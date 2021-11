MSC Crociere inaugura il nuovo profilo italiano su Instagram

MSC Crociere apre il suo nuovo profilo italiano @msccrociereitalia su Instagram e lo fa celebrando i successi dell’Italia in questo 2021. Un anno di ripartenza per il nostro Paese (anche per il turismo!) e che soprattutto ha visto i nostri atleti raggiungere risultati incredibili, che rimarranno nella storia e negli occhi di tutti noi.

Il nuovo profilo sarà inaugurato il 9 novembre alle 14 con una Live Instagram a cui parteciperanno Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contrafatto, le protagoniste dello strepitoso tris azzurro sul podio Paralimpico dei 100 a Tokyo. Sarà l’occasione per lanciare una Challenge Instagram in diretta dalla nave da crociera MSC Grandiosa. Durante la Live su @msccrociereitalia si collegheranno anche altri amici di MSC del mondo dello sport e non, come Massimiliano Rosolino, Ludovica Bizzaglia, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini di RDS 100% Grandi Successi e Wendy di PiratinViaggio e tanti altri amici del mondo dello sport e dello spettacolo.

“Vogliamo celebrare l’Italia, le vittorie dei suoi campioni, ma allo stesso tempo anche l’impegno delle persone comuni che stanno lavorando per il ritorno alla normalità – afferma Andrea Guanci, direttore marketing di MSC Crociere – Infatti, in momenti del genere ognuno di noi diventa un eroe e, dopo oltre un anno di fatiche per far fronte a quest’emergenza, ha diritto adesso di godersi un po’ di meritato riposo e perché no, anche una bella vacanza. La crociera, anche grazie a un collaudato protocollo di salute e sicurezza messo a punto da MSC, rappresenta la soluzione migliore per combinare divertimento e serenità”.

Come assistere alla diretta Instagram:

• Segui la pagina Instagram @msccrociereitalia

• Alle 14 collegati su Instagram al profilo @msccrociereitalia e segui la diretta.