulla città o partecipare a un tour guidato per scoprire le sue bellezze architettoniche. Inoltre, non dimenticate di provare la Deep Dish Chicago-Style pizza: sappiamo che gli italiani sono abbastanza severi quando si parla di cibo, ma provare questo piatto è davvero un must.

Hanoi, Vietnam

Dal 1 luglio, la compagnia aerea Vietnam Airlines collegherà Milano Malpensa con l'aeroporto di Hanoi. La capitale vietnamita avvolge tutti i sensi tra il caos del traffico urbano, gli stand di street food per le strade e le architetture risalenti alla dominazione francese e cinese. Qui potete visitare i templi, come quelli di Ngoc Son e la Torre della Tartaruga, oltre che altre strutture antiche come la pagoda Thap Hoa Phong.

Immergetevi nell'atmosfera offerta dalle sue stradine, provate il caffè e fate tappa alla cittadella imperiale di Thang Long, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 2010. Le cose da fare ad Hanoi sono davvero tante e, una volta viste tutte, potete continuare il vostro viaggio in Vietnam avventurandovi nei suoi luoghi più belli e suggestivi.