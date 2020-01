È il momento di prenotare una vacanza in Grecia

editato in: da

Le più belle spiagge di Mykonos

Se state pensando di trascorrere le vacanze estive in Grecia, è questo il momento giusto per prenotare. Ryanair ha annunciato una nuova rotta che, a partire da luglio, collegherà Milano Bergamo a Mykonos, con un servizio bisettimanale.

Ma ci sono altri voli diretti per la Grecia da Bologna ad Heraklion a Creta due volte alla settimana e da Napoli a Rodi, con tre frequenze alla settimana. Si possono prenotare viaggi con tariffe low cost fino a ottobre 2020.

Per festeggiare la nuova rotta su Mykonos, la compagnia aerea ha lanciato un’offerta speciale a partire da 14,99 euro, per viaggiare da oggi alla fine di marzo, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di venerdì 17 gennaio.

Mykonos è un’isola tutta da vedere, con mulini a vento, paesini bianchi e spiagge bellissime. È anche una delle isole più frequentate delle Cicladi e, soprattutto se si arriva in aereo, sorprenderà per il suo aspetto brullo dove dominano il blu del mare e le sfumature di marrone della terra, interrotti solo dal bianco dei piccoli villaggi.

Cominciate la visita dal capoluogo, Chora, che vi conquisterà con le sue strette stradine contorte sulle quali si affacciano case di un bianco abbagliante abbellite da ringhiere blu e fiori di mille colori su balconi e porticati.

Il quartiere più famoso di Mykonos è sicuramente Little Venice con le case costruite a filo d’acqua che un tempo appartenevano a ricchi mercanti e armatori. Oggi la zona è popolata da caffè e ristoranti per mangiare a pochi passi dalle onde e non mancano le gallerie d’arte e i negozi più alla moda.

Ma l’isola è conosciuta in tutto il mondo anche per la vita notturna, con locali aperti fino all’alba, feste in spiaggia e dj-set con ospiti internazionali. A Mykonos non è difficile trovare il club o il locale notturno più adatto ai propri gusti (o al proprio budget). Di certo non mancano i beach party: per quelli più conosciuti dovrete raggiungere Paradise Beach e Super Paradise Beach, le cui spiagge si animano ancora di più a partire dal tramonto.