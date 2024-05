Volare e trasportare animali: regole e costi Vueling

Con circa 150 destinazioni in Europa e Medio Oriente, Vueling è tra le compagnie aeree più usate e conosciute. La compagnia aerea low cost spagnola consente anche il trasporto di animali domestici a bordo seguendo specifiche regole. Per un viaggio senza problemi con il proprio animale, è essenziale rispettare tutte le normative della compagnia e prepararsi adeguatamente, assicurandosi di conoscere le informazioni essenziali.

Trasporto di Animali Domestici in Cabina

Vueling permette il trasporto in cabina di cani, gatti, uccelli (eccetto rapaci) e tartarughe. Ogni passeggero può portare con sé un massimo di due animali della stessa specie in un unico trasportino purché non superino i limiti di peso e misura consentiti. Su voli operati da Vueling, il limite è di 5 animali per volo, mentre sui voli operati da GetJet e AirHub, sono ammessi solo cani e gatti.

Fonte: iStock

I requisiti per Cani e Gatti

Per essere ammessi a bordo i cani e i gatti devono avere il microchip e il passaporto UE con tutti i vaccini in regola, incluso il vaccino antirabbico, somministrato almeno 21 giorni prima del volo.

Altri animali, come roditori, conigli, animali da fattoria, e quelli che possono emettere odori sgradevoli o suoni molesti, non sono ammessi.

Peso e Dimensioni del Trasportino

Vueling non accetta il trasporto di animali in stiva. È obbligatorio l’uso del trasportino che può avere un peso massimo di 8 kg, incluso l’animale, su tutti i voli. Le dimensioni massime del trasportino consentite sono 45 x 39 x 21 cm (lunghezza, larghezza, altezza).

Il trasportino deve essere morbido, con fori per l'aerazione e fondo impermeabile. Non sono consentiti contenitori casalinghi adattati.

Norme per il Trasporto

Il trasportino deve essere collocato sotto il sedile, ai piedi del passeggero che deve trasportarlo. Non può essere posizionato sul sedile accanto né sulle gambe del passeggero. Gli animali devono rimanere nel trasportino per tutta la durata del volo. I cuccioli di età inferiore ai tre mesi di vita non possono salire a bordo dell'aereo.

Fonte: iStock

Prenotazioni e Costi

Il servizio di trasporto animali deve essere prenotato contestualmente alla prenotazione del volo. Le tariffe partono da 50€ per voli nazionali e da 60€ per voli internazionali e per le Canarie.

Cani di assistenza

Vueling ammette in cabina i cani guida per persone non vedenti e/o disabili, in modo da essere sempre accanto al passeggero che ne ha fatto preventivamente richiesta. Il servizio aggiuntivo per il trasporto di cani in cabina a bordo dell'aereo va prenotato al momento dell'acquisto del biglietto. I cani guida devono essere sempre legati al guinzaglio e il passeggero è responsabile per eventuali danni causati. Si consiglia di contattare il servizio clienti di Vueling per tutte le informazioni necessarie riguardanti le regole per gli animali di assistenza a bordo.

Limitazioni e raccomandazioni

I passeggeri che acquistano posti nelle classi Excellence o XL non possono portare animali in cabina. È fondamentale verificare anche le normative specifiche dei paesi di destinazione riguardo al trasporto di animali domestici.

Fonte: iStock

Documentazione e preparativi

Prima del viaggio, assicurarsi di avere tutti i documenti sanitari necessari per il trasporto dell'animale a bordo, come il passaporto veterinario riportante il registro dei vaccini aggiornato, e di rispettare tutte le norme sanitarie vigenti. I cani e gatti a bordo devono inoltre essere dotati di microchip.

Avvertenze della Compagnia

Vueling potrà rifiutarsi di far salire a bordo tutti quegli animali che non rispettano i requisiti sopra riportati e se non sono in possesso della idonea documentazione sanitaria e delle vaccinazioni. La compagnia spagnola si riserva il diritto di rifiutare l'imbarco di animali che, per particolari caratteristiche (cattivo odore, condizioni sanitarie, igiene o comportamento aggressivo), potrebbero essere molesti o pericolosi per gli altri passeggeri. I passeggeri con animali sono responsabili della cura degli stessi durante tutto il viaggio e rispondono di eventuali problemi causati. In caso di mancanza di documentazione necessaria, il passeggero sarà responsabile delle conseguenze legali e delle multe imposte. Tutte le informazioni possono essere inoltre reperite sul sito ufficiale di Vueling.