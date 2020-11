Le Maldive sono la migliore destinazione del mondo

editato in: da

Per la prima volta nella loro storia, le stupende Maldive si aggiudicano l’ambito premio come World’s Leading Destination, migliore destinazione del mondo, in occasione del Grand Finale dei World Travel Awards 2020 tenutosi il 27 novembre.

In gara, oltre agli splendidi atolli, altre 22 destinazioni tra cui Spagna, Mauritius, Dubai, Sri Lanka e Malesia.

Il World Travel Awards, istituito nel 1993, è il più prestigioso programma di riconoscimenti nel settore dei viaggi e del turismo, riconosciuto a livello mondiale come segno distintivo di eccellenza del settore.

Dopo la vittoria dell’illustre premio in un momento così difficile per l’industria del travel, il ministro del turismo H. E. Dr. Abdulla Mausoom ha affermato: “La vittoria del premio World Leading Destination è un forte sostegno alla popolarità delle Maldive tra i turisti internazionali. Questa grande vittoria riflette la forte determinazione e le solide politiche di HEP Solih e della sua amministrazione, l’impegno e gli sforzi dei partner e dei dipendenti dell’industria dei viaggi e del turismo; la promozione mirata di #VisitMaldives da parte dei partner industriali e MMPRC e, naturalmente, il caldo sorriso dei maldiviani. Congratulazioni!”

In più, l’affascinante Paese tropicale è stato anche nominato in ben 40 categorie al Gran Finale con 8 nomination nella Categoria Destinazioni, 53 nomination per 30 categorie in Hotels and Resorts e 3 nomination per 3 categorie mondiali in competizione contro destinazioni di alto livello, con diverse strutture turistiche vincitrici:

World’s Leading New Resort 2020: Emerald Maldives Resort & Spa

World’s Leading Luxury Island Resort 2020:The St. Regis Maldives Vommuli Resort

World’s Leading Luxury Island Villas 2020: Baros Maldives

World’s Leading Honeymoon Resort 2020: JA Manafaru

World’s Leading Water Villa Resort 2020: Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

World’s Leading Seaplane Operator 2020: Trans Maldivian Airway

World’s Leading Airport Resort 2020: Hulhule Island Hotel

Il riconoscimento come “migliore destinazione del mondo” arriva per le Maldive in un periodo di difficoltà e fa ben sperare per il futuro. A causa della pandemia in corso, infatti, le isole Maldive nel loro complesso e l’industria dei viaggi e del turismo sono state colpite duramente e hanno subito interruzioni senza precedenti.

L’Amministratore Delegato di Visit Maldives, il Sig. Thoyyib Mohamed, ha espresso il suo sincero apprezzamento e gratitudine a tutti coloro che hanno votato per le Maldive e agli operatori dell’industria del turismo. “Siamo entusiasti di ricevere il premio di destinazione leader al mondo per la prima volta nella storia delle Maldive. Questo prestigioso premio significa molto per le Maldive, soprattutto perché lo abbiamo raggiunto in questi tempi difficili. Grazie a tutti coloro che ci hanno votato. E grazie ai partner dell’industria dei viaggi per l’immenso lavoro svolto per raggiungere questo obiettivo. Vorrei ringraziare Sua Eccellenza il Presidente Ibrahim Mohamed Solih per il supporto e la stretta guida soprattutto nel processo di ripresa della nazione e dell’industria del turismo”.

Nonostante le sfide nel corso del 2020, questo risultato è una straordinaria testimonianza dell’amore dei turisti di tutto il mondo, nonché del grande impegno e del contributo continuo di ciascuno degli operatori del settore al fine di rilanciare e ripristinare l’industria dei viaggi alle Maldive.