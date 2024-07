Ryanair festeggia l’anniversario: sconti incredibili per i passeggeri

Ancora indecisi sulla vostra prossima vacanza? Questa è l’occasione giusta per prenotare un viaggio: Ryanair festeggia il suo 10° anniversario tutto italiano – era il 3 luglio 2014 quando hanno avuto inizio le sue operazioni presso l’aeroporto di Milano Malpensa – e i 20 milioni di passeggeri che hanno scelto la compagnia aerea low cost per viaggiare. Non poteva dunque mancare un’ offerta speciale pensata appositamente per i tantissimi turisti che, nei prossimi mesi, partiranno proprio dallo scalo milanese per le loro vacanze a bordo del vettore irlandese.

Ryanair, due offerte imperdibili

Sono ben due le promozioni lanciate da Ryanair in questa occasione speciale. L'offerta dedicata al suo anniversario prevede la possibilità, per i soli passeggeri in partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, di acquistare biglietti aerei a partire da soli 21,99 euro a tratta, per raggiungere alcune delle destinazioni più belle del network della compagnia. Non c'è però tempo da perdere: la promozione scade mercoledì 10 luglio, ed è soggetta a disponibilità. La bella notizia è che c'è ampia possibilità di scelta, dal momento che si può prenotare un volo per viaggiare fino a ottobre 2024.

"In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare 10 anni di attività. Il nostro operativo per la Summer '24 include 5 nuove entusiasmanti rotte verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakesh e Tallin, offrendo ai clienti/visitatori di Milano una scelta ancora più ampia per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d'Europa" - ha annunciato Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l'Italia e il Mediterraneo orientale. Ma non è ancora finita qui, perché c'è un'altra sorpresa rivolta a tutti gli utenti del vettore low cost.

Per chi non ha intenzione di partire da Malpensa, infatti, è possibile comunque usufruire di un'offerta lampo imperdibile: prenotando il proprio volo entro giovedì 4 luglio, sarà possibile viaggiare dal 3 luglio al 31 agosto 2024 con il 20% di sconto. È un'occasione irrinunciabile per tutti coloro che non hanno ancora organizzato le vacanze estive, in attesa di una promozione last minute per risparmiare un po'. E ora scopriamo quali sono le destinazioni migliori per l'estate 2024.

Dove andare con Ryanair

Abbiamo visto che il network di Ryanair, sullo scalo di Milano Malpensa, è appena stato aggiornato per la stagione estiva: perché allora non approfittarne per visitare Marrakech? A partire da soli 14,99 euro, potrete scoprire questa splendida perla del Marocco, dove si respira un'atmosfera autentica. Considerata la più importante delle quattro città imperiali del Paese, si distingue per la sua architettura tipica e per l'uso di pietra arenaria rossa, che le è valso il soprannome di "città d'ocra".

Dall'aeroporto di Ancona, invece, potete partire dalla volta di Düsseldorf a soli 16,99 euro: splendida città tedesca affacciata sulle rive del fiume Reno, è un importante polo economico e industriale, grazie anche alla sua posizione centrale nella regione della Ruhr. Divisa tra tradizione e modernità, offre davvero tantissimi spunti per una visita culturale e artistica. Tra i luoghi da non perdere c'è senza dubbio la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, il museo d'arte moderna e internazionale che ospita opere di Paul Klee, Pablo Picasso e Marc Chagall, tra gli altri grandi artisti.

Infine, se partite dall'aeroporto di Napoli potete approfittarne per andare a Minorca a soli 14,99 euro. L'isola delle Baleari è una delle più note mete turistiche estive, dove si possono trovare piccole calette riparate per godersi una giornata in pieno relax e tantissimi locali notturni per chi ama la movida. Insomma, la destinazione perfetta sia per i giovani che per le famiglie, l'ideale per le vacanze dell'estate 2024.