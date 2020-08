Ripartono le crociere, con offerte last minute

editato in: da

Sono ripartite le crociere e con dei meravigliosi viaggi alla scoperta del fantastico Mediterraneo, attraverso itinerari mozzafiato e con prezzi scontati. MSC Crociere, infatti, è di nuovo pronta ad accogliere i viaggiatori a bordo delle sue bellissime navi .

Per consentire ai passeggeri di trascorrere vacanze rilassate e all’insegna della sicurezza, la compagnia di navigazione ha introdotto la formula Sicuro e Sereno, vale a dire un programma di prenotazione flessibile, e un rigoroso Protocollo di Sicurezza che consente di godere a 360 gradi dell’esperienza in mare. Inoltre, nel prezzo della crociera è incluso anche un Piano di Protezione Covid (CPP), per fornire copertura prima, durante e dopo la crociera.

Vacanze last minute, quindi, alla scoperta delle meraviglie del nostro mare e a prezzi scontati. Gli itinerari in offerta sono diversi e uno più bello dell’altro. Noi ne abbiamo selezionati 3 per aiutarvi nella scelta.

A partire da 449 euro è possibile navigare per 7 giorni alla scoperta di diversi tesori preziosi. Partendo dal porto della magica Napoli e a bordo di MSC Grandiosa si potrà andare a vivere la splendida Palermo, godere delle meraviglie de La Valletta, Genova, Civitavecchia, per poi sbarcare nuovamente nella favolosa e unica città di Napoli.

Altro itinerario da non perdere è quello che salpa dal porto di Bari. In questo caso il costo partirà da 379 euro con i quali si potrà navigare per ben 5 notti e in direzione Corfù, isola da sogno della Grecia; Katakolon in cui il mare è cristallino e la natura incontaminata; Atene, per entrare nel cuore della storia del Paese ellenico, per poi terminare questo splendido viaggio nell’elegante città di Trieste.

Infine, un’altra offerta last minute da non perdere è quella per il viaggio che parte del porto di Civitavecchia. 7 notti da trascorrere a bordo di MSC Grandiosa a partire da 449 euro, e per navigare verso le bellezze di Napoli, Palermo, La Valletta e Genova.

MSC Crociere, inoltre, ci tiene a ricordare che con l’obiettivo di proteggere la salute dei passeggeri, ridurre il rischio di infezione e rendere sicuro ogni aspetto dell’esperienza dei passeggeri, tutte le escursioni organizzate sono in linea con gli standard igienico sanitari di bordo e che la discesa a terra è consentita esclusivamente con escursioni organizzate da MSC Crociere.

Insomma, le crociere sono ripartire e in tutta sicurezza. Non ci resta che approfittare delle offerte last minute e navigare alla scoperta delle meraviglie del Mediterraneo.