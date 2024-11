Ryanair e la nuova promo Flash: l’inverno in viaggio, a prezzi eccezionali

C'è tempo fino alla mezzanotte del 6 novembre per prenotare viaggi con la compagnia low cost Ryanair a prezzi incredibili, verso l'Europa e il Mediterraneo, per una fuga invernale accessibile a tutti

Per chi sogna una fuga invernale senza rinunciare al risparmio, Ryanair ha appena lanciato un’offerta imperdibile. La compagnia aerea low cost numero uno in Europa propone infatti una promozione flash con tariffe che partono da soli €16,99 per viaggi da oggi fino al 18 dicembre.

Questa offerta esclusiva, valida solo fino alla mezzanotte di oggi, 6 novembre, permette di esplorare alcune delle mete più affascinanti d’Europa e del Mediterraneo, offrendo ai viaggiatori la possibilità di immergersi in atmosfere natalizie, godersi il sole invernale o riscoprire una città con amici e famiglia.

Viaggiare durante le feste: un’opportunità unica

La promozione di Ryanair rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera una pausa invernale diversa dal solito. L’inverno è infatti il periodo ideale per visitare destinazioni che nel resto dell’anno sono più affollate o costose. La rete di collegamenti di Ryanair copre oltre 240 città, dalle capitali europee alle mete di sole e mare, fino alle destinazioni ideali per i mercatini natalizi, il tutto mantenendo tariffe molto competitive. Chi prenota oggi potrà scegliere tra numerose opzioni, rendendo così più piacevole e rilassante il periodo natalizio.

Questa promozione permette di spostarsi non solo verso le destinazioni più popolari, ma anche verso città meno conosciute ma altrettanto affascinanti, dove vivere un Natale o un Capodanno fuori dagli schemi, immersi in atmosfere uniche. Grazie alla capillarità del network Ryanair, ogni tipo di viaggiatore, dal più curioso al più tradizionale, potrà trovare la meta più adatta alle proprie preferenze, sia per un soggiorno breve sia per una vacanza più prolungata.

Destinazioni in promo: Budapest, Atene e Marrakech

Tra le mete raggiungibili da Milano Malpensa a prezzi scontati, spiccano città affascinanti e dalle atmosfere completamente diverse come Budapest, Atene e Marrakech. Scopriamo insieme cosa queste mete hanno da offrire per una fuga invernale indimenticabile.

Budapest

Conosciuta come la “Parigi dell’Est”, Budapest è una delle città più affascinanti d’Europa, ideale per una pausa invernale dal fascino unico. In inverno, la capitale ungherese si illumina di luci natalizie, e i suoi mercatini offrono un’atmosfera fiabesca, con artigianato locale, dolci tradizionali e vin brulé. Imperdibile è una visita ai bagni termali, come le famose Terme Széchenyi, dove ci si può rilassare nelle acque calde circondati dall’aria frizzante invernale.

La città è anche ricca di storia e cultura: il Bastione dei Pescatori, con la sua vista mozzafiato sul Danubio e sul Parlamento, offre uno scenario perfetto per scattare foto indimenticabili. Non mancano le possibilità di esplorare monumenti storici, come il Castello di Buda e la magnifica Basilica di Santo Stefano.

Promo a 19,99 euro da Milano Malpensa.

Atene

Capitale della Grecia e culla della civiltà occidentale, Atene è una meta ideale per un breve soggiorno culturale. Qui, l’inverno è meno affollato rispetto all’estate, permettendo di visitare con tranquillità alcuni dei siti archeologici più famosi al mondo, come il Partenone e l’Acropoli. Oltre ai monumenti storici, la città offre anche una vivace scena gastronomica e culturale, con mercatini, eventi locali e un clima piacevole, che consente di godersi appieno ogni angolo di questa capitale ricca di fascino.

Promo a 19,99 euro da Milano Malpensa.

Marrakech

Per chi desidera un’esperienza più esotica, Marrakech rappresenta la scelta perfetta. Le temperature invernali in questa città marocchina sono miti e piacevoli, ideali per esplorare i souk colorati, i giardini rigogliosi e la medina antica. L’architettura e i mercati della città regalano un’esperienza sensoriale unica, fatta di profumi, colori e suoni che restano impressi nella memoria. Marrakech è perfetta per chi vuole sfuggire dal freddo dell’inverno europeo, immergendosi in un mondo fatto di tradizione e cultura.

Promo a 19,99 euro da Milano Malpensa.