Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock La bellissima Corfù tra le mete estive proposte da WizzAir

Buone notizie per gli amanti dei viaggi e per chi sta ancora programmando vacanze estive: per i prossimi mesi WizzAir ha creato una programmazione tra le più grandi di sempre, coinvolgendo oltre 200 rotte dall’Italia verso tantissime mete da sogno in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Finalmente potrai raggiungere mete top o scoprire nuovi angoli nascosti del mondo, senza stress, con voli diretti e tariffe accessibili.

Il piano WizzAir per l’estate: 200 rotte dall’Italia

Se vivi vicino a Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia Marco Polo, Napoli o Catania, hai davanti a te una rete di collegamenti senza precedenti. Solo da Roma potrai volare verso nuove destinazioni come Saragozza e Bilbao, o scegliere tra le più amate mete estive: Corfù, Mykonos, Skiathos, Santorini e Zante.

Ma non solo: su tratte altamente richieste come Londra, Madrid e Barcellona, WizzAir intensificherà la frequenza fino a 14 voli settimanali, garantendoti la massima flessibilità per organizzare la tua vacanza. Da Milano Malpensa, oltre ai voli quotidiani per Londra Gatwick, cresce l’offerta verso la Spagna, con 9 voli a settimana per Barcellona, 7 per Madrid, e connessioni regolari per Malaga e Valencia. Anche le isole greche saranno ancora più raggiungibili grazie ai nuovi collegamenti stagionali. E se vivi nel nord-est, da Venezia Marco Polo potrai contare su voli giornalieri verso Madrid e Barcellona, due destinazioni perfette sia per una fuga culturale che per una vacanza all’insegna del relax.

Vacanze estive in Spagna a prezzi incredibile

È ufficiale: la Spagna sarà la destinazione protagonista della tua estate. Con il maggior numero di collegamenti e di voli settimanali, potrai esplorare ogni sfumatura della cultura spagnola, dalle spiagge dorate dell’Andalusia alla vitalità delle grandi metropoli. Aumentano le frequenze verso città come Valencia, Malaga e Siviglia, rendendo ancora più semplice organizzare viaggi su misura, dai weekend lunghi alle vacanze estive più estese. Le nuove rotte sono pensate proprio per permetterti di scegliere quando e come partire, senza vincoli, con orari pratici e flessibili.

I voli low cost di WizzAir per l’estate

Con la Summer Schedule 2025, WizzAir punta non solo a offrire più destinazioni, ma anche a garantire prezzi competitivi. Prenotando in anticipo sul sito ufficiale o tramite l’app WIZZ, puoi accaparrarti le migliori tariffe e volare con un investimento minimo. In più si vola a bordo del nuovissimo Airbus A321neo, un velivolo di ultima generazione dotato di 239 posti, riconosciuto come il più efficiente della sua categoria in termini di consumo di carburante. Una scelta che ti permette di viaggiare in modo più sostenibile, senza rinunciare al comfort.

Insomma, circa 200 rotte dall’Italia per raggiungere varie zone d’Europa e non solo in vista dell’estate: dalle intramontabili isole greche con Santorini che primeggia tra tutte, all’opportunità di godersi mare e movida a Barcellona senza dimenticare Lisbona e tante altre località top. L’estate 2025 si prepara a vere e proprie occasioni, anche last minute con i prezzi competitivi a cui ci ha già abituati WizzAir. Basterà iniziare a prenotare già da ora per riservare le occasioni low cost dell’estate verso le mete più ambite. Dove trascorrere le ferie? C’è davvero l’imbarazzo della scelta!