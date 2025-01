Blue Monday 2025, le offerte per viaggiare a prezzi scontati

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Oggi 20 gennaio è il Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno. Stanchezza, malinconia, temperature basse mettono di cattivo umore e contribuiscono a questo umore tipicamente associato al colore blu. Come combatterlo? Chi ha passione per i viaggi potrebbe trovare un incredibile giovamento nell’organizzare, pianificare e prenotare la prossima vacanza. E l’umore migliora ancora di più se si può approfittare di promozioni imperdibili: sono tante le compagnie di viaggio che coccolano gli utenti con biglietti low cost. Vediamo insieme le promozioni più succose.

Voli scontati Ryanair: le offerte flash a meno di 20 euro

Ryanair, compagnia low cost tra le più cliccate online, ha già fatto il boom questa mattina con la promozione: per il Blue Monday i voli Ryanair sono in offerta a meno di 20 euro e danno modo di raggiungere le più interessanti capitali europee. Con voli dalle maggiori città italiane a meno di 20 euro si arriva agilmente a Barcellona, Madrid, Sofia, Budapest, Marrakech, Parigi, Londra, Bruxelles, Malta e tante altre destinazioni, alcune delle quali sono in promozione persino nei weekend. Partenze di venerdì mattina e rientri domenica nel tardo pomeriggio o in serata con 40 euro per andata e ritorno è davvero un’occasione che riporta il sorriso! I voli inclusi sono dal 20 gennaio al 31 marzo 2025 ma bisogna fare in fretta, i posti sono limitati e i biglietti andranno a ruba.

Voli easyJet scontati del 20% anche per i ponti

Altra compagnia aerea low cost che copre molte tratte dall’Italia verso le più iconiche mete europee è easyJet. Solo per oggi, 20 gennaio 2025, si trovano in offerta tantissime tratte con ribassi del 20% per 300.000 posti, alcuni sono applicabili persino nei numerosi ponti del 2025. Weekend e ponti con la campagna “Super Sconti” di easyJet diventano un’occasione in più per programmare una vacanza. I tantissimi posti disponibili sono prenotabili oggi per il periodo dal 3 febbraio al 14 dicembre. Pasqua e Pasquetta a Bordeaux oppure a Basilea o ancora il ponte del 25 aprile a Vienna sono solo alcune delle opportunità disponibili. E anche per le ferie estive ci sono già sconti competitivi: per Ferragosto gli sconti easyJet ti permettono di raggiungere le Baleari, Mykonos, Dubrovnik e Spalato. Chi ha già il piano ferie completo può persino prenotare per il ponte dell’8 dicembre pianificando l’Immacolata a Londra, Parigi o Oslo ad un prezzo mai visto.

Sconti del 20% sui voli Vueling

Anche Vueling si mostra a fianco dei viaggiatori con offerte imperdibili: sconti del 20% da oggi al 23 gennaio comprendendo ponti, weekend e festività. Tante le promozioni applicabili già su città europee da visitare a San Valentino ma sono compresi anche tantissimi fine settimana e ponti. Alicante, Barcellona, Bordeaux, Bruxelles, Copenaghen, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Lisbona sono solo alcune delle opportunità da cogliere al volo.

Dal 20 al 40% in meno con Italo

Non solo aerei però, le promozioni per il Blue Monday coinvolgono anche le compagnie di treni alta velocità. Con Italo si raggiungono le più importanti città italiane in una finestra che va dal 3 febbraio al 15 aprile con sconti dal 20 al 40% per 600.000 posti disponibili in classe Smart e Prima Business. La promozione scade alle ore 19 del 20 gennaio, bisogna affettarsi per poter partire a prezzi super competitivi e raggiungere città italiane come Milano, Torino, Roma, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Venezia e molte altre ancora. Per poter accedere ai posti scontati è necessario inserire il codice “SCALDA” all’interno del box dedicato al codice promo.

Extra sconto del 20% per Trenitalia

Gli sconti del Blue Monday di Trenitalia sono validi fino alle 18 di oggi 20 gennaio 2025 sulle tratte dal 3 febbraio al 13 aprile 2025 per alcuni treni della linea Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Per poter accedere alla promozione sarà necessario inserire il codice ARTE25 e cliccare su “verifica” per poterlo attivare. Con l’applicazione del codice ARTE25 si ottiene uno sconto extra del 20% su Super Economy e FrecciaDAYS.