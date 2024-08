Le isole Cicladi: come arrivare e dove soggiornare

Fonte: iStock Paros, isola delle Cicladi

La Grecia è sempre una buona idea per chi vuole staccare la spina, ricaricare le energie e lasciarsi travolgere dalla bellezza del suo mare cristallino e delle sue splendide isole. In particolare le Cicladi, situate nel Mar Egeo, rappresentano la meta perfetta per gli amanti dei paesaggi da cartolina, del buon cibo e per gli appassionati d’arte che desiderano una vacanza da sogno nel vero senso della parola.

Il nome Cicladi deriva dalla disposizione a cerchio delle isole di cui è composto l’arcipelago. In totale sono 220 isole più o meno grandi dove, tra le più famose, spiccano Amorgos, Anafi, Andros, Antiparos, Kimolos, Delos, Ios, Zea, Citno, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Policandro, Serfanto, Sifnos, Sicandro, Sira, Tino e Santorini. Su ognuna di queste gemme insulari potete rilassarvi e godervi il ritmo lento della vita mediterranea, distesi su spiagge nascoste e assaporando deliziosi piatti tipici greci seduti nelle taverne a conduzione familiare.

Come arrivare alle isole Cicladi

Le soluzioni per arrivare alle isole Cicladi sono diverse e variano in base alla vostra destinazione: alcune sono dotate di un aeroporto, quindi possono essere raggiunte facilmente con l’aereo, altre, invece, necessitano di un traghetto. Vediamo insieme le opzioni a vostra disposizione.

Con l’aereo

Il modo più veloce ed economico per arrivare alle Cicladi è l’aereo, anche se non tutte le isole possiedono un aeroporto. Santorini e Mykonos, per esempio, sono quelle più facili da raggiungere perché collegate con diverse città italiane: con Ryanair, da Milano, Roma e Napoli partono i voli diretti per Santorini della durata di massimo due ore, mentre per Mykonos ci sono voli diretti da Bologna. Paros, Naxos e Milos, invece, seppur dotate di un aeroporto, non sono collegate direttamente con l’Italia. In questo caso potete prendere un volo internazionale per arrivare ad Atene o Mykonos e da qui raggiungere la vostra destinazione finale con un volo nazionale o un traghetto. In generale, i voli sono molto frequenti d’estate, mentre diminuiscono nei mesi invernali.

Con il traghetto

Se invece preferite viaggiare per mare, potete optare per il traghetto: è possibile scegliere tra diverse compagnie come Anek Lines, Superfast Ferries o Minoan Lines, dove le partenze sono principalmente dai porti di Ancona e Brindisi. Una volta arrivati in Grecia ci sono numerosi traghetti che trasportano anche autoveicoli e che partono frequentemente dal porto del Pireo di Atene verso tutte le isole. La durata del viaggio varia in base alla posizione dell’isola: per esempio, la traversata da Atene a Santorini dura dalle 5 alle 9 ore.

Una volta raggiunta l’isola prescelta per le vostre vacanze potrete spostarvi noleggiando o una bicicletta o uno scooter. Eventualmente, se avete scelto di soggiornare in una delle isole più grandi, potete optare anche per il noleggio di un’auto.

Fonte: iStock

In quale isola delle Cicladi dormire

Alcune isole, come Santorini, Mykonos e Paros, sono da anni considerate una meta prediletta dei più giovani. Soprattutto ad agosto la vita, in particolare quella notturna, su queste isole diventa frenetica; mentre altre isole, come Amorgos, sono ideali per chi è alla ricerca di tranquillità e vuole scoprire la natura e i luoghi tipici della Grecia antica. Tutte le isole hanno in comune paesaggi mozzafiato, spiagge imperdibili e mare trasparente, per non parlare dei villaggi tradizionali con le loro abitazioni bianche e un entroterra tutto da scoprire. Tra le spiagge più belle ci sono quella di Manganari, sull’isola di Ios, la Red Beach a Santorini, particolare per le rocce rosse che la caratterizzano, o la spiaggia di Kalafatis a Mykonos, ottima per chi ama praticare windsurf.

Scegliere l’isola giusta in cui soggiornare non è semplicissimo, tuttavia potete tenere in considerazione alcuni fattori che vi aiuteranno a prenotare su quella perfetta per voi:

relax e tranquillità : se cercate un’atmosfera rilassata e lontana dalle folle, isole come Sifnos, Serifos o Amorgos potrebbero fare al caso vostro;

: se cercate un’atmosfera rilassata e lontana dalle folle, isole come Sifnos, Serifos o Amorgos potrebbero fare al caso vostro; vita notturna e divertimento : se invece è il divertimento che state cercando, la vera regina delle feste è considerata Mykonos, oltre che Santorini;

: se invece è il divertimento che state cercando, la vera regina delle feste è considerata Mykonos, oltre che Santorini; viaggi in famiglia : se viaggiate con i bambini, consigliamo le spiagge sabbiose e dalle acque calme delle isole di Naxos e Paros;

: se viaggiate con i bambini, consigliamo le spiagge sabbiose e dalle acque calme delle isole di Naxos e Paros; facilità negli spostamenti : se non volete preoccuparvi di organizzare il viaggio con spostamenti troppo complicati, valutate un’isola dotata di aeroporto e ben collegata con l’Italia come Santorini e Mykonos;

: se non volete preoccuparvi di organizzare il viaggio con spostamenti troppo complicati, valutate un’isola dotata di aeroporto e ben collegata con l’Italia come Santorini e Mykonos; dimensioni dell’isola : anche la grandezza dell’isola incide sulla scelta. Alcune sono molto piccole e possono essere visitate con uno scooter o addirittura in bicicletta, altre richiedono il noleggio di un’auto;

: anche la grandezza dell’isola incide sulla scelta. Alcune sono molto piccole e possono essere visitate con uno scooter o addirittura in bicicletta, altre richiedono il noleggio di un’auto; atmosfera: potete scegliere l’isola perfetta per voi anche in base all’atmosfera, alcune sono autentiche e tradizionali mentre altre più turistiche.

Fonte: iStock

Quando andare nelle Cicladi

In linea generale, il periodo ideale per visitare le isole Cicladi va da aprile a ottobre sia per le temperature che per i servizi offerti. In questi mesi, infatti, ristoranti, alloggi e locali sono aperti al pubblico e, soprattutto in primavera, potrete approfittare di prezzi bassi e meno turisti. L’alta stagione, invece, comincia a giugno e finisce a settembre e coincide con un maggior numero di persone e con prezzi molto più alti. D’inverno molte attività chiudono quindi consigliamo di verificare in base ai vostri interessi se deciderete di viaggiare in bassa stagione.