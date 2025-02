Le isole greche con un aeroporto: quali sono

Sono 13 le isole greche dotate di un aeroporto che permette ai viaggiatori di raggiungerle con facilità anche dall'Italia per iniziare in comodità la vacanza

Fonte: iStock Una delle spiagge più belle di Corfù

Se c’è una destinazione che non passa mai di moda è la Grecia e, in particolare, le sue isole. Ormai da anni sono considerate la meta ideale per una vacanza estiva tra spiagge, mare e ottimo cibo. Quali scegliere per il proprio viaggio? Ci sono oltre 200 isole abitate, ma non tutte sono facilmente accessibili senza combinare aerei e traghetti. Durante la scelta, quindi, potreste valutare quelle più semplici da raggiungere perché dotate di aeroporto.

Molte di queste hanno un aeroporto internazionale e permettono di arrivare in comodità direttamente dall’Italia. Altre sono lo stesso facilmente raggiungibili, ma facendo un piccolo scalo nella capitale Atene.

Quali sono, quindi, le isole greche con un aeroporto facilmente raggiungibili dall’Italia? Sono ben 13 e ve le raccontiamo di seguito.

Corfù, tra le più belle delle isole Ionie

L’isola di Corfù appartiene all’arcipelago delle isole Ionie ed è la più vicina all’Italia. Grazie alla presenza di un aeroporto internazionale, avrete l’opportunità di raggiungerla con facilità e godere dei suoi paesaggi, in un mix di natura e culture diverse, non solo greca, ma anche veneziana, inglese e francese.

Situato a soli 3 chilometri dalla Città Vecchia, permette di raggiungere anche altre mete greche, non solo Atene, ma anche altre isole come Paxos e le isole Diapondie. Dall’Italia può essere raggiunto con diverse compagnie e da varie città:

con Ryanair : da giugno partono voli da Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Torino, Treviso e Verona, mentre da Milano Bergamo ci sono voli da aprile;

: da giugno partono voli da Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Torino, Treviso e Verona, mentre da Milano Bergamo ci sono voli da aprile; con ITA Airways : da Milano Linate;

: da Milano Linate; con easyJet e WizzAir: da giugno da Milano Malpensa.

Cefalonia, la più grande delle isole Ionie

Sull’isola di Cefalonia si respira un po’ d’Italia: essendo quello delle Ionie l’arcipelago più vicino al nostro Paese, è anche quello che ha subito più di tutti l’influenza veneziana. Grazie a questa vicinanza geografica e alla presenza di un aeroporto, i viaggiatori italiani possono raggiungerla con grande facilità.

L’aeroporto di Cefalonia è situato a circa 9 chilometri dalla città di Argostoli e nei mesi estivi sono attivi diversi voli di compagnie low cost come:

Ryanair : da Milano Bergamo, Pisa e Roma Fiumicino da giugno;

: da Milano Bergamo, Pisa e Roma Fiumicino da giugno; easyJet : da Milano Malpensa da maggio;

: da Milano Malpensa da maggio; Volotea: da Napoli a partire da luglio.

Fonte: iStock

Lefkada, l’isola ancora poco turistica

Raggiungibile anche con l’auto perché collegata al continente da una strada, l’isola di Lefkada è una delle meno visitate. Qui troverete un’atmosfera tranquilla, tra spiagge bellissime e villaggi senza tempo, oltre che le condizioni ideali per praticare sport come il kitesurf e il windsurf.

L’aeroporto Preveza-Aktion non si trova proprio a Lefkada, ma a 20 chilometri di distanza nella città di Aktio-Vonitsa, nella periferia occidentale della Grecia, a 3 chilometri a sud della città di Preveza. Una volta atterrati, potete raggiungere Lefkada con un’auto a noleggio, gli autobus o con un taxi.

Come per la vicina Cefalonia, anche Lefkada è raggiungibile con i voli operati da queste compagnie:

Ryanair : da aprile da Bologna, da Milano Bergamo e da Roma Fiumicino a partire da giugno;

: da aprile da Bologna, da Milano Bergamo e da Roma Fiumicino a partire da giugno; easyJet : da Milano Malpensa da giugno;

: da Milano Malpensa da giugno; Volotea: da Napoli da luglio.

Zante, tra le isole greche più famose

Nota anche come Zacinto, l’isola di Zante offre spiagge mozzafiato, come la famosa Spiaggia del Relitto, un’atmosfera cosmopolita e villaggi autentici nell’entroterra.

Prenotando un volo verso quest’isola, atterrerete nell’aeroporto situato nella parte sudorientale dell’isola, a 4 chilometri e mezzo dal capoluogo, vicino alla cittadina di Kalamaki e alle località turistiche di Laganas e Tsilivi. Lo scalo è molto attivo soprattutto nel periodo estivo, quando dall’Italia partono i voli gestiti dalle seguenti compagnie:

Ryanair : Bari da luglio, Milano Bergamo da maggio, Napoli e Roma Fiumicino da giugno;

: Bari da luglio, Milano Bergamo da maggio, Napoli e Roma Fiumicino da giugno; Volotea : Bari, Palermo, Venezia e Verona da giugno;

: Bari, Palermo, Venezia e Verona da giugno; easyJet : Milano Malpensa da giugno;

: Milano Malpensa da giugno; WizzAir: Milano Malpensa da giugno.

Creta, l’isola con due aeroporti

Creta è sicuramente una delle isole greche più amate grazie alle sue bellissime spiagge, ai borghi suggestivi e al suo ricco patrimonio storico. Questa è l’unica a possedere due aeroporti perché si tratta di un’isola particolarmente grande ed estesa. I due aeroporti principali di Creta sono quelli di Chania ed Heraklion.

L’aeroporto di Chania

Situato nella costa ovest, questo è l’aeroporto ideale per chi desidera ammirare alcune delle bellezze dell’isola come Elafonissos, la spiaggia più bella al mondo, Falassarna e Balos. Qui si può atterrare con Ryanair da Roma Fiumicino, Milano Bergamo, Napoli, Bologna, Bari, Pisa e Venezia Treviso. Con easyJet, invece, i voli partono da Milano Malpensa.

L’aeroporto di Heraklion

Chi, invece, vuole godere della parte più selvaggia di Creta, quella situata sulla costa est, deve atterrare all’aeroporto di Heraklion. Da qui è facile raggiungere il palazzo di Cnosso, le rovine di Festos e Matala. Questo è anche lo scalo più servito dalle diverse compagnie italiane come:

Ryanair : Bologna e Milano Bergamo da aprile e Milano Malpensa da giugno;

: Bologna e Milano Bergamo da aprile e Milano Malpensa da giugno; Volotea : Bari da luglio, Verona e Napoli da giugno;

: Bari da luglio, Verona e Napoli da giugno; Neos Air : Bologna, Milano Bergamo, Roma Fiumicino da giugno, Milano Malpensa e Verona da maggio;

: Bologna, Milano Bergamo, Roma Fiumicino da giugno, Milano Malpensa e Verona da maggio; ITA Airways: Roma Fiumicino e Milano Linate.

Fonte: iStock

Rodi, isola del Dodecaneso

Una vacanza a Rodi significa regalarsi diverse esperienze all’insegna di siti archeologici, spiagge da favola e vita notturna. La più grande isola del Dodecaneso, conosciuta anche come “isola delle rose”, possiede un aeroporto con numerosi collegamenti con l’Italia.

L’aeroporto Diagoras, situato nella parte orientale dell’isola a 15 chilometri dal capoluogo Paradisi, è uno degli aeroporti greci più trafficati dopo gli scali di Atene, Heraklion (Creta) e Salonicco. Le compagnie che offrono voli verso Rodi sono:

Ryanair : Bologna, Catania, Milano Bergamo, Napoli e Pisa da giugno;

: Bologna, Catania, Milano Bergamo, Napoli e Pisa da giugno; Neos Air : Bologna, Milano Bergamo e Roma Fiumicino da giugno e Milano Malpensa da maggio;

: Bologna, Milano Bergamo e Roma Fiumicino da giugno e Milano Malpensa da maggio; easyJet : Milano Malpensa e Napoli da giugno;

: Milano Malpensa e Napoli da giugno; ITA Airways: Milano Linate e Roma Fiumicino.

Kos, per un viaggio di scoperta

Le spiagge più belle del Dodecaneso si trovano qui, a Kos, un’isola di tesori infiniti. I viaggiatori verranno accolti non solo da un mare splendido, ma anche da millenarie colonne corinzie che spuntano tra i fiori selvatici. Nella città omonima di Kos, invece, insieme alle antiche rovine greche c’è anche un imponente castello medievale.

L’aeroporto internazionale di Kos Ippokratis si trova nella parte centromeridionale di Kos, a 26 chilometri a sudovest del capoluogo e vicino ai villaggi di Antimachia e Kardamena. Lo scalo ha due terminal, dove arrivano e partono i voli delle seguenti compagnie:

Ryanair : Bari, Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia Treviso da giugno;

: Bari, Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia Treviso da giugno; Neos Air : Milano Bergamo da giugno, Malpensa e Verona da fine maggio;

: Milano Bergamo da giugno, Malpensa e Verona da fine maggio; easyJet: Malpensa e Napoli da fine giugno.

Karphatos, tra mare e montagna

Se state cercando un’isola meno turistica, potreste optare per Karphatos, dove le montagne selvagge incontrano calette dalle acque blu. È un’isola mitica, soprattutto se si considera che la leggenda narra che Prometeo e i suoi Titani siano nati proprio qui, e che Omero la menziona nell’Iliade.

L’aeroporto, situato nella zona sud dell’isola, a 15 chilometri dalla città di Karphatos, collega l’isola con l’Italia grazie a queste compagnie:

Neos Air : Bologna, Milano Bergamo e Malpensa e Verona da giugno, mentre Roma Fiumicino da luglio;

: Bologna, Milano Bergamo e Malpensa e Verona da giugno, mentre Roma Fiumicino da luglio; Volotea: Napoli da giugno e Venezia da luglio.

Samos, isola dell’Egeo

L’isola di Samos è situata appena al largo della costa turca e rappresenta una delle destinazioni più conosciute delle isole dell’Egeo nord-orientale. Qui è possibile trascorrere una vacanza sia tra i comfort dei resort che all’avventura, alla scoperta delle spiagge meno battute e dell’entroterra. L’aeroporto si trova nella parte sudorientale dell’isola, a circa 14 chilometri dall’omonima città di Samos, ed è collegato con l’Italia grazie alla compagnia Neos Air che, da luglio, offre voli da Milano Malpensa.

Skiathos, tra spiagge e colline di ulivi

Sull’isola di Skiathos si trovano alcune delle spiagge di sabbia bianca più belle dell’Egeo, ma non solo. I paesaggi si compongono anche di colline ondulate ricoperte di pini profumati e ulivi. Oltre a rilassarvi sulla costa meridionale, ricca di spiagge, ville e alberghi, potrete avventurarvi alla scoperta dei suoi monasteri, delle chiese nascoste e dei vari sentieri escursionistici.

L’aeroporto, piccolo e trafficato, è situato un paio di chilometri a nordest del capoluogo. Le compagnie che volano qui dall’Italia sono:

Ryanair : Bari e Pisa da giugno;

: Bari e Pisa da giugno; Volotea : Napoli da luglio e Venezia da giugno;

: Napoli da luglio e Venezia da giugno; WizzAir : Milano Malpensa da giugno e Roma Fiumicino da luglio;

: Milano Malpensa da giugno e Roma Fiumicino da luglio; Neos Air : Milano Malpensa da luglio;

: Milano Malpensa da luglio; easyJet: Milano Malpensa e Napoli da giugno.

Fonte: iStock

Mykonos, l’isola delle feste

L’isola di Mykonos è molto amata soprattutto da chi cerca feste e divertimento durante una vacanza. Non a caso è famosa per essere l’isola della movida e del glamour. Il tutto arricchito dalle classiche architetture bianche e blu e da spiagge meravigliose. Come arrivarci dall’Italia? Lo scalo internazionale, situato a soli 4 chilometri a sudest della capitale dell’isola, è collegato alle principali città italiane grazie a queste compagnie:

Volotea : Bari e Venezia da luglio, Napoli da fine maggio;

: Bari e Venezia da luglio, Napoli da fine maggio; Wizz Air : Roma Fiumicino da luglio;

: Roma Fiumicino da luglio; Ryanair : Bologna e Napoli da giugno;

: Bologna e Napoli da giugno; Vueling : Firenze e Roma Fiumicino da giugno;

: Firenze e Roma Fiumicino da giugno; easyJet : Venezia Marco Polo da marzo, Napoli da maggio, Milano Malpensa da giugno;

: Venezia Marco Polo da marzo, Napoli da maggio, Milano Malpensa da giugno; Neos Air: Milano Malpensa e Verona da fine maggio, Roma Fiumicino da luglio.

Santorini, l’isola dei tramonti

La celebre Santorini, con le sue casette bianche e blu e gli indimenticabili tramonti, possiede un aeroporto situato a 7 chilometri dal capoluogo Fira. Questo è collegato con l’Italia grazie alle seguenti compagnie:

Volotea : Bari e Palermo da luglio, Napoli e Venezia da giugno;

: Bari e Palermo da luglio, Napoli e Venezia da giugno; Ryanair : Bari, Roma Fiumicino e Napoli da giugno; Milano Bergamo e Malpensa da maggio;

: Bari, Roma Fiumicino e Napoli da giugno; Milano Bergamo e Malpensa da maggio; WizzAir : Roma Fiumicino da luglio;

: Roma Fiumicino da luglio; Vueling : Firenze e Roma Fiumicino da giugno;

: Firenze e Roma Fiumicino da giugno; easyJet : Milano Malpensa da maggio, Napoli da giugno;

: Milano Malpensa da maggio, Napoli da giugno; Volotea: Napoli e Venezia da giugno, Palermo da luglio.

Cipro, tra storia e natura

Infine, l’ultima isola greca a disporre di un aeroporto internazionale è quella di Cipro. Situata a sole tre ore di volo dall’Italia, permette di prolungare la stagione balneare fino a novembre inoltrato! L’isola è dotata di due aeroporti principali, uno è Pafos, con voli Ryanair da Milano Bergamo da aprile e Napoli da marzo, l’altro è Larnaca, con voli WizzAir da Roma Fiumicino ed easyJet da Milano Malpensa.