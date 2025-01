Tre giorni a Bangkok per scoprire la Città degli Angeli

In tre giorni puoi esplorare alcune delle attrazioni più iconiche di Bangkok, ma anche scoprirne angoli meno noti, con il suo mix di tradizione e modernità

Giornalista, autrice, conduttrice radiofonica, Blogger e SMM. Ama i viaggi zaino in spalla, la vita all’aria aperta, gli animali e lo sport.

Giornalista specializzata in Travel

Fonte: iStock Ammira il Wat Arun illuminarsi al tramonto

Bangkok è una città che affascina per la sua energia frenetica, la cultura vibrante, la bellezza dei suoi templi e mercati. In tre giorni puoi visitare alcune delle attrazioni più iconiche, ma anche scoprire angoli meno noti, con il suo mix di tradizione e modernità. Ecco il nostro itinerario tra esplorazione dei templi e scoperta dei siti storici più importanti, un giro tra i mercati e a Chinatown, visita ai musei e ai luoghi culturali della città.

Il tuo primo giorno a Bangkok: esplorando i templi e i siti storici

Il primo giorno a Bangkok è dedicato all’esplorazione dei suoi templi più iconici, i luoghi storici e a vivere l’atmosfera autentica della città. Se hai solo una giornata, questo itinerario ti permetterà di vederne le principali attrazioni. Inizia la tua visita con una rilassante navigazione sul fiume Chao Phraya, cuore pulsante della città. Dopo aver preso un traghetto dal Sathorn Pier, scendi alla fermata Tha Chang per visitare il Palazzo Reale e il Tempio del Buddha di Smeraldo.

Qui, meravigliati davanti alla magnificenza di una delle attrazioni più sacre del paese. A breve distanza, visita il Wat Pho, famoso per il Buddha reclinato e per la sua scuola di massaggio tradizionale. Prosegui con il Wat Arun, il Tempio dell’Alba, che offre una vista mozzafiato sulla città dal suo campanile centrale. Concludi la giornata con un tour in barca lungo i canali di Bangkok (Klongs), che ti permetteranno di scoprire l’anima più autentica della città.

Sali poi sulla collina del Tempio del Monte d’Oro per goderti il tramonto e una vista spettacolare sulla capitale. Potrai continuare trascorrendo la serata passeggiando a Khao San Road, famosa per il suo vivace mercato e la vita notturna.

Fiume Chao Phraya e traghetto

Inizia la giornata prendendo lo Skytrain per la stazione Saphan Taksin e sali su un traghetto che attraversa il fiume Chao Phraya. Ti consigliamo di prendere il traghetto pubblico (indicato dalla bandiera arancione), che ti permette di vivere la vera Bangkok. Scendi al molo Tha Chang e inizia il tuo tour a piedi nella zona storica di Bangkok.

Palazzo Reale e tempio del Buddha di Smeraldo

La tappa successiva è il Palazzo Reale (costruito nel 1782), un complesso architettonico magnifico che fu residenza del monarca thailandese. Accanto al palazzo si trova il Wat Phra Kaew, il Tempio del Buddha di Smeraldo, il tempio buddista più sacro della Thailandia.

Qui si trova la statua del Buddha di Smeraldo, che viene vestita tre volte l’anno in base alla stagione. Il palazzo è famoso per i suoi tetti dorati, le guglie e i dettagli in oro e pietre preziose.

Ricorda di rispettare il rigoroso codice di abbigliamento: spalle e ginocchia coperte, no canottiere o pantaloncini. Puoi anche noleggiare un’audioguida. Tempo stimato per la visita: 2-3 ore.

Fonte: iStock

Museo Nazionale o Museo del Siam (facoltativo)

Se desideri una pausa dal caldo, visita uno dei musei locali. Il Museo Nazionale di Bangkok (aperto da mercoledì a domenica) è il più grande del Sud-Est asiatico e ospita una vasta collezione di arte e storia thailandese. Se preferisci qualcosa di più interattivo, il Museo del Siam offre esposizioni divertenti sulla cultura thailandese, con attività pratiche per bambini e audioguide gratuite. Tempo stimato: 1-2 ore.

Tempio Wat Pho – Buddha Reclinato

A pochi passi dal Palazzo Reale si trova il Wat Pho, famoso per la statua del Buddha reclinato, lunga 46 metri e decorata con foglie d’oro. Il tempio è anche un centro di insegnamento della medicina tradizionale e del massaggio thailandese. Qui puoi prenotare un massaggio rilassante, attività in genere molto apprezzata dai visitatori. Il complesso include 108 ciotole di bronzo simbolo di buon auspicio. Tempo stimato: 1-2 ore.

Fonte: iStock

Pranzo al The Sixth

Dopo aver esplorato il Wat Pho, fermati a pranzo al The Sixth, un piccolo ristorante a pochi passi dal tempio, gestito da una giovane coppia thailandese che serve cucina tradizionale, deliziosa e a prezzi ragionevoli. Non perdere il famoso Thai Iced Tea. Tempo stimato: 1 ora.

Tempio Wat Arun – Tempio dell’Alba

Attraversa il fiume per visitare il Wat Arun, uno dei templi più belli di Bangkok, famoso per la sua torre centrale (prang) in stile Khmer, alta 82 metri e decorata con piastrelle colorate. Puoi salire le ripide scale per una vista panoramica di Bangkok e del fiume Chao Phraya. Il tempio è particolarmente suggestivo di sera, quando è illuminato, ma chiude prima del tramonto, quindi pianifica di visitarlo durante il pomeriggio. Tempo stimato: 1-2 ore.

Fonte: iStock

Gita in barca sui canali (Klong)

Dopo Wat Arun, fai una gita in barca attraverso i Klong di Thonburi, l’antica Bangkok, dove molti abitanti vivono ancora lungo i canali. Il tour ti offre uno spaccato della vita tradizionale, fatta di case galleggianti e templi nascosti. Passerai accanto al Wat Paknam Phasi Charoen, famoso per la sua enorme statua del Buddha dorato. Un tour di un’ora costa circa 1200-1300 baht per due persone.

Tempio del Monte d’Oro (Wat Saket)

Per concludere la giornata, prendi un taxi fino al Wat Saket (Golden Mount), situato su una collina che offre una vista panoramica su Bangkok. Salendo i suoi 344 gradini avrai una vista spettacolare della città al tramonto. La passeggiata è mediamente impegnativa ma la ricompensa visiva fa sì che ne valga assolutamente la pena. Tempo stimato: 1-2 ore.

Khao San RoadT

Termina la serata a Khao San Road, la strada più famosa per i backpacker. Qui puoi passeggiare tra bancarelle di cibo, souvenir e abbigliamento, o semplicemente rilassarti in uno dei tanti bar e ristoranti. Khao San è famosa per la sua vita notturna vivace, con musica e feste fino a tardi. Tempo stimato: dipende dal tuo livello di energia!

Fonte: iStock

Il tuo secondo giorno a Bangkok: alla scoperta dei mercati e della storica Chinatown

Dedica il secondo giorno a esplorare i vivaci mercati di Bangkok. Inizia con il Mercato di Chatuchak, uno dei più grandi e vari del mondo, dove puoi trovare davvero di tutto, dall’artigianato alle piante, dai vestiti ai souvenir. Poi dirigiti verso Chinatown per un tour a piedi tra le sue affollate strade, templi e negozi. Per pranzo, fermati lungo Yaowarat Road per assaporare il meglio del cibo di strada, dal riso fritto, al pesce, alla zuppa di noodle.

Nel pomeriggio, visita la Casa di Jim Thompson, un affascinante esempio di architettura tradizionale thailandese, e il Centro d’Arte e Cultura di Bangkok.

Chatuchak Weekend Market

Se soggiorni a Bangkok durante il fine settimana, il Chatuchak Weekend Market è un luogo da visitare assolutamente! È il mercato all’aperto più grande del mondo, con oltre 15.000 bancarelle e un’area che si estende su più di 1 km. Il mercato è presente da decenni ed è il luogo perfetto per acquistare souvenir, vestiti, artigianato locale, piante, cibo e tanto altro.

Orari : sabato e domenica, dalle 06:00 alle 18:00 (alcune aree sono aperte anche il venerdì per vendita all’ingrosso).

Come arrivare : prendi lo Skytrain (BTS) fino alla stazione Mo Chit oppure la metropolitana (MRT) fino alla stazione Chatuchak .

: sabato e domenica, dalle 06:00 alle 18:00 (alcune aree sono aperte anche il venerdì per vendita all’ingrosso). : prendi lo Skytrain (BTS) fino alla stazione oppure la metropolitana (MRT) fino alla stazione . Cosa fare: passeggia tra le bancarelle e prendi un po’ di cibo da strada, assaggiando piatti thailandesi tipici. La varietà è incredibile e potrai trovare di tutto, dal pad thai alle specialità regionali.

Chinatown (Yaowarat)

Dopo aver esplorato Chatuchak, dirigiti verso Chinatown (Yaowarat), il quartiere storico che conserva un’affascinante miscela di culture cinese e thailandese. Durante il giorno, Chinatown è un labirinto di vicoli affollati, templi antichi, negozi di tè e spezie, e mercati di ogni genere. È il cuore pulsante delle tradizioni cinesi a Bangkok, ma anche un punto di incontro tra storia e modernità.

Cosa fare: passeggia lungo Yaowarat Road, esplorando i negozi e fermandoti a scoprire piccole caffetterie e boutique locali. Approfitta delle diverse fermate per assaporare piatti come dim sum, noodles cinesi e frutta esotica.

Fonte: iStock

Talad Noi: il segreto meglio custodito di Chinatown

Se ti senti particolarmente in vena di avventure, esplora Talad Noi, un’area affascinante e poco conosciuta di Chinatown. Talad Noi è una delle zone più storiche di Bangkok, dove potrai vedere una combinazione unica di templi, case antiche e il fiume Chao Phraya che scorre tranquillo accanto.

Cosa fare: perditi nei vicoli osservando la street art, i templi nascosti e i piccoli negozi di antiquariato. Troverai anche alcune delle caffetterie e dei bar più trendy della città. Non dimenticare di fermarti al Hong Sieng Kong Café & Museum per una pausa e un po’ di storia locale.

Attrazioni della zona:

Ristorante NAM 1608 : ottimo per un pranzo con vista sul fiume.

: ottimo per un pranzo con vista sul fiume. So Heng Tai Mansion : una villa cinese di 200 anni che vale la visita.

: una villa cinese di 200 anni che vale la visita. PhotoCafe: luogo ideale per gli amanti della fotografia.

Chinatown Centrale: templi, mercati e cibo di strada

Nel cuore di Chinatown, la zona di Yaowarat offre una varietà di esperienze culinarie uniche. Dopo aver esplorato i vicoli, non puoi perdere il Tempio di Wat Traimit e il Mercato di Sampeng Lane.

Cosa fare:

Tempio di Wat Traimit : visita il tempio del Buddha d’oro, una statua di 5,5 tonnellate di oro puro, nascosta sotto uno strato di gesso per secoli.

: visita il tempio del Buddha d’oro, una statua di 5,5 tonnellate di oro puro, nascosta sotto uno strato di gesso per secoli. Mercato di Sampeng Lane: un mercato vivace e affollato, pieno di spezie, cibo, tessuti e giocattoli. È un ottimo posto per immergersi nel caos di Chinatown.

Fonte: iStock

Vita Notturna a Sukhumvit

Se hai ancora energia per esplorare la città, la Sukhumvit Road è il centro della vita notturna di Bangkok. Questa zona è ricca di bar, club e ristoranti e offre qualcosa per tutti i gusti.

Cosa fare:

Thong Lor : il quartiere più alla moda, con ristoranti, bar e club. Il Octave Rooftop Bar è un’ottima scelta per una vista spettacolare sulla città.

: il quartiere più alla moda, con ristoranti, bar e club. Il è un’ottima scelta per una vista spettacolare sulla città. Soi 11 : un luogo vivace con numerosi bar e locali dove fermarsi per un drink o ballare.

: un luogo vivace con numerosi bar e locali dove fermarsi per un drink o ballare. Soi Cowboy /Nana Plaza: se cerchi un’esperienza più audace, questi quartieri sono famosi per i go-go bar e l’intrattenimento vivace.

Come arrivare: Prendi lo Skytrain (BTS) lungo Sukhumvit Road. Scendi alla stazione Thong Lor per l’area alla moda, o Nana BTS per Soi 11 e Soi Cowboy.

Il tuo terzo giorno a Bangkok, tra cultura e shopping

Nel tuo terzo giorno in città, immergiti nella cultura locale visitando il Museo Nazionale o il Museo del Siam. Entrambi offrono uno sguardo approfondito sulla storia e la cultura della Thailandia. Poi, passa qualche ora a esplorare i centri commerciali di Siam Square e MBK per fare shopping e scoprire le ultime tendenze. Non dimenticare di fare una pausa pranzo nei ristoranti che offrono cucina thailandese autentica.

Se sei un amante della cultura contemporanea, il Bangkok Art and Culture Centre è un’altra tappa imperdibile. Visita Benjakitti Park o Parco Lumphini, dove puoi rilassarti in mezzo alla natura prima di scoprire i mercati notturni e goderti la vista sulla città da uno dei rooftop bar più cool.

Concludi la tua visita con una cena in uno dei ristoranti raffinati sulla Riverside, ammirando il tramonto sul fiume Chao Phraya. La sera, prendi un taxi per Asiatique the Riverfront, un mercato e centro commerciale sul fiume che si anima di notte con negozi, ristoranti e spettacoli. Se avrai ancora un po’ di energia, potrai concludere la giornata esplorando la vita notturna lungo la famosa Sukhumvit Road.

Fonte: iStock

Jim Thompson House

Inizia la giornata con una visita alla Jim Thompson House, l’ex residenza di Jim Thompson, l’uomo che ha reso famosa la seta thailandese. La casa è una splendida villa tradizionale tailandese, ora trasformata in museo, e racconta la storia affascinante di Thompson, scomparso misteriosamente. Qui potrai anche assistere a una dimostrazione sulla produzione di seta e fare acquisti nel negozio interno.

Bangkok Art & Culture Centre

A pochi passi dalla Jim Thompson House, visita il Bangkok Art & Culture Centre, un luogo di arte contemporanea con esposizioni locali e internazionali. L’edificio stesso è interessante, con una scala a chiocciola che porta alla cima. La maggior parte delle mostre è gratuita, ma alcune potrebbero richiedere un biglietto d’ingresso.

Shopping a Siam

Siam è il cuore dello shopping e dell’intrattenimento di Bangkok. Esplora centri commerciali come Central World, Siam Paragon, Siam Center, e MBK, dove troverai di tutto, dai marchi di lusso a opzioni più economiche. Non perderti anche l’area ristorazione per una pausa gastronomica con un’ampia varietà di cibi a prezzi convenienti.

Passeggiata nei parchi verdi

Fai una passeggiata rilassante in uno dei parchi di Bangkok: Lumphini Park o Benjakitti Park. Lumphini è il parco più famoso della città, ideale per camminare, correre o fare esercizi all’aperto. Benjakitti Park, recentemente ampliato, offre splendide viste e passerelle sopraelevate perfette per ammirare il tramonto.

Fonte: iStock

Jodd Fairs Night Market

Visita il mercato notturno Jodd Fairs, molto di moda, dove puoi fare shopping e assaporare cibo locale e internazionale. È un mercato dall’atmosfera retrò, con tante bancarelle e food truck, rendendolo il posto ideale per una serata divertente.

Drink in un rooftop bar

Concludi la tua giornata con un drink al Moon Bar del Banyan Tree Hotel, situato al 61° piano. Dalla terrazza potrai godere di una vista spettacolare sulla città. Altri ottimi rooftop bar sono al Muse Hotel e al Dome at State Tower, famoso per il film Una notte da leoni 2.

Con questo itinerario di tre giorni potrai vivere una Bangkok completa, dalle sue affascinanti tradizioni culturali al suo lato più moderno e cosmopolita. Approfitta di ogni momento per scoprire qualcosa di nuovo in questa città che non smette mai di sorprendere e goditi ogni istante!