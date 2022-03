Riapre il parco di tulipani più bello del mondo. Ed è pura magia

Se i tulipani sono il simbolo dell’Olanda, questo parco ne è il cuore assoluto. E sta per riaprire i cancelli al pubblico, ansioso di tornare ad ammirare milioni di specie di tulipani di ogni forma e colore, dopo due anni di chiusura dovuta alla pandemia. Sì, perché non tutti i tulipani sono uguali. E in questo giardino si possono ammirare proprio tutti, in un tripudio di colori.

Il parco di Keukenhof

Stiamo parlando del parco di Keukenhof, che riapre per la stagione il 24 marzo e sarà visitabile fino al prossimo 15 maggio. Come ogni stagione, anche quella del 2022 ha un tema intorno al quale ruotano le composizioni. Quest’anno sarà “Flower Classics” ovvero il tulipano – ma non solo, poiché nel parco sbocciano anche altre specie di fiori – come elemento classico visto nell’arte, nell’architettura e nel design.

E la collaborazione con il Mauritshuis, il museo che si trova a L’Aia che proprio quest’anno celebra il duecentesimo anniversario e che ospita il famoso capolavoro di Jan Vermeer “Ragazza col turbante” anche detta la “Ragazza con l’orecchino di perla”, ne è un eccellente esempio.

Oltre ai milioni di tulipani, narcisi e giacinti del parco, la mostra floreale all’interno dei padiglioni di Keukenhof si è ingrandita a dismisura ed è divenuta ancora più bella. Più di 600 coltivatori di fiori portano in mostra i loro fiori più belli affinché possano essere ammirati dai visitatori. E il 23 aprile l’appuntamento è con la Flowerparade, che fa aparte del Bloemencorso of the Bollenstreek, il festival di primavera più spettacolare dei Paesi Bassi che dura una settimana e che parte da Noordwijk per arrivare ad Haarlem, percorrendo 42 km con carri decorati da milioni di fiori colorati.

“Siamo felici di poter dare di nuovo il benvenuto ai visitatori”, ha commentato il direttore del parco Bart Siemerink. “Non abbiamo potuto aprire al pubblico per due anni, benché il parco fosse comunque fiorito e bellissimo. Lo scorso anno, milioni di persone lo hanno potuto ammirare attraverso i video e seguire le fioriture, ma vederle dal vivo è completamente diverso e nessuno video rende l’idea in quanto non consente di sentirne i profumi e di godere dell’atmosfera che si respira nel parco. I primi godere giacinti e i primi tulipani sono già sbocciati e i visitatori possono già godere dei colori fin dal primo giorno di apertura. In tutta la regione di Bollenstreek (quella dei bulbi) si possono anche ammirare i primi campi fioriti”.

Un parco antichissimo

La storia di Keukenhof risale al XV secolo, quando la contessa Jacoba van Beieren decise di raccogliere frutti e vegetali per la cucina del castello di Teylingen (di cui oggi sono visibili solo le rovine). Il castello di Keukenhof fu costruito nel 1641 e la proprietà si sviluppò fino a occupare un’area di 200 ettari. Fu l’architetto di giardini David Zocher insieme al figlio, che realizzò anche il Vondelpark ad Amsterdam, a ridisegnare i giardini del castello nel 1857. Il parco, all’inglese è ancora alla base di Keukenhof.

Nel 1949, un gruppo di coltivatori di bulbi propose di impiegare Keukenhof per esporre i loro fiori segnando così la nascita del parco che apre solo a primavera. Il parco aprì per la prima volta al pubblico nel 1950 e fu subito un grande successo. Quella del 2022 sarà la settantatreesima edizione di Keukenhof.

Info utili

Chi volesse visitare Keukenhof, deve recarsi a Lisse, nell’Olanda meridionale, a meno di 40 chilometri da Amsterdam. Questa cittadina è famosa per essere la capitale dei fiori grazie ai tantissimi e vastissimi campi di tulipani che per primi hanno inventato la modalità “You pick” dove chiunque può andare a raccogliere i tulipani pagano una piccola somma di denaro.

Il biglietto d’ingresso a Keukenhof costa 18,50 euro, i bambini dai 4 ai 17 anni pagano 9 euro mentre è gratuito fino ai 3 anni. Le prenotazioni devono essere fatte online. Esiste anche un Keukenhof Express bus che si prende in prossimità delle stazioni ferroviarie e che consente di raggiungere il parco in modo sostenibile con un biglietto combinato bus+parco (da Amsterdam: adulti 33,50 euro, ragazzi dai 4 ai 17 anni 15,50 euro, gratis da zero a 3 anni). Essendo un luogo all’aperto, non ci sono restrizioni Covid all’interno di Keukenhof e non serve neppure il Green Pass.