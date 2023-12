In crociera nell’estate 2024: i nuovi itinerari

Per chi ama il fascino intramontabile di una crociera, MSC Crociere ha appena aggiornato gli itinerari per il 2024. Tutte le novità

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Fonte: Ph Kirk Fisher - iStock Vista dal lungomare della nave da crociera MSC Musica - iStock

È sempre tempo di pensare alla prossima estate e alle tanto attese vacanze da programmare: e, per chi ama il fascino intramontabile di una crociera, MSC Crociere ha appena aggiornato gli itinerari per il 2024.

In particolare, spicca un programma completamente rinnovato per MSC Musica nel Mediterraneo occidentale e un itinerario ripensato per MSC Opera alle isole greche.

MSC Musica: 7 notti alla scoperta delle mete più gettonate del Mediterraneo occidentale

Dal 13 maggio al 28 ottobre 2024, MSC Musica fa sognare in grande con una crociera di 7 notti verso alcune delle località più apprezzate del Mediterraneo occidentale, tra cui Genova, Cannes, Barcellona, Ibiza e Cagliari.

L’itinerario parte da Civitavecchia da cui gli ospiti possono fare tappa alla vicina Roma per godersi una giornata all’insegna delle bellezze della Città Eterna, con luoghi iconici come la Fontana di Trevi, il Colosseo, Piazza Navona, il Vaticano nonché mercati rionali, ristoranti tipici e gourmet e musei dal valore inestimabile.

Lo scalo successivo è a Genova, l’affascinante capoluogo ligure che vanta un centro storico Patrimonio UNESCO impreziosito dai “Palazzi dei Rolli”, magnifiche chiese, il famosissimo Acquario con il waterfront e vedute inimitabili sul porto antico.

Una tranquilla passeggiata in Via Garibaldi, uno sguardo all’imponente architettura del Duomo e una golosa sosta nei ristoranti e locali caratteristici completano una giornata unica.

Ecco poi l’opportunità di vivere un pomeriggio glamour in Costa Azzurra, a Cannes, celebre per il suo Festival del Cinema: è una città davvero magnetica che offre spiagge incontaminate, panorami mozzafiato, l’elegante Boulevard de la Croisette con negozi di lusso, ristoranti d’eccellenza, e le Suquet, il centro storico ricco di bellezza.

Il viaggio prosegue a Barcellona, perla della Catalogna, dove vivere esperienze che non si dimenticano: autentiche meraviglie architettoniche, tra cui l’iconica Sagrada Família di Gaudí, spiagge favolose, musei a non finire (tra cui va citato il Museo Picasso), il medievale Barric Gòtic e il rinomato viale delle Ramblas la rendono indimenticabile.

E che dire poi di Ibiza, che sa incantare i visitatori da tutto il mondo grazie alla vivace vita notturna, ai siti archeologici, a meravigliose spiagge e panorami incredibili? Una passeggiata per le vie lastricate del centro storico, un po’ di relax a Cala D’Hort e attività e intrattenimento per gli ospiti di ogni età.

Infine, ideale meta vacanziera è Cagliari, amata per il suo mare turchese, la storia millenaria, i tesori architettonici come il Castello medievale, il Duomo del XIII secolo e il Bastione di San Remy, e la deliziosa cucina sarda.

MSC Opera e l’incanto delle isole greche

Dal 12 maggio al 5 ottobre 2024, MSC Opera regala l’incanto delle isole greche partendo da Bari, antica città portuale che offre un piacevole mix di antico e moderno, e navigando con un nuovo itinerario con tappa al Pireo e la possibilità di visitare Atene, Santorini, Katakolon, Corfù e Cefalonia.

Il Pireo, sede del porto più grande della Grecia, è l’ideale per una fuga ad Atene, la capitale tra le città più antiche del mondo, ricca di monumenti di sicuro fascino tra cui svetta il Partenone, uno dei simboli del Paese.

E poi, rotta verso Santorini, acclamata per le candide spiagge, le bianche casette, le chiese dai tetti blu e le viste impagabili sul Mar Egeo, Katakolon, affascinante cittadina affacciata sul Mar Ionio e punto di accesso al rinomato sito di Olimpia, Patrimonio UNESCO, e le bellezze naturalistiche di Corfù, tra spiagge magnifiche, montagne, lussureggiante vegetazione e una capitale dal centro storico UNESCO.

Infine, non può fare a meno di incantare anche Cefalonia, un paradiso grazie alle insenature sabbiose, le grotte, le spiagge, i pittoreschi villaggi e le acque cristalline.