Le nuove rotte italiane di easyJet per l’estate 2025

Con l’arrivo della stagione estiva 2025, easyJet amplia ulteriormente la sua rete di collegamenti internazionali, offrendo nuove opportunità di viaggio da Milano Malpensa e Napoli, ma anche da Bari, Brindisi, Palermo e Lamezia-Terme, verso alcune tra le destinazioni più affascinanti d’Europa.

Con sette nuove rotte in partenza tra maggio e giugno, la compagnia aerea britannica si conferma ancora una volta come una delle scelte preferite dai viaggiatori per la sua comodità e accessibilità.

Da Biarritz sulla costa atlantica francese a Salonicco in Grecia, fino alla soleggiata Fuerteventura nelle Canarie, da Lione a Lisbona, passando per Parigi, i passeggeri potranno scoprire nuovi angoli di mondo con facilità e comfort, per una maggiore varietà di opzioni per le loro vacanze estive, con collegamenti pratici e frequenti.

Queste nuove rotte si aggiungono a un ampio network che vede oltre 250 collegamenti da e verso 18 aeroporti italiani, confermando easyJet come una delle compagnie più apprezzate dai viaggiatori italiani. I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile, ecco i dettagli dell’offerta.

Biarritz: la perla della costa atlantica

Dal 23 giugno 2025, easyJet inizierà a operare voli diretti tra Milano Malpensa e Biarritz, una delle gemme più affascinanti della regione dei Paesi Baschi, in Francia. Con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, questa rotta rappresenta un’occasione unica per esplorare una città che fonde eleganza, storia e natura.

Biarritz è famosa per le sue splendide spiagge (come la Grande Plage) che attirano surfisti da tutto il mondo, ma è anche una meta perfetta per chi cerca un mix di relax e avventura. I visitatori possono passeggiare lungo il lungomare, scoprire le ville in stile Belle Époque e ammirare il leggendario Hôtel du Palais, un’icona della città. Ma non solo: i dintorni di Biarritz offrono opportunità imperdibili per chi ama la natura, con escursioni nei pittoreschi villaggi baschi e nelle montagne circostanti, che fanno da sfondo a un’esperienza unica di scoperta e autenticità.

Salonicco: un viaggio tra storia, cultura e gastronomia

Dal 25 giugno 2025, easyJet inaugurerà anche una nuova rotta da Milano Malpensa a Salonicco, la seconda città della Grecia, con voli settimanali il mercoledì e la domenica. Questa città vibrante, ricca di storia e cultura, è un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera scoprire una delle metropoli più affascinanti del Mediterraneo.

Salonicco è un connubio perfetto di antichità e modernità. Passeggiando per il centro storico, i visitatori possono ammirare le rovine dell’antica Grecia, le magnifiche architetture bizantine e il White Tower, simbolo della città. Salonicco è anche famosa per la sua cucina, con piatti tipici come la bougatsa (un dolce tipico a base di crema) e il souvlaki che conquistano i palati di chiunque. La vivace vita notturna e i numerosi caffè e bar lungo la costa contribuiscono a rendere questa città un’ottima meta per chi cerca sia cultura che divertimento.

Fuerteventura: l’isola del sole e del mare cristallino

Infine, easyJet lancia una nuova rotta da Napoli a Fuerteventura a partire dal 25 giugno 2025. Con un volo settimanale ogni mercoledì, i passeggeri napoletani potranno finalmente raggiungere una delle isole più spettacolari delle Isole Canarie, famosa per le sue spiagge dorate e le acque cristalline, ideali per chi ama il windsurf e il kitesurf.

Oltre al mare, Fuerteventura è un’isola ricca di paesaggi vulcanici e dune dorate come quelle del Parco Naturale di Corralejo, che offrono uno spettacolo mozzafiato al tramonto. Per gli amanti della cultura, Fuerteventura offre anche affascinanti villaggi tradizionali dove è possibile immergersi nella vita locale e assaporare i piatti tipici delle isole Canarie. Questa destinazione è ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax e dell’avventura, tra mare, sole e tradizioni uniche.

Bari-Lione: alla scoperta del cuore della Francia

A partire dal 23 maggio 2025, i passeggeri potranno volare da Bari a Lione con tre frequenze settimanali. Una rotta che apre le porte alla seconda città francese, ricca di storia, cultura e fascino. Lione, famosa per il suo patrimonio gastronomico e le eleganti vie dello shopping, sarà ora più vicina ai viaggiatori italiani. Allo stesso tempo, i francesi avranno l’opportunità di esplorare la Puglia, con il suo mix di tradizioni, bellezze naturali e paesaggi mozzafiato.

Brindisi-Lione: un volo diretto per il meglio di Francia e Puglia

Dal 5 giugno 2025, Brindisi si collega direttamente a Lione con due voli settimanali, il giovedì e la domenica. Una rotta strategica che non solo facilita i flussi turistici verso la Puglia, ma offre anche ai viaggiatori italiani un comodo accesso alla città francese, celebre per la sua atmosfera cosmopolita, i musei di livello internazionale e la vivace vita notturna.

Palermo-Lisbona: un ponte tra la Sicilia e la capitale portoghese

Dal 3 giugno 2025, easyJet inaugura il volo Palermo-Lisbona, con due frequenze settimanali, il martedì e il venerdì. Questa nuova rotta renderà ancora più accessibile la capitale portoghese, una città affascinante e ricca di storia. Dall’Oceanário alla Cattedrale di Lisbona, passando per i quartieri storici come il Bairro Alto, la città sarà a portata di mano per i siciliani, mentre i portoghesi avranno l’opportunità di scoprire la cultura e la bellezza della Sicilia.

Lamezia Terme-Parigi Orly: la Calabria nel cuore della Francia

Dal 21 maggio 2025, Lamezia Terme si collega a Parigi Orly con due voli settimanali. Questo nuovo collegamento non solo rafforza l’accessibilità internazionale della Calabria, ma offre anche un’opportunità ai calabresi di esplorare la capitale francese. Parigi, con i suoi monumenti iconici e la sua scena culturale vivace, sarà ancora più vicina per i viaggiatori che partiranno dal sud Italia.