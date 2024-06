Aeroporti di Linate e Malpensa: la grande novità per i passeggeri

Fonte: iStock Linate e Malpensa, arriva Pocket Flight: la novità

Mai più caos in aeroporto, alla ricerca del gate giusto per non rischiare di imbarcarsi su un aereo sbagliato: gli scali milanesi di Linate e Malpensa hanno deciso di adottare un nuovo sistema “smart” per il controllo del proprio volo, usando in tutta comodità il proprio smartphone. Ora basta solo un codice QR per poter avere a portata di mano tutte le informazioni utili a partire in serenità, senza dover più preoccuparsi di qualche contrattempo. Scopriamo di cosa si tratta.

Pocket Flight, la novità di Linate e Malpensa

Se siete viaggiatori abituati a muovervi negli aeroporti, probabilmente avrete notato qualche sguardo smarrito alla ricerca del gate giusto o delle informazioni corrette per l’imbarco, da parte dei passeggeri meno “esperti”. O forse quei passeggeri siete stati proprio voi, con lo sguardo disperatamente rivolto verso il più vicino tabellone per capire dove andare – e sperare che qualche dettaglio non cambi proprio all’ultimo momento. Ebbene, adesso viaggiare diventa un po’ più facile: gli scali di Linate e Malpensa hanno deciso di adottare una nuova tecnologia per aiutare i passeggeri ad avere sempre tutto sotto controllo.

Si chiama Pocket Flight, ed è un semplicissimo sistema informativo personalizzato per ogni volo, in modo da avere a portata di mano tutti quei dettagli utili senza doverli cercare in mezzo ad un marasma di altre partenze (o altri arrivi) che, in un aeroporto come quelli milanesi, sono decisamente numerose. Sviluppato in collaborazione con la società tecnologica AirportLabs, il sistema prevede semplicemente di scansionare un QR code con la fotocamera del proprio smartphone, per poter avere accesso ad una pagina completa con tutte le informazioni sul proprio volo.

Opzionalmente, è possibile attivare le notifiche per essere avvisati in tempo reale di ogni cambiamento: in questo modo, anche senza dover controllare maniacalmente lo smartphone, i passeggeri saranno informati su eventuali cambi di gate, sullo stato del volo e su tutti i dettagli riguardanti l’imbarco. Insomma, viaggiare diventerà davvero molto più facile anche per i neofiti, che magari faticano ancora a districarsi tra le tante informazioni e i numerosi annunci che vengono diffusi in aeroporto. Con un semplice click, si avranno comodamente a disposizione tutti i dettagli utili per imbarcarsi senza alcuna difficoltà.

Gli scali milanesi sempre più all’avanguardia

Linate e Malpensa stanno lavorando da tempo per rendere l’esperienza dei passeggeri più confortevole e rilassante. “Con le sue funzionalità incentrate sui passeggeri e la perfetta integrazione con i sistemi aeroportuali esistenti, Pocket Flight riesce a migliorare il flusso dei viaggiatori, massimizzando al contempo i ricavi non aeronautici dell’aeroporto, sostenendo così il posizionamento degli aeroporti come leader innovativi nel settore” – ha affermato Bianca Fagares, product manager di Pocket Flight presso AirportLabs.

Una nuova tecnologia che si integra perfettamente con le altre già presenti negli scali di Milano, come ad esempio il face boarding che fa uso della biometria per superare i controlli di sicurezza senza aver bisogno dei documenti cartacei in mano. “Con l’implementazione di Pocket Flight, siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nell’adozione di soluzioni innovative che possono trasformare il modo in cui i viaggiatori vivono i nostri aeroporti. Insieme ad AirportLabs siamo riusciti a offrire questo nuovo servizio ai passeggeri in un tempo molto breve, con l’obiettivo di migliorare la loro esperienza nei nostri aeroporti, fornendo informazioni in tempo reale e personalizzate sul proprio volo” – ha dichiarato Mario Ponta, di Sea Milan Airports.