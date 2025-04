Fonte: iStock Cala Goloritzè è la spiaggia più bella al mondo

Niente regala più soddisfazione che nuotare nelle acque di una spiaggia bellissima. Come trovare quelle che, più delle altre, sono capaci di farci sognare a occhi aperti? Basta dare un’occhiata alla classifica appena pubblicata da 50 Best Beaches, un gruppo di ricerca che, ogni anno, si rivolge a migliaia di professionisti del settore viaggio per votare quella che considerano la migliore spiaggia al mondo. Questa di seguito è la top 10 e, spoiler, per raggiungere la prima in classifica non è necessario volare dall’altra parte del mondo.

Grace Bay, Turks e Caicos

Al decimo posto troviamo quella che viene considerata una delle migliori spiagge dei Caraibi: Grace Bay a Turks e Caicos. È apprezzata sia per la calma delle sue acque, facilmente accessibili, che per la location incontaminata nella quale è immersa. Qui avete a vostra disposizione chilometri e chilometri di sabbia soffice le cui tonalità chiare creano un contrasto da sogno con il turchese del mare.

L’assenza di rocce e la vastità della spiaggia, inoltre, garantiscono ampi spazi perfetti per prendere il sole, risultando poco affollata anche durante l’alta stagione.

Ofu Beach, Samoa Americane

Avete presente il film animato Oceania della Disney? Bene, Ofu Beach sembra uscita direttamente dalle location di questo cartone! Con la sua bellezza travolgente occupa il nono posto della classifica dedicata alle spiagge più belle mondo: situata nelle Samoa Americane, all’interno del Parco Nazionale omonimo, è rinomata per la sua sabbia bianca e impalpabile e per le acque turchesi cristalline.

Qui, inoltre, si trova una delle barriere coralline più sane del Pacifico meridionale: ecco perché è considerata una meta prediletta anche dagli amanti dello snorkeling. Essendo remota e incontaminata, offre ai viaggiatori un’atmosfera unica dove riconnettersi con la natura in quello che possiamo tranquillamente considerare come un paradiso terrestre.

Fonte: iStock

Nosy Iranja, Madagascar

All’ottavo posto troviamo Nosy Iranja, situata al largo della costa del Madagascar, una destinazione composta da due isole più piccole: Nosy Iranja Be e Nosy Iranja Kely. Questa è una spiaggia molto amata per il suo paesaggio mozzafiato, contraddistinto da una lingua di sabbia che collega i due isolotti quando c’è la bassa marea.

Nosy Iranja è anche un paradiso per la vita marina, comprese le tartarughe marine che nidificano frequentemente lungo le sue coste. È un luogo magico dove i visitatori possono nuotare, fare snorkeling ed esplorare la lussureggiante vegetazione che circonda le isole.

Anse Source d’Argent, Seychelles

Anse Source d’Argent, nelle Seychelles, occupa il settimo posto grazie al suo paesaggio unico composto da enormi formazioni rocciose sparse lungo la costa che, unite alle acque basse e limpide, creano un ambiente particolarmente affascinante. Nonostante sia una spiaggia molto famosa, mantiene un senso di calma e serenità ed essendo molto ampia permette a tutti di trovare il proprio spazio per rilassarsi e godersi la serena natura circostante. Per accedere alla spiaggia è necessario acquistare un biglietto d’ingresso, così da contribuire alla manutenzione e alla conservazione dell’area.

Fonte: iStock

Canto de la Playa, Repubblica Dominicana

Al sesto posto troviamo uno dei segreti meglio custoditi della Repubblica Dominicana: Canto de la Playa. Situata sull’Isola Saona, si distingue dalle altre spiagge del territorio per la sua lussureggiante vegetazione tropicale e per l’assenza di attività commerciali. Incontaminata e immacolata, offre una fuga tranquilla dove i visitatori possono nuotare in acque calme ed esplorare vivaci barriere coralline a poca distanza dalla riva. La spiaggia, infatti, è accessibile solo in barca.

PK9 Beach, Polinesia Francese

Situata all’interno di Fakarava, una riserva della biosfera UNESCO nella Polinesia Francese, la spiaggia PK9 Beach occupa il quinto posto perché, secondo la giuria, incarna al meglio la perfezione balneare semplice e serena. La riva sabbiosa è fiancheggiata da palme ondeggianti e i visitatori possono esplorare vivaci barriere coralline brulicanti di pesci tropicali e razze, rendendola un paradiso anche per gli amanti dello snorkeling e del nuoto. Inoltre, PK9 Beach è riparata dai venti forti, assicurando che l’acqua rimanga calma e simile a una laguna.

Fteri Beach, Grecia

Per scoprire la spiaggia al quarto posto voliamo in Grecia, in particolare a Cefalonia, dove si trova la splendida Fteri. Nascosta in una caletta appartata, circondata da imponenti scogliere bianche, è accessibile principalmente in barca o tramite un sentiero ripido in discesa: grazie proprio al suo isolamento, conserva un’atmosfera incontaminata e serena. L’ambiente tranquillo della spiaggia di Fteri la rende un rifugio per coloro che cercano pace e una profonda connessione con la natura.

Fonte: iStock

Bang Bao Beach, Thailandia

Arriviamo finalmente al podio, dove al terzo posto troviamo la spiaggia di Bang Bao in Thailandia. Situato sulla tranquilla isola di Koh Kood, per adesso non ancora invasa dalla folla turistica, questo paradiso offre l’immaginario da sogno che tutti desiderano vivere durante un viaggio in questo Paese: giungla lussureggiante, acque molto limpide e poco profonde e un’atmosfera rilassata.

Ciò che rende unica Bang Bao Beach è anche il suo affascinante villaggio di pescatori, dove i visitatori possono passeggiare lungo un molo di legno e gustare pesce fresco nei ristoranti locali.

Entalula Beach, Filippine

Al secondo posto troviamo la spiaggia di Entalula sull’isola di Palawan, nelle Filippine. Questa è amata sia per la sua tranquillità (è accessibile solo in barca), che per le imponenti scogliere calcaree che offrono uno sfondo mozzafiato e spettacolare alle sue rive di sabbia bianca. Questa spiaggia è meno frequentata di altre nella zona, offrendo ai visitatori la possibilità di sfuggire ai soliti luoghi turistici e di immergersi veramente nella natura. Inoltre, l’acqua limpida offre le condizioni ideali sia per il nuoto che per lo snorkeling.

Cala Goloritzé, Italia

Al primo posto c’è uno dei paradisi italiani più belli: Cala Goloritzé in Sardegna. Non è la prima volta che questa spiaggia occupa la prima posizione perché in grado di emozionare chiunque la veda dal vivo. Cala Goloritzé si distingue sia per la sua spettacolare guglia calcarea alta 143 metri, che per l’acqua limpida e perfetta per nuotare. Dichiarata monumento naturale negli anni ’90, Cala Goloritzé rimane straordinariamente preservata: l’accesso è limitato a coloro che arrivano a piedi, con un numero limitato anche di biglietti venduti giornalmente. Secondo la giuria di 50 Best Beaches, rappresenta la perfetta combinazione di bellezza naturale incontaminata e un’esperienza balneare diversa da qualsiasi altra.

Un’altra spiaggia italiana in classifica

All’ultimo posto, alla posizione 50, troviamo un altro gioiello della Sardegna: La Pelosa. Insieme a Cala Goloritzé sono le uniche due italiane in classifica. Non stupisce la sua presenza perché da sempre considerata una delle spiagge più belle d’Europa, famosa per le sue splendide acque turchesi e poco profonde e per la sua posizione unica, con vista sull’iconica torre della Pelosa, risalente al XVI secolo, e sulla piccola isola Piana.