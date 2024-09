Ultima chiamata per le offerte Ryanair di settembre, su oltre 240 rotte

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Un aereo Ryanair in partenza da Cracovia

Viaggiatori, ci siete? Ecco l’ultima chiamata della compagnia low cost Ryanair, dedicata alle offerte del mese di settembre ormai giunto agli sgoccioli.

Come sempre, periodicamente, la compagnia aerea considerata la più utilizzata dai passeggeri in tutta Europa ha in serbo per i viaggiatori un’offerta speciale che ha il via oggi mercoledì 25 settembre, con una durata di sole 48 ore. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’offerta del mese Ryanair per 240 rotte

La promo flash di 48 ore lanciata oggi dalla compagnia aerea Ryanair promette viaggi a tariffe estremamente vantaggiose per coloro che partono nel periodo di tempo compreso tra i mesi di ottobre e novembre.

Si tratta di un’offerta che dura solo un paio di giorni ma che offre voli con prezzi estremamente appetibili, a partire da soli € 16,99. Non solo: le rotte verso cui viaggiare con queste tariffe esclusive sono più di 240, considerando anche che di recente la compagnia aerea ha anche ampliato la sua offerta di destinazioni, allargandosi a 10 nuove mete per la stagione invernale.

Quali sono le destinazioni verso cui prenotare

Barcellona, Cagliari, Catania, Malta e Palermo sono solo alcune delle mete verso cui potete viaggiare a partire da meno di 20 euro: naturalmente, i prezzi hanno questa come base di partenza ma la tariffa varia giornalmente in base all’orario selezionato del volo e al giorno prescelto.

Volete immergervi nell’artistica Barcellona e guardare le opere di Gaudi oppure passeggiare per La Rambla prima di fare un tuffo nel passato al Barrio Gotico? Prenotate subito il vostro volo per la Spagna! Se invece, però, preferite restare in Italia, vi aspettano le spiagge, l’arte e la storia di due regioni spettacolari della nostra penisola, la Calabria e la Sicilia, entrambe destinazioni che danno il meglio di sé anche nel periodo autunnale, quando le temperature si rivelano ancora piuttosto miti.

Inoltre, la bella isola di Malta: qui vi aspetta il fascino meridionale di un territorio cosmopolita, blend di culture e architetture che ogni anno si conferma una delle mete predilette dai viaggiatori in cerca di una destinazione di mare vicina, economica ma con un fascino decisamente internazionale. Non solo: Malta vi può sorprendere con spiagge mozzafiato, arte e storia, ma anche con una spumeggiante e sorprendente vita notturna, tra pub, discoteche ed eventi in strada da non perdere, anche in autunno.

Come espresso nelle parole di Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, questa offerta speciale dell’ultima settimana di settembre è il miglior modo per farsi un regalo, da viaggiatori incalliti, celebrando la metà della settimana, oppure fare un dono speciale a una persona cara, prenotando un viaggio che può diventare indimenticabile. Non serve avere tante ferie a propria disposizione, perché tra le destinazioni selezionate dall’offerta di Ryanair ve ne sono molte che si rivelano perfette per un weekend fuori porta e una vacanza di pochi giorni.

Non resta che visitare il sito ufficiale della compagnia aerea Ryanair per scoprire maggiori dettagli su questa straordinaria offerta, scegliere la propria meta del cuore e prenotare il prossimo viaggio a un prezzo d’occasione.