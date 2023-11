Ora puoi fare il giro del mondo in 80 giorni a bordo di treni di lusso

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Immaginate un giro del mondo in 80 giorni, 4 continenti, 13 Paesi e oltre 20 città, a bordo di esclusivi treni di lusso tra cui l’inimitabile Orient Express.

Per tutti gli amanti dei viaggi lenti e romantici in cui paesaggi sempre nuovi scorrono dal finestrino, tutto questo sta per diventare realtà grazie a Railbookers, agenzia britannica specializzata in viaggi su rotaia, con la nuova avventura “Around the World by Luxury Train“.

Dopo il successo dell’itinerario di 57 giorni “Around the World By Rail” del 2019, il pacchetto per il 2024 è pronto a portare i passeggeri in luoghi straordinari su carrozze luxury.

Le tappe dell’avventura ferroviaria extra lusso

Il raffinato ed entusiasmante giro intorno al mondo avrà inizio il 28 agosto 2024 a Vancouver, a bordo del Rocky Mountaineer che attraverserà le Montagne Rocciose Canadesi fino alla cittadina di Jasper, nell’omonimo Parco Nazionale impreziosito da foreste, fiumi e laghi glaciali.

Da qui, i viaggiatori si sposteranno a Calgary in Alberta da cui partirà un volo per l’Europa alla scoperta di Budapest, Edimburgo, Firenze, Londra, Parigi, Roma e Venezia.

Infatti, dopo l’arrivo nella splendida città lagunare, sono previste tre notti a Firenze e poi a Roma prima di volare alla volta di Delhi: dalla città indiana si sale a bordo dell’iconico, moderno e confortevole Maharajas’ Express fino a Mumbai, con soste previste al celebre Taj Mahal, all’Amber Fort di Jaipur e al City Palace di Udaipur.

Da Mumbai in aero fino a Istanbul con soggiorno di 3 notti e due giorni in Cappadocia dove prendere parte a un rilassante viaggio sulle carrozze del Golden Eagle Danube Express con comode poltrone di velluto, tappeti e finiture in legno, e attraversare la Bulgaria, la Romania e l’Ungheria fino a Budapest.

Ma non è finita certo qui.

Un nuovo volo porterà i passeggeri in Sudafrica, a Johannesburg, dove, dopo una visita al Parco Nazionale Kruger, il Rovos Rail li condurrà da Pretoria a Città del Capo nella pregevole Pullman Suite.

Dopo quattro notti a Città del Capo, è il momento di partire per Singapore e vivere tre notti di viaggio a bordo di uno dei treni di lusso migliori del mondo, l’inconfondibile Eastern & Oriental Express.

Informazioni pratiche

I treni di lusso che faranno da cornice all’indimenticabile giro intorno al mondo in 80 giorni saranno il Belmond Royal Scotsman Western Scenic Wonders, nelle Highlands scozzesi, il Venice Simplon-Orient-Express da Parigi a Venezia, il Rocky Mountaineer da Vancouver a Jasper, il Maharajas’ Express-The Indian Splendour Tour da Delhi a Mumbai, il Golden Eagle Danube Express in Transilvania, il Rovos Rail da Pretoria a Città del Capo e l’Eastern & Oriental Express, A Belmond Train in Malesia.

Il pacchetto include i viaggi in treno, la sistemazione in hotel di lusso, i pasti, le escursioni, le visite turistiche e i trasferimenti privati via terra mentre i viaggiatori dovranno provvedere ai voli internazionali tra le varie tappe.

Saranno 24 le notti a bordo dei convogli e 52 le notti in prestigiosi hotel tra cui citare i resort Fairmont in Canada, il Waldorf Astoria a Edimburgo, l’Hotel Cipriani a Venezia, l’InterContinental Rome Ambasciatori Palace a Roma, il Taj Palace Hotel a Mumbai, l’Imperial Hotel a Delhi e il Four Seasons di Budapest.

In più, c’è la possibilità di prenotare tappe di viaggio più brevi invece di vivere tutti gli 80 giorni.

Il prezzo parte da 113.599 dollari a persona.