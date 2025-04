Per l’estate 2025 Vueling lancia 33 rotte dall’Italia verso 13 destinazioni europee in sei Paesi. Il piano operativo prevede anche 4 nuove rotte internazionali

Con l’estate 2025 alle porte, Vueling – compagnia aerea del gruppo IAG – annuncia il potenziamento della sua offerta con 224 rotte complessive verso quasi 100 destinazioni in 29 Paesi, di cui 33 tratte operate dall’Italia. Una programmazione grandiosa che mira a collegare ancora meglio l’Italia con alcune delle mete più amate d’Europa. La novità più interessante è sicuramente l’apertura di quattro nuove rotte internazionali in partenza da aeroporti italiani, alcune delle quali finora mai servite da vettori low-cost.

Quattro nuove rotte internazionali dall’Italia

Il piano operativo estivo 2025 di Vueling prevede quattro nuove rotte internazionali dal mercato italiano, pensate per rispondere all’aumento della domanda di collegamenti diretti tra le città italiane e le capitali europee.

Firenze-Bruxelles : attiva dal 1° aprile 2025, con tre voli a settimana – martedì, giovedì e sabato. Vueling diventa la prima compagnia low-cost ad operare su questa tratta, offrendo un’opzione comoda e conveniente tra Toscana e Belgio.

: attiva dal 1° aprile 2025, con tre voli a settimana – martedì, giovedì e sabato. Vueling diventa la prima compagnia low-cost ad operare su questa tratta, offrendo un’opzione comoda e conveniente tra Toscana e Belgio. Salerno-Parigi Orly : operativa dal 20 giugno al 24 ottobre 2025, con tre frequenze settimanali – lunedì, mercoledì e venerdì. La rotta collega direttamente il Sud Italia con uno degli aeroporti principali della capitale francese.

: operativa dal 20 giugno al 24 ottobre 2025, con tre frequenze settimanali – lunedì, mercoledì e venerdì. La rotta collega direttamente il Sud Italia con uno degli aeroporti principali della capitale francese. Salerno-Barcellona : attiva dal 3 luglio al 25 ottobre 2025, con voli ogni lunedì, giovedì e sabato. È una novità assoluta per la provincia campana, che amplia così la sua offerta internazionale.

: attiva dal 3 luglio al 25 ottobre 2025, con voli ogni lunedì, giovedì e sabato. È una novità assoluta per la provincia campana, che amplia così la sua offerta internazionale. Rimini-Barcellona: operativa dal 2 luglio al 22 ottobre 2025, con due voli settimanali – mercoledì e domenica -, ideale per attrarre turisti spagnoli sulla riviera romagnola e offrire nuove opportunità ai viaggiatori italiani.

Una rete estiva di 33 rotte in partenza da 15 aeroporti italiani

Per l’estate 2025, Vueling rafforza la sua presenza in Italia con un’ampia rete formata da 33 rotte totali in partenza da 15 aeroporti nazionali. Oltre ai due principali hub di Roma Fiumicino e Firenze, la compagnia vola anche da:

Bari

Bologna

Cagliari

Catania

Genova

Milano Malpensa

Napoli

Olbia

Palermo

Torino

Venezia

Salerno

Rimini

Queste rotte collegano l’Italia con 13 destinazioni europee in sei Paesi: Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Croazia e Grecia. Tra le città servite figurano Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Malaga, Ibiza, Londra, Parigi, Bruxelles, ma anche alcune destinazioni estive molto amate dagli italiani come Mykonos, Santorini, Dubrovnik e Spalato.

Non solo estero: connessione tra Firenze e Catania

Accanto alle tratte internazionali, Vueling continua a investire anche sulle rotte nazionali. In particolare, resta operativa la linea interna tra Firenze e Catania, utile sia per i collegamenti turistici estivi sia per chi viaggia per lavoro. Una scelta strategica che rafforza il ruolo dell’aeroporto di Firenze come hub importante del network Vueling in Italia.

Una stagione all’insegna del turismo e della connettività europea

Con questo ampio ventaglio di collegamenti, Vueling si conferma una delle compagnie low-cost più attive sul fronte europeo, offrendo tante soluzioni flessibili e accessibili per chi vuole viaggiare dall’Italia verso l’estero e viceversa.

L’attenzione alle nuove tratte, come quelle da Salerno o Rimini, dimostra una volontà di valorizzare anche gli aeroporti secondari e incentivare il turismo internazionale anche oltre le solite rotte.

Il programma estivo 2025 promette quindi di essere una grande opportunità per i viaggiatori italiani: tra nuove rotte, destinazioni consolidate e voli stagionali, l’offerta Vueling guarda all’estate con ambizione e innovazione.