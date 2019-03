La Verona della fiction “Mentre ero via” con Vittoria Puccini

La città di Verona e i bellissimi luoghi che la circondano sono stati scelti come location di "Mentre ero via", la nuova fiction in onda su Rai 1. Si tratta di una serie tv di 6 puntate scritta da Ivan Cotroneo e diretta da Michele Soavi che racconta la storia di Monica, una ragazza che deve riprendere in mano la sua vita dopo essere stata in coma per 8 anni in seguito ad un incidente. Quattro mesi di buio e poi il risveglio, con la sua memoria ferma a otto anni prima.Vediamo quali sono i luoghi del centro storico di Verona e delle montagne tra il Veneto e il Trentino che hanno fatto da set per la nuova fiction Rai.