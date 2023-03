È tempo di primavera: le fioriture più belle d’Europa da vedere quest’anno

La primavera offre sempre uno spettacolo meraviglioso: è quello della natura che rinasce dopo i freddi mesi invernali, in un tripudio di colori e profumi inebrianti. Quali sono le fioriture più belle da ammirare in tutta Europa? Non possiamo che partire dagli splendidi alberi di pesco in fiore, che circondano le ampie vallate attorno al borgo di Aitona, in Spagna (nella foto). Passeggiare tra i viali che si dipanano lungo le colline è davvero meraviglioso.