New York è una promessa d’amore, il sogno americano per eccellenza. È bella e imperfetta ma è capace di emozionare e rapire il cuore per poi prenderne ufficialmente una parte. Lei sa di essere molto più di una città, un simbolo di libertà dove tutto si muove a ritmi frenetici e incostanti contraddicendosi ai treni lenti e a volte inesistenti del Bronx.

New York è essa stessa una scoperta, che cresce ma non si esaurisce mai. È una metropoli, è il centro del mondo in cui le cose da vedere si trasformano nelle cose da sentire. Un vortice di emozioni raccontata da letterati, artisti e scrittori, da musicisti. E proprio per questo abbiamo selezionato 5 canzoni che vi faranno sentire a New York, anche se a separarvi sono migliaia di chilometri.

New York New York di Frank Sinatra

Migliaia di musicisti si sono ispirati alla Grande Mela ma la nostra selezione non potrebbe aprirsi con una canzone diversa. New York New York è uno dei brani più emblematici e rappresentativi della città. Anche se la canzone fu cantata per la prima volta di Liza Minelli, la versione di Frank Sinatra è rimasta nella storia.

Englishman in New York di Sting

Sting ci ha raccontato un’altra New York, quella vissuta da un uomo inglese. Questo brano racconta di come la città lo abbia accolto dopo il suo trasferimento nel 1986 da Quentin Crisp. Englishman in New York è un omaggio a NY.

Empire State of Mind di Alicia Keys

Tutta la magia intrappolata per le strade e i grattacieli di New York è raccontata nello splendido brano di Alicia Keys. Empire State of Mind è una poesia d’amore dedicata alla città che non dorme mai.

Leaving New York di R.E.M.

Michael Stipe, frontman dei R.E.M. ama New York e ha utilizzato il suo talento per scrivere la dedica d’amore più bella che la città abbia mai ricevuto. Leaving New York è stata scritta dal cantante mentre dall’aereo osservava le luci e i colori di questa città.

New York State of Mind di Billy Joel

Una fotografia fatta di parole: New York state of Mind è la canzone che Billy Joel ha voluto dedicare alla città. L’ispirazione è nata durante il suo ritorno a New York, catturato dalla magia del fiume Hudson e dei quartieri newyorkesi diede voce a tutte le emozioni provate con questo brano.