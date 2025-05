A partire dal 6 maggio è possibile usufruire di sconti da urlo su tanti voli low cost, anche per mete estive e viaggi last minute

Fonte: iStock Skiathos è tra le mete raggiungibili con le offerte voli del 6 maggio

Dal 6 maggio è possibile usufruire, in alcuni casi per pochissimo tempo, di sconti interessanti forniti dalle migliori compagnie low cost. Ryanair, easyJet e WizzAir propongono un numero limitato di posti e voli per le migliori mete estive a prezzi davvero accessibili; sconti del 10% o del 20% con totali che non superano i 30 euro a tratta sono tra le opzioni più interessanti da non farsi scappare.

Offerte voli easyJet: Mykonos, Alicante e Rabat ad un prezzo wow

Un’offerta assolutamente da non perdere è quella lanciata da easyJet. La compagnia dal 6 maggio al 13 maggio mette a disposizione uno sconto imperdibile fino al 20% su 230.000 posti verso tantissime destinazioni europee. Le promozioni sono valide per partire dal 19 maggio 2025 al 22 marzo 2026; include non solo l’estate ma anche tutti i ponti fino ai primi mesi del prossimo anno.

Vacanza di mare? Di cultura? A tutto relax? C’è davvero moltissimo tra cui scegliere. Tra le destinazioni più allettanti c’è Mykonos, raggiungibile da Milano Malpensa e da Napoli: l’isola greca simbolo dell’estate, conquista con tramonti da sogno e il connubio perfetto tra divertimento e relax.

Altrettanto interessante un break invernale da pianificare ad Alicante: partendo da Napoli si raggiunge la città spagnola che ha il plus di essere baciata dal sole praticamente tutto l’anno. E per chi vuole provare qualcosa di diverso? In wishlist da inserire subito c’è Rabat, una splendida città del Marocco raggiungibile con voli low cost e in promozione da Milano Malpensa. C’è da affrettarsi però, la promozione è valida solo fino al 13 maggio.

Gli sconti last minute di Ryanair per Valencia, Malta o Ibiza

Per poche ore, dal 6 al 7 maggio, sul sito di Ryanair è possibile programmare un volo last minute per date fino al 30 giugno per poter pianificare un viaggio economico per mete estive o città d’arte. Ribassi del 20% davvero convenienti per ogni città di partenza.

Da Milano Malpensa si può programmare una vacanza di mare, sole e arte a Malta, oppure godersi la vivace nightlife di Valencia o ancora raggiungere Londra con prezzi a meno di 16 euro. Da Roma Fiumicino ci sono occasioni per scoprire la splendida Spalato a 25 euro, raggiungere Barcellona con meno di 20 euro oppure godersi la vita notturna senza paragoni di Ibiza a meno di 30 euro.

Voli scontati WizzAir per mete di mare come Malaga, Creta e Skiathos

Chi non ha ancora prenotato le vacanze estive, oppure vuole aggiungere un weekend o una fuga extra, deve assolutamente valutare le opzioni di WizzAir. Solo per il 6 maggio è possibile usufruire di uno sconto del 10% su un numero di voli selezionati dal 19 maggio al 17 luglio 2025.

Tra le mete protagoniste della promozione spiccano le migliori mete balneari d’Europa. Malaga, tra le più apprezzate, perfetta per chi cerca sole, cultura e tapas sul lungomare. Alternativa la Grecia, sempre top per l’estate: Creta, tra le più grandi isole, incanta con acque turchesi mentre Skiathos (lotnana dall’overtourism) è una gemma dalle acque incontaminate.

Insomma, chi non ha ancora pianificato l’estate o magari vuole aggiungere un weekend anche last minute può approfittare delle promozioni che durano solo per poco: isole greche, mete balneari italiane, capitali europee… c’è davvero l’imbarazzo della scelta.