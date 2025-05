Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Come ogni anno, Resonance Consultancy ha stilato la classifica delle migliori città d’Europa mostrando diversi parametri e confrontandoli tra loro per elaborare lo studio. La Europe’s Best Cities del 2025 è stata realizzata attraverso un’analisi di 400 città europee con popolazione sopra i 500.000 abitanti. Il metodo utilizzato per stilare la top 10 combina dati oggettivi quali infrastrutture, accesso ai servizi, ambiente e opportunità economiche, ascoltando anche l’opinione diretta di 7500 residenti e viaggiatori europei coinvolti.

Tre dimensioni fondamentali guidano la valutazione: vivibilità, amabilità e prosperità. Per ogni città si misura quanto sia piacevole viverci, quanto sia amata e raccontata online, e quanto offra in termini di crescita economica e opportunità lavorative. Il tutto è sintetizzato in un indicatore esclusivo: il Place Power™ Score, che riflette la capacità di una città di attrarre e trattenere persone, talenti e investimenti.

Oltre alle statistiche ufficiali, l’analisi include anche elementi percepiti e “sociali”, come recensioni su TripAdvisor, check-in su Facebook e hashtag su Instagram, creando una fotografia vivida delle città più desiderate del Vecchio Continente. Scopriamo insieme quali sono le 10 migliori città d’Europa e quali italiane partecipano alla selezione delle 400 prese in esame.

Stoccolma

Innovazione e natura si incontrano nella capitale svedese, che brilla per partecipazione alla forza lavoro e aree verdi. L’ambizioso progetto “Stockholm Wood City“, il più grande quartiere in legno massiccio del mondo, rappresenta l’impegno della città per una vita urbana sostenibile. Con un paesaggio urbano fatto di isole e un’eccellente qualità dell’aria, Stoccolma è un laboratorio urbano per il futuro. Per questo motivo guadagna il 10° posto.

Praga

La capitale ceca ha saputo trasformare la crisi del turismo in un’opportunità per reinventarsi e ottiene così il nono gradino. Con un tasso di disoccupazione tra i più bassi in Europa e una vita culturale effervescente, Praga ha investito in infrastrutture pubbliche e nella riqualificazione urbana, rendendosi più accessibile e vivibile. L’offerta museale è tra le più ricche d’Europa (#3), e nuovi progetti nel settore del lusso rafforzano la sua attrattiva.

Vienna

La capitale austriaca punta su sostenibilità, ciclabilità e inclusione. Vienna guida la classifica nella categoria biking e ha già dichiarato l’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2040. La metà dei residenti vive in alloggi sovvenzionati, mentre gli investimenti in cultura (come il museo Strauss e il nuovo food hall Gleisgarten) consolidano la reputazione della città come capitale del benessere urbano.

Amsterdam

Amsterdam celebra i suoi 750 anni con una trasformazione decisa verso un turismo più responsabile. Le misure contro il turismo eccessivo (come il coprifuoco per bar e locali) non hanno spento il dinamismo della città, che si posiziona nella Top 10 per ecosistema d’impresa e musei. Il 2025 vedrà anche grandi eventi, come SAIL Amsterdam e la chiusura dell’autostrada per una giornata cittadina senza traffico.

Madrid

La capitale spagnola punta sul verde e conquista il quinto gradino della classifica: con il progetto di foresta urbana di 76 km e la riconversione di ex aree industriali, Madrid mira a una rigenerazione sostenibile. Il progetto Madrid Nuevo Norte trasformerà oltre 544 acri in un nuovo polo urbano. Il rinnovamento culturale e l’apertura della Royal Collections Gallery rafforzano la posizione della città tra le Top 3 in cultura e Google Trends.

Roma

La città eterna vive un momento di rinascita. In vista del Giubileo 2025, Roma ha visto grandi restauri, nuove aperture museali e una rinnovata offerta alberghiera di lusso. Tra storia e spiritualità, è al primo posto per Ristoranti (a pari merito) e seconda per Recensioni su Tripadvisor. La città è anche tra le prime cinque per Vivibilità e Amabilità.

Barcellona

Nonostante i cambi politici, la capitale catalana continua a investire in vivibilità e guadagna un quarto posto nella top 10. Il completamento della Sagrada Familia nel 2025 rappresenta un evento storico. Con un’offerta gastronomica eccezionale, Barcellona attrae investimenti esteri e inizia a regolamentare seriamente il mercato degli affitti brevi per tutelare i residenti.

Berlino

Cultura, inclusività e innovazione definiscono la capitale tedesca. Con uno dei migliori ecosistemi per le startup e una vita notturna leggendaria, al terzo posto c’è Berlino che ospita eventi culturali di rilievo internazionale e ha appena inaugurato strutture avveniristiche come il Reethaus. In crescita anche il settore tecnologico e della cybersicurezza, sostenuto da ingenti investimenti governativi e partnership internazionali.

Parigi

Dopo l’Olimpiade del 2024, Parigi ha consolidato il suo ruolo di metropoli innovativa e sostenibile e si posiziona al secondo posto della top 10. Al primo posto per ristoranti e siti di interesse, la capitale francese sta realizzando la più grande opera infrastrutturale d’Europa: il Grand Paris Express. L’espansione della metropolitana, il piano per la ciclabilità e le nuove pedonalizzazioni stanno cambiando il volto della città. Il Louvre si prepara a un restyling da 800 milioni di euro, mentre il turismo e la gastronomia restano pilastri economici.

Londra

Al vertice per il terzo anno consecutivo, Londra è regina indiscussa d’Europa. Con 14 primi posti tra 30 categorie analizzate, eccelle in educazione, ecosistema d’impresa, vita notturna e offerta culturale. Il ritorno massiccio dei turisti internazionali, unito a un piano di sviluppo inclusivo (London Growth Plan), conferma la città come centro globale di innovazione e cultura. Infrastrutture potenziate (Elizabeth Line), hotel di lusso, investimenti in sostenibilità e la visione di una città verde ed equa guidano Londra verso un futuro radioso.

Le altre città italiane tra le migliori d’Europa

Se nella top 10 delle città migliori d’Europa l’Italia compare solo una volta con Roma, nella classifica estesa delle migliori 100 su 400 analizzate le cose sono diverse: tante le città citate tra cui Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Venezia che sicuramente hanno il loro peso per la qualità di vita, i servizi offerti e l’occhio puntato al turismo.

Oltre la top 10, dove compare Roma, infatti, troviamo Milano al quindicesimo posto, motore economico e tecnologico d’Italia. Altra eccellenza è Venezia, al trentottesimo posto con un fascino intramontabile, una mobilità più dolce e tanto shopping. Firenze al quarantunesimo gradino, un museo a cielo aperto simbolo del rinascimento e capoluogo di una delle regioni più amate del Belpaese. Si scende poi al settantottesimo posto con Bologna apprezzata per la cucina e per le numerose fiere che animano il calendario. Settantanovesimo posto per Napoli, eccellenza culinaria, vivace vita notturna e dall’anima contraddittoria, ma sicuramente affascinante.

L’Italia, dunque, non è solo un museo a cielo aperto, ma un Paese che guarda avanti, con città capaci di rinnovarsi e attrarre nuove energie senza rinunciare alla propria identità.