Puoi salire a bordo del vero Polar Express e vivere la tua fiaba di Natale

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: PA Wire/PA Images / IPA Polar Express Train Ride: un'avventura straordinaria per grandi e bambini

C’è qualcosa di magico che succede intorno a noi quando il calendario segna l’arrivo di dicembre. Le strade, i quartieri e le piazze delle città che conosciamo, infatti, indossano il loro abito più bello e scintillante, quello che ci catapulta all’interno di universi incantati. Luci scintillanti, decorazioni sontuose, alberi maestosi e profumi inebrianti: il miracolo di Natale sta prendendo vita.

È questo il momento perfetto per organizzare nuovi e straordinari viaggi intorno al mondo, per scoprire e riscoprire le città d’arte, le capitali europee e i borghi che si sono appropriati dello spirito natalizio. I luoghi da raggiungere sono davvero tantissimi e tutti sono destinati a meravigliare. Ma se è un’esperienza al di fuori dall’ordinario che volete vivere questo dicembre, allora, c’è solo una destinazione da raggiungere.

Ci troviamo a Dorset, e più precisamente a Swanage, la località balneare dalle origini vittoriane conosciuta per le lunghe spiagge di sabbia fine e dorata. E qui che ha partire da fine novembre è possibile salire a bordo di un treno a vapore che trasformerà la fantasia in realtà. Non un treno qualunque, intendiamoci, ma il vero Polar Express. Sarà lui a condurvi all’interno della vostra fiaba di Natale.

Benvenuti a bordo del vero Polar Express

Il nostro viaggio di oggi ci conduce a Swanage, nel Dorset, al cospetto di una splendida località balneare che si snoda su una collina e che offre splendidi paesaggi sul mare. È qui che ogni estate cittadini inglesi e turisti provenienti da diversi Paesi si recano per vivere avventure straordinarie tra sole, mare e un’ampia offerta di intrattenimento. Se vi sembra di aver già visto il profilo urbano di Swanage non vi sbagliate: il litorale della città ha fatto da sfondo al video musicale della canzone Yellow dei Coldplay.

Anche se Swanage è considerata e conosciuta principalmente come destinazione estiva, raggiungerla adesso vi permetterà di vivere un’esperienza davvero inedita e suggestiva. Sicuramente uguale a nessun’altra. Qui, infatti, esiste una stazione ferroviaria da cui parte un treno a vapore storico che attraversa l’intero territorio e che consente di fare un tuffo nel passato mentre si osservano paesaggi di immensa bellezza. È lo stesso convoglio che, in occasione del periodo dell’Avvento, si è appropriato dello spirito natalizio per offrire un’avventura incantata.

La Swanage Railway, infatti, ospiterà a partire da fine novembre il viaggio del vero Polar Express, un treno delle meraviglie che condurrà grandi e bambini all’interno del fantastico mondo del film d’animazione diretto da Robert Zemeckis.

Una fiaba di Natale in movimento

Le corse del Polar Express sono state già inaugurate e proseguiranno per tutto il mese di dicembre. I viaggiatori a bordo del treno potranno vivere in prima persona una favola natalizia, immergendosi in un’atmosfera fatata ricreata grazie alle musiche, ai colori e alle scene iconiche del film d’animazione. A tutte le persone a bordo, inoltre, sarà offerta una tazza fumante di cioccolata calda. Ovviamente non mancheranno incontri incredibili, come quello con Babbo Natale e i suoi elfi.

Partendo dalla stazione ferroviaria di Swanage, il treno a vapore si dirigerà, idealmente, verso il Polo Nord attraversando tutti i meravigliosi territori della contea di Dorset, tra i quali anche il Castello di Corfe che, illuminato a festa, regalerà visioni mozzafiato.

Ci sono solo due regole da rispettare per affrontare il viaggio: salire a bordo del Polar Express in pigiama e godersi l’avventura chilometro dopo chilometro perché mai come in questo caso, non è la destinazione che conta ma il viaggio stesso.