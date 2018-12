Zanzibar è la meta più condivisa dagli italiani

editato in: da

Il regalo più gradito sotto l’albero di Natale? Una bella vacanza. La risposta metterà d’accordo tanti, se non tutti. Con le festività ormai alle porte, infatti, molti italiani hanno già iniziato a programmare il loro prossimo viaggio.

Nelle scorse ore, Google ha pubblicato la classifica delle mete più cercate nel 2018 all’interno del motore di ricerca: al primo posto si è classificata la Sardegna, davanti a Albania, Sicilia, Grecia, Croazia, Toscana, Zanzibar, Corsica, Salento e Abruzzo. Spicca la destinazione più esotica: Zanzibar. Tale ricerca ha infatti fatto registrare un boom proprio alla fine del 2018, il che lascia ipotizzare che molti italiani abbiano intenzione di andarci a breve. Un ulteriore indizio arriva dall’impennata che ha subito la ricerca “Zanzibar gennaio 2019”, collocatasi alla prima posizione.

Zanzibar, del resto, è stata anche la meta più condivisa su internet nell’ultimo anno. Stando ai dati raccolti dal reparto digital di Veratour, nell’ultimo anno sono state oltre 24mila le foto pubblicate su Instagram con gli hashtag ufficiali del noto tour operator. Guardando i messaggi in entrata, i commenti e i post su Facebook, nel solo 2017 il numero dei contenuti generati dagli utenti è cresciuto del 33%.

In base a post e interazioni, Zanzibar, come detto, ha ottenuto la maggiore visibilità in assoluto, seguita da Miami in seconda posizione e da Cuba al terzo posto. Completano la Top 10 Giamaica, Sardegna, Oman, Fuerteventura, Las Vegas, Kenya e Ibiza. La classifica verrà stravolta durante le vacanze invernali o nel 2019?

I dati del Centro Studi Veratour, intanto, hanno già confermato una crescita nel numero di prenotazioni per viaggi nel periodo tra Natale ed Epifania, oltre ad una maggiore propensione alla spesa e un ricorso massiccio alla prenotazione anticipata. Per quanto riguarda il tour operator, oltre l’80% dei prodotti destinati alle settimane di Natale e Capodanno è stato venduto entro la fine di novembre. A un mese dalle prime partenze, inoltre, molte destinazioni avevano già raggiunto il tutto esaurito.

Tra le strutture Veratour più gettonate tra Natale ed Epifania si è aggiudicata il titolo di “campione d’inverno” il Mar Rosso, seguita da Maldive e – di nuovo! – Zanzibar. Queste mete sono state le prime a raggiungere il sold out e a migliorare i propri risultati del 2017. In particolare, Sharm El Sheikh ha raddoppiato le presenze nel periodo delle tre settimane di festività.

La chiosa finale è dedicata al capitolo “spesa”: quanto sono disposti a spendere gli italiani per le vacanze invernali al mare? Secondo le elaborazioni del Centro Studi Veratour la spesa media per il 2018 è pari a 1.930 euro a persona, compreso di volo e trattamento all inclusive.