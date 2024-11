Crociere, navi e itinerari, le novità che ci attendono

Nuove tratte e nuovi mezzi ricchi di comfort e attività per il 2025 e 2026. Ecco tutte le novità delle maggiori compagnie per le crociere in tutto il mondo

Per chi ama la crociera il futuro riserva tantissime novità e grandi emozioni. Per il 2025 e 2026 le maggiori compagnie hanno annunciato rotte aggiuntive e nuove navi per sorprendere i propri clienti ed esplorare il mondo con una nuova prospettiva. Gli ospiti delle crociere previste dal prossimo anno possono prepararsi a godere della bellezza indubbia di alcuni posti lontani, immersi in una natura incontaminata o con un ricco patrimonio artistico e culturale.

Le offerte sono pensate per un pubblico ampio, di diverse età e passioni, da luoghi più freddi a mete più soleggiate e dalla temperatura mite, per un viaggio da ricordare, in coppia, con gli amici o in famiglia. Ma vediamo nel dettaglio quali sono queste novità.

MSC Crociere si spinge all’estremo Nord

MSC Crociere ha annunciato una novità inaspettata da molti: per la prima volta farà delle crociere in direzione Alaska. Il nuovo itinerario MSC Poesia prevede la partenza settimanale dal porto di Seattle, negli Stati Uniti, per raggiungere l’Alaska e il Canada in un tratta della durata di sette notti. L’11 maggio 2026 sarà il primo viaggio di questa nave diretta verso luoghi rigidi, dove i visitatori potranno gustarsi dei paesaggi naturali molto suggestivi, catturando la fauna selvatica e immergendosi in una natura selvaggia che ha molto da dire.

Fiordi, ghiacciai, montagne imponenti accoglieranno i croceristi che in questo itinerario potranno visitare Ketchikan, Icy Strait Hoonah, Tracy Arm, Juneau e Victoria. “Con l’introduzione delle crociere in Alaska stiamo ampliando ulteriormente la nostra offerta globale e dando ai nostri ospiti l’opportunità di apprezzare questa regione imperdibile” ha dichiarato Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere.

L’Eurovision con Royal Caribbean

Se siete appassionati di musica e dell’evento internazionale dell’Eurovision la Royal Carribbean ha avuto un’idea perfetta per voi. In occasione di questa manifestazione musicale molto amata, sono disponibili due crociere speciali per rivivere i momenti più importanti della storia dell’Eurovision Song Contest o godersi la finale a bordo dell’alluce of the Seas. Il viaggiatore può scegliere se salire su Allure o su Independence per visitare alcune mete europee molto richieste, mentre respira il clima dell’Eurovision a bordo e a terra, tra Napoli, Roma, Bruges, e altri luoghi magici del continente.

Si può partire l’11 Maggio 2025 da Barcellona, dal 15 Maggio da Civitavecchia o il 18 Giugno da Southampton. Le prime due crociere prevedono il gran finale dell’Eurovision a bordo, mentre quella che parte dall’Inghilterra propone uno sguardo al passato con l’Eurovision Throwback. La finale sarà in Svizzera, ma la Royal Carribbean ha immaginato tanti party in mare per un viaggio unico e da ricordare. Look eclettici, karaoke, artisti ospiti sul palco, cocktail a tema e tante altre idee per una festa continua e puro intrattenimento.

Le novità di Norwegian

Norwegian dà il benvenuto a due new entry nella flotta, le due nuove navi Aqua e Luna che prenderanno il largo rispettivamente nell’aprile 2025 e 2026. Progettate per offrire nuove esperienze ai croceristi che scelgono questa compagnia, questi due mezzi Prima Plus Class vogliono far divertire gli ospiti e regalargli momenti di relax e comfort, come ha sottolineato David J. Herrera, presidente della Norwegian Cruise Line. “Offriamo ai nostri ospiti più cose da fare, con una varietà di esperienze divertenti, emozionanti ed elevate per ogni tipo di viaggiatore. Le due navi sorelle introdurranno nella flotta un nuovo spazio, l’Aqua and Luna Game Zone, oltre ad altri con un nuovo design e al ritorno di molte delle nostre migliori esperienze, amate dai nostri ospiti e ispirate dai loro commenti”.

Ampi spazi come Bull’s Eye Bar con giochi interattivi, il Tee Time, un minigolf potenziato per giocare su un campo a 12 buche interattive su due ponti, e il Pickelball Court. Per chi vuole godersi relax e coltivare il proprio benessere sarà disponibile la Mandara Spa and Salon con sauna all’argilla, una piscina per la talassoterapia, suite termali e tanti altri servizi innovativi come la stanza del ghiaccio, una sauna al carbone, una piscina salina galleggiante e una stanza del sale. Inoltre il Pulse Fitness Center offrirà l’occasione di allenarsi e tenersi in forma a bordo.

La Norwegian Aqua seguirà da aprile 2025 degli itinerari caraibici di sette giorni, da Port Canaveral, Florida, con scali nelle isole tropicali di Puerto Plata, Repubblica Dominicana, Tortola, Isole Vergini Britanniche, St. Thomas, Isole Vergini Americane, e Great Stirrup Cay. E successivamente effettuerà viaggi di 5 o 7 giorni verso Bermuda partendo da New York da agosto 2025 fino a Ottobre 2025, e dopo fino ad aprile 2026 farà crociere con itinerari caraibici orientali da Miami.

Norwegian Luna invece salperà il 4 aprile 2026 da Miami per esplorare i Caraibi con due itinerari occidentali verso l’isola di Roatan in Honduras, Costa Maya e Cozumel in Messico, e Harvest Caye in Belize. Successivamente farà crociere di sette giorni verso i Caraibi orientali con destinazioni come Puetro Plata, Repubblica Domenicana, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Americane, St. Thomas e Great Stirrup Cay.