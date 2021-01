Qatar Airways, le offerte per volare in tutto il mondo a prezzi stracciati

editato in: da

Si è appena aggiudicata il secondo posto nella classifica delle compagnie aeree più sicure del 2021 e ora lancia anche offerte imperdibili per volare in tutto il mondo. Parliamo di Qatar Airways, vettore bandiera del Qatar, che con la sua promozione ci catapulta direttamente verso l’estate 2021.

Prenotando entro il 15 gennaio, infatti, si potranno raggiungere diverse destinazioni da sogno con tariffe a partire da 349 euro in Economy Class e 1.469 euro in Business Class. Inoltre, i soci Privilege Club potranno guadagnare Qmiles doppie al momento della prenotazione online e oltre al 50% di Qpoints bonus se l’acquisto del biglietto verrà effettuato attraverso l’App mobile.

Sono davvero tantissime le destinazioni in cui atterrare a prezzi stracciati. Tra queste le Maldive che sono la meta dell’anno, ma che grazie a Qatar Airways sono decisamente più facile da raggiungere rispetto a tante altre compagnie. Perché proprio le Maldive? Perché ci sono mille ragioni per sceglierle. Basti pensare che c’è chi è pronto ad affermare che sono il luogo più romantico al mondo e altri che invece sostengono che le acque maldiviane siano le più suggestive del pianeta. Due ragioni che sembrano più che sufficienti per riservare subito un posto a bordo degli aeromobili. I voli per le Maldive partono da Milano Malpensa e con prezzi che vanno da 564 euro andata e ritorno.

Altra destinazione da raggiungere è Bangkok in Thailandia. Il Paese del sorriso, oltre a essere ricco di cultura, tradizioni e bellezze naturali, è anche uno dei più sicuri da raggiungere nel 2021. Moltissime le spiagge e le attrazioni da visitare e a partire proprio dalla sua capitale, così particolare da essere chiamata anche la città degli angeli o la Venezia d’Asia. I voli per Bangkok decollano dall’aeroporto di Milano Malpensa e a partire da 465 andata e ritorno.

Infine, una meta da visitare dopo un anno così delicato è Zanzibar, meraviglioso paradiso tropicale in cui il fenomeno delle maree è parte del fascino dell’isola. Ma non solo, questo lembo di terra è particolarmente amato anche per la sua vegetazione rigogliosa e per la coltivazione delle spezie. I voli per Zanzibar partono da soli 443 euro (andate e ritorno) e dall’aeroporto di Milano Malpensa.