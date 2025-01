Solar Farm, Pedalaria e non solo: le novità di Fiumicino per il 2025

Fonte: iStock Tutte le novità dell'aeroporto di Roma-Fiumicino

Nel 2024, quello di Fiumicino si è aggiudicato per la settima volta il titolo di miglior aeroporto d’Europa, un prestigioso riconoscimento che viene assegnato agli scali che hanno dimostrato di saper implementare strategie in grado di migliorare il proprio business aeroportuale. Il primo mese del 2025, quindi, non poteva che cominciare con tutta una serie di novità pensate e progettate per mantenere inalterata la posizione di successo di questo importante scalo italiano, che anno dopo anno accoglie sempre più visitatori.

Il Leonardo da Vinci, infatti, ha raggiunto quasi 50 milioni di passeggeri nel 2024, per l’esattezza 49,2 milioni, un risultato che, secondo le previsioni, doveva essere raggiunto soltanto nel 2028. Quali sono le novità ideate per migliorarlo ancora di più? Dai parcheggi smart al maxi impianto fotovoltaico, fino alla presenza di nuove destinazioni: ve le raccontiamo tutte di seguito.

Nuove destinazioni in Italia e nel mondo

Uno dei punti di forza dell’aeroporto risiede anche nell’ampio network di destinazioni offerte, tanto da diventare uno dei 10 aeroporti meglio connessi del mondo. Nel 2025, queste verranno ampliate ancora di più: dal 12 gennaio è tornato, dopo ben 10 anni, il collegamento da Roma a Tripoli operato da ITA Airways, disponibile due volte a settimana. Ci saranno anche nuovi voli di breve raggio operati da Easyjet, Wizz Air e Ryanair, oltre che nuove rotte verso il Nord America e il Sud America, soprattutto Brasile, Argentina, Perù e Colombia.

Solar Farm, il maxi impianto fotovoltaico

Essere l’aeroporto migliore d’Europa porta con sé anche delle responsabilità, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità, un tema sempre più centrale anche nel campo dell’industria aerea. Ecco perché il Leonardo Da Vinci ha investito 50 milioni di euro in Solar Farm, il maxi impianto fotovoltaico che fornirà energia pulita all’aeroporto.

L’impianto, grazie a una potenza di 22 megawatt di picco, è composto da circa 55 mila pannelli in silicio monocristallino e permetterà all’aeroporto di Fiumicino di produrre ogni anno energia elettrica per più di 30 milioni di kilowattora. L’obiettivo di questo investimento è anche e soprattutto quello di ridurre le emissioni di CO2 dello scalo di oltre 11.000 tonnellate ogni anno.

Pedalaria, la nuova ciclovia

Restiamo in tema di sostenibilità e parliamo della nuova ciclovia che collega l’aeroporto alla città di Fiumicino. L’infrastruttura, che rientra tra le opere del “Dpcm Giubileo 2025”, può essere utilizzata sia dai pedoni che dai ciclisti e si estende lungo 3,5 chilometri fino alla pista ciclabile già esistente nella cittadina aeroportuale.

Chi la percorre potrà ammirare, in un modo lento ed ecologico, luoghi straordinari come i Porti Imperiali di Claudio e Traiano, ossia quello che fu lo scalo marittimo della Roma Imperiale. Pedalaria è stata pensata sia a scopi turistici che funzionali: rappresenta, infatti, una soluzione di mobilità sostenibile non solo per i passeggeri, ma anche per i tanti lavoratori che potranno recarsi a lavoro in modo sostenibile.

Fonte: ANSA

MyParking, il servizio smart per il parcheggio

Già nel 2024, l’aeroporto di Fiumicino ha abbracciato il mondo digitale proponendo servizi ai passeggeri comodi ed efficienti, dal servizio chatbot via WhatsApp al servizio di “Smart Boarding”. Nel 2025 arriva un ulteriore servizio smart dedicato ai parcheggi: MyParking è una piattaforma specializzata che permette di trovare il parcheggio più adatto alle proprie necessità in modo semplice e veloce prenotandolo direttamente online.

Si può scegliere il parcheggio in base a diversi fattori: distanza dallo scalo, posteggi aperti h24 o con posti coperti. Inoltre, per chi paga online, c’è anche uno sconto del 10% sulle tariffe rispetto a chi paga in sede, oltre alla possibilità di accumulare punti MyClub da convertire in codici sconto attraverso la registrazione al programma fedeltà MyParking Club.