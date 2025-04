Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

La bellissima città di Bari è quella con il clima migliore d'Italia

Una ricerca sull’indice del clima condotta nel 2025 da IlSole24ore ha permesso di analizzare i dati relativi al decennio dal 2014 al 2024 stilando quella che è la classifica delle 10 città italiane in cui il clima risulta migliore per una vacanza ma anche per poterci vivere. Lo studio ha analizzato i dati delle località tenendo in considerazione 15 diversi indicatori tra cui spiccano il soleggiamento, l’indice di calore, le ondate di calore, le giornate di pioggia e i fenomeni atmosferici più impattanti.

La top 10 delle città italiane con il clima migliore nel 2025

Sono stati 107 i capoluoghi e le città italiane monitorati dall’indice del clima de IlSole24ore: incrociando dati relativi ad umidità, brezza, caldo, notti tropicali e precipitazioni estreme è stato possibile eleggere quali sono le 10 mete top dove prenotare una vacanza o magari trasferirsi per qualità di vita.

All’ultimo gradino della top 10 troviamo Pesaro Urbino con un punteggio di 692,8 mentre a salire troviamo Catanzaro al nono posto e Chieti all’ottavo. Settima posizione per la splendida Trieste con una delle piazze più belle d’Italia che scarta di poco da Ancona, al sesto posto con 710,2 punti. A metà classifica Enna mentre al quarto posto l’incantevole Livorno con la sua celebre terrazza e un clima mite e piacevole tutto l’anno. La top 3? Terzo gradino per Pescara, secondo posto per Barletta e nuovamente un primo posto per Bari che si conferma la città con il clima migliore d’Italia. Andando oltre la top 10, nelle prime 50 posizioni troviamo le grandi città: Venezia al quindicesimo posto, Cagliari al ventiseiesimo, Napoli ventottesima, Genova al trentatreesimo gradino e Roma al quarantasettesimo. Più giù invece Bologna, Milano e Firenze che conquistano i gradini tra il quarantaquattresimo e il settantottesimo.

La top 10 delle città italiane con il clima top nel 2025

Bari Barletta Pescara Livorno Enna Ancona Trieste Chieti Catanzaro Pesaro Urbino

Le 10 città con il clima peggiore

Ultimo posto assoluto per Caserta, qui il clima è davvero difficile da gestire con temperature eccessivamente alte. Poco meglio Terni, preceduta da Asti. Si inseriscono alla fine della classifica anche Alessandria, Piacenza, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Benevento e Belluno. Ad influenzare questi ultimi posti sono stati i quindi parametri che hanno dato un punteggio da 515,5 a 471,8 punti.

Com’è cambiato il clima in Italia

La classifica fa anche un confronto diretto con quello che era il clima di circa 10 anni fa. Il primo dato che salta all’occhio è che il numero di giornate di pioggia è minore ma i fenomeni sono decisamente più intensi, basti pensare alle alluvioni alle quali alcuni territori sembrano dover rispondere periodicamente. Proporzionali anche le ondate di calore, sempre in crescita con picchi di caldo estremo che impattano sulla qualità di vita. I giorni freddi però sono in netta diminuzione: gli inverni si rivelano sempre più miti con un numero ridotto sia di giorni con temperature eccessivamente fredde sia di nevicate.

Insomma, osservando la classifica, la città con il clima migliore d’Italia dove organizzare un bel viaggio è Bari, splendida località pugliese da esplorare nel suo centro storico più autentico per poi partire verso i borghi nei dintorni.