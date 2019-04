MSC regala metà di una crociera d’inverno

editato in: da

La compagnia di crociere MSC ha lanciato un nuova promozione per chi prenota una crociera invernale.

Tre giorni sono gratis. Bisogna prenotare una crociera di almeno sette notti nel Mediterraneo, ai Caraibi oppure negli Emirati entro il 31 maggio.

Ci si può imbarcare a bordo della MSC Sinfonia che salpa da Venezia e che fa tappa in Croazia, Grecia e Albania, I prezzi partono da 449 euro a persona. La nave, che è stata varata nel 2002, è stata allungata nei cantieri di Fincantieri a Palermo nel 2015. Alla termine di questa operazione la Sinfonia è diventata lunga 275 metri e le sono state aggiunte 193 nuove cabine e nuovi spazi dedicati all’intrattenimento, come la spa e gli spazi per bambini Lego, Chicco e Namco. Oggi può ospitare 2.579 passeggeri distribuiti su 12 ponti.

Si può anche partire a bordo della MSC Seaside che naviga nelle acque caraibiche. La nave salpa da Miami e naviga alla volta della Giamaica, delle Isole Cayman, del Messico e delle Bahamas. La Seasise è una delle ultime navi di MSC ed è la più grande mai costruita in Italia. È lunga più di 300 metri e può trasportare fino a 5.179 passeggeri. È anche una nave ultratecnologica, con uno scenografico pavimento di cristallo che dà la sensazione di camminare sull’acqua. Si parte co 679 euro a pesona.

Infine, si può prenotare una crociera scontata con destinazione il Brasile a bordo della MSC Fantasia, La nave salpa da Genova e tocca i porti di Francia, Spagna, Portogallo prima di effettuare la traversata oceanica verso la splendida baia di Rio de Janeiro. La crociera dura 18 giorni e 17 notti ed è una delle più belle che si possano fare. La nave è lunga quanto la Seaside, ma ha ben 18 ponti, cinque ristoranti, 21 bar e cinque piscine. Può ospitare 4.300 passeggeri. I prezzi partono da 779 euro a persona.