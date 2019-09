Ora si può prenotare un posto a bordo del vero “Polar Express”

editato in: da

Per anni ha permesso ai piccini di sognare un viaggio tra le nevi del Polo Nord, alla rotta della casa di Babbo Natale: oggi il sogno di migliaia di bambini può diventare realtà, grazie alla sensazionale esperienza a bordo del Polar Express offerta dalla Rail Events Inc.

Il magico convoglio ricorda molto da vicino quello protagonista del film d’animazione The Polar Express, uscito nel 2004 sotto la regia di Robert Zemeckis e tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di Chris Van Allsburg. La storia racconta un’incredibile avventura vissuta in prima persona dal piccolo Chris, un ragazzino che aveva smesso di credere in Babbo Natale, ma che grazie al viaggio a bordo del Polar Express ha avuto la possibilità di incontrarlo e tornare così a vivere la magia natalizia. Sono tantissimi i bambini che, innamorati del film animato, hanno sognato di poter vivere la stessa, meravigliosa esperienza. Adesso mamma e papà hanno la possibilità di realizzare il loro desiderio – nonché di godersi quello che, in fondo, è sempre stato anche il loro sogno da piccini.

Il treno magico partirà da ben 50 diverse stazioni distribuite tra Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, in modo da permettere alla maggior parte dei propri passeggeri di trovare la località più vicina da cui iniziare la loro splendida avventura tra le nevi. A bordo, sarà possibile vivere la vera magia del Polar Express: nelle cabine risuonerà la colonna sonora del film, tanto amata dai bambini, e nel corso del viaggio verrà offerta una lettura del racconto di Van Allsburg, per immergersi completamente nell’atmosfera natalizia. Immancabile anche la cioccolata calda, servita su tazze colorate da camerieri che attraverseranno il corridoio a passo di danza.

All’arrivo, al Polo Nord, ci saranno nientemeno che Babbo Natale e i suoi aiutanti ad attendere i piccini: saliranno a bordo del treno per salutare le famiglie e consegnare ai bambini il loro primo regalo di natale, una campanella d’argento – proprio come quella ricevuta da Chris nel film. Il viaggio, a seconda della località di partenza, durerà tra i 60 e i 75 minuti, durante i quali i vostri figli vivranno un’avventura assolutamente indimenticabile. Ah, ricordate un piccolo dettaglio: l’abbigliamento consigliato per salire a bordo del magico treno è un caldo pigiama!

Potete prenotare il vostro viaggio sul sito ufficiale della compagnia, ma dovrete affrettarvi: la maggior parte dei posti è già stata venduta.