Vietnam: 10 luoghi da visitare assolutamente

Avete presente il Paese ideale per fare vacanze di ogni tipo? Ecco, sicuramente uno di questi è ilche offre luoghi perfetti in cui rilassanti a prendere il sole, visite culturali e una natura in grado di sbalordire tutti. Tra ic'è la Baia di Ha Long (in foto), una vera meraviglia inserita tra i siti Patrimonio dell’Unesco che emoziona il visitatore con i suoi faraglioni e le sue isolette. Un posto speciale e in cui aleggia anche una leggenda: furono dei draghi a creare questo posto eccezionale, sputando dei gioielli che si trasformarono nelle isole della baia durante una battaglia tra vietnamiti e cinesi.