Cyber Monday Ryanair: le offerte imperdibili da prendere al volo oggi

Fonte: iStock Palma, la città principale sull'isola di Maiorca

Se siete alla ricerca del prossimo viaggio o volo, non lasciatevi sfuggire l’offerta lanciata dalla compagnia aerea low-cost Ryanair in occasione del Cyber Monday. Prenotando entro la mezzanotte di oggi, 2 dicembre, avrete la possibilità di acquistare tanti voli a partire da 16,99 euro, utilizzabili tra il 1 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025, escluso il periodo natalizio compreso tra il 18 dicembre 2024 e l’8 gennaio 2025.

Le offerte sono applicate ai diversi aeroporti italiani e coprono tratte selezionate che vi permetteranno di scoprire nuove città o di atterrare in una destinazione al caldo. Come scegliere la meta adatta a voi? Di seguito trovate i nostri consigli!

Palma, i piaceri della bassa stagione

Tra le mete coperte dall’offerta c’è Palma, la principale città di Maiorca, l’isola delle Baleari tra le più amate della Spagna. Solitamente afflitta dal turismo di massa, soprattutto durante l’estate, nei mesi invernali ritrova la sua tranquillità e, seppur le temperature non siano idilliache per nuotare nelle sue acque, quello fuori stagione è un periodo ideale per scoprirla nella sua autenticità.

Questa perla del Mediterraneo è perfetta a gennaio e febbraio per coloro che vogliono trascorrere il proprio tempo a contatto con la natura: il clima mite permette di fare escursioni a piedi tra mare e terra, come quelle lungo l’itinerario Ses Miradores de S’Arxiduc, o in bici lungo l’itinerario di Formentor. Anche godere dei piaceri della cucina maiorquina senza combattere per ottenere un tavolo è un buon motivo per visitare l’isola fuori stagione.

Sofia, per una fuga in città low-cost

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Sofia come una delle capitali più vivaci d’Europa. Non solo offre uno splendido centro storico, lastricato di pietre e punteggiato di antiche rovine romane ed elaborati esempi di architettura bizantina, ottomana ed europea risalenti al XX secolo, ma anche una vita notturna dinamica e un’atmosfera moderna che si esprime al meglio nel campo della tecnologia, delle arti e della cultura. Basti pensare alle tantissime gallerie e ai musei presenti, in primis la Galleria Nazionale Quadrat 500, o al fatto che ospita rassegne internazionali importanti come il Sofia International Movie Festival.

Certo, scoprire tutte le sue incredibili sfaccettature non è semplice se avete solo un weekend a disposizione, ma è un buon inizio per imparare a conoscere questa città che, anno dopo anno, fa parlare sempre più di sé. Se deciderete di sfruttare l’offerta Ryanair legata al Cyber Monday e di acquistare un volo per Sofia, non dimenticate di inserire nel vostro itinerario delle cose da vedere gli scavi archeologici del Complesso dell’Antica Serdica e il sobborgo di Boyana.

Parigi, per un’immersione nell’arte

Se sognate di visitare Parigi per vedere una delle tante mostre imperdibili allestite per la stagione, ma il trambusto di Natale e Capodanno vi ha fatto desistere dall’acquistare un volo, potreste valutare di sfruttare l’offerta Ryanair per viaggiare nei mesi di gennaio e febbraio. Oltre ai grandi classici da vedere nella capitale francese, vi consigliamo la mostra dedicata al Surrealismo presso il Centre Pompidou: visibile fino al 13 gennaio 2025, la mostra, progettata come un labirinto per rispettare questo particolare stile artistico, riunisce opere di artisti iconici come Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst e Joan Miró e di alcune delle donne surrealiste come Leonora Carrington e Dora Maar. L’attrazione principale della mostra è un “tamburo” che ospita il manifesto surrealista originale, in prestito speciale dalla Biblioteca Nazionale di Francia.