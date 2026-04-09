123RF I mozziconi di sigarette sono tra i principali inquinanti delle spiagge

Le spiagge italiane, mete predilette di turisti e famiglie in cerca di relax, sono sempre più minacciate dai rifiuti lasciati sull’arenile. Secondo l’ultimo report dell’indagine Beach Litter di Legambiente, il problema dei rifiuti in spiaggia non accenna a diminuire. L’indagine, che coinvolge cittadini e volontari, raccoglie dati sulle tipologie e quantità di rifiuti abbandonati lungo le coste italiane, fornendo un quadro preciso dell’inquinamento e della necessità di interventi mirati.

I dati mostrano chiaramente che tra i rifiuti più diffusi ci sono i frammenti di plastica, seguiti dai mozziconi di sigaretta e altri materiali che compromettono la qualità delle spiagge e la sicurezza dell’ambiente marino. Il monitoraggio rappresenta un importante strumento per sensibilizzare cittadini, amministrazioni locali e turisti su comportamenti più responsabili durante le vacanze.

La raccolta dei dati svolta da Legambiente e diffusa in vista della giornata nazionale del mare (11 aprile) e del weekend “Spiagge e Fondali Puliti 2026” (10, 11, 12 aprile), scatta una fotografia molto preoccupante.

Plastica e mozziconi di sigaretta: i nemici principali delle coste

Secondo la nuova indagine Beach Litter, i mozziconi di sigaretta rappresentano la tipologia di rifiuto, dopo i frammenti di plastica, più frequente sulle spiagge italiane. In 12 anni di monitoraggi – dal 2014 al 2026 – ne sono stati raccolti oltre 50.000.

Questo dato sottolinea come la mancanza di attenzione dei bagnanti contribuisca in modo significativo all’inquinamento costiero. La situazione è aggravata dalla difficoltà di smaltimento corretto di questi piccoli rifiuti, che possono impiegare anni a degradarsi e contaminare sabbia e mare.

Oltre ai mozziconi, la plastica, con 61.785 pezzi raccolti, rappresenta una porzione molto importante dei rifiuti rinvenuti.

Sacchetti, bottiglie e frammenti di imballaggi costituiscono una minaccia per la fauna marina e per la qualità delle spiagge frequentate dai turisti. La plastica abbandonata non solo deturpa il paesaggio, ma può anche finire in mare, causando problemi di salute a pesci, uccelli come il fratino e tartarughe marine, come le Caretta caretta.

L’indagine mette in evidenza come l’80% dei rifiuti raccolti sia di origine plastica, confermando che la prevenzione e la raccolta differenziata rimangono strumenti essenziali per contrastare l’inquinamento.

Il ruolo dei cittadini e delle iniziative di pulizia

L’indagine Beach Litter evidenzia anche l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini. I volontari che collaborano con Legambiente contribuiscono a monitorare lo stato delle spiagge e a sensibilizzare turisti e residenti sull’urgenza di comportamenti più responsabili.

Pulizie collettive e iniziative di educazione ambientale come la 36esima edizione di “Spiagge e Fondali Puliti” rappresentano strumenti fondamentali per ridurre l’impatto dei rifiuti sulle coste italiane.

Legambiente sottolinea che il coinvolgimento della comunità è determinante non solo per mantenere pulite le spiagge, ma anche per rafforzare una cultura del rispetto dell’ambiente.

Saranno oltre 80 le iniziative in programma in 16 regioni d’Italia che vedranno cittadini e volontari in azione per ripulire lidi, coste, fondali e foci dai rifiuti abbandonati. Il motto dell’edizione 2026 sarà: “tiriamolisù, una spiaggia più pulita è una spiaggia più felice”.

L’indagine mostra chiaramente che la responsabilità individuale e collettiva, unita anche alle ordinanze antifumo sul lungomare e sulla battigia, è fondamentale per ridurre la presenza di mozziconi (e “rifiuti di fumo” – come accendini e pacchetti di sigarette – in generale) tutelando la salute degli ecosistemi marini e garantendo un turismo sostenibile.

Solo grazie alla collaborazione tra cittadini, amministrazioni e operatori turistici sarà possibile contrastare efficacemente il crescente problema dei rifiuti, migliorando la qualità delle spiagge italiane e preservando il patrimonio naturale per le generazioni future.