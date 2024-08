Le dieci feste più strane del mondo

Fonte: iStock Panagbenga Festival, Festival dei Fiori delle Filippine

Alla ricerca di un’esperienza strana e fuori dall’ordinario? Ecco una serie di feste considerate tra le più strane ed originali del mondo, che potrebbero rappresentare la scelta perfetta per le prossime vacanze.

Oltre ai luoghi più affascinanti che madre natura è in grado di offrire, infatti, esistono degli eventi capaci di stupire anche i viaggiatori più esperti. Dalle celebrazioni tribali alle manifestazioni artistiche, ogni evento è in grado di raccontare una storia unica e bizzarra, dando vita a quelli che sono considerati gli appuntamenti più strambi, ma altrettanto imperdibili, del mondo e che consentono di immergersi a pieno nella cultura locale.

Quali sono le feste più strane del mondo?

1. Burning Man Festival, nel deserto del Nevada (Stati Uniti)

Evento famoso in tutto il mondo, tra le dune aride e sconfinate del Black Rock Desert in Nevada. Il Burning Man Festival prende vita ogni anno a fine agosto ed è uno degli eventi più iconici e controversi della storia recente. Nacque come un piccolo raduno negli anni Ottanta ed oggi è in grado di attirare migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo, persone di tutte le età pronti a celebrare l’arte, la sua espressione e la comunità.

Durante il Burning Man nasce una vera e propria città temporanea, chiamata Black Rock City, che emerge dal nulla e dove i partecipanti vivono all’insegna della libertà più totale, per otto giorni di totale autogestione, tramite condivisione e baratto. Non mancano in questi giorni esibizioni artistiche e l’installazione di opere artistiche monumentali e performance di ogni genere. Il culmine della festa è l’incendio dell’enorme fantoccio di legno che viene costruito al centro della città, come simbolo di rinascita e liberazione dei partecipanti.

Questo festival è diventato negli anni un’icona della cultura contemporanea, in grado di attirare artisti, sognatori e curiosi viaggiatori da tutto il mondo.

2. Il Chicken Festival del Nebraska (Stati Uniti)

Precisamente nel piccolo centro urbano di Wayne, nel Nebraska, si celebra ogni anno, nel mese di luglio, una festa decisamente particolare: il Chicken Festival. Un evento dedicato ai polli e alle galline e durante il quale si può assistere ad un mix di competizioni e giochi stravaganti, ma anche sfilate e travestimenti.

Una delle gare più attese di questa festa è sicuramente il lancio delle uova: i partecipanti devono lanciare e ricevere un uovo crudo senza farlo rompere, dimostrando abilità e destrezza. Oltre a questo ci sono anche la gara del clucking, una vera e propria gara fra i partecipanti, che devono imitare il verso delle galline, ed il concorso di costumi a tema, che ha come protagonisti, appunto, polli e galline giganti vestite con abiti stravaganti.

Il Chicken Festival non è solo una festa, ma una celebrazione dell’importanza della comunità agricola locale e che rappresenta un momento di unione e allegria per gli abitanti di Wayne.

3. Il Vegetarian Festival di Phuket (Thailandia)

Il Vegetarian Festival di Phuket è uno degli eventi più impressionanti dell’intero Sud Est Asiatico. Viene celebrato per nove giorni, tra la fine del mese di settembre e l’inizio di ottobre, come un omaggio alla purificazione spirituale e alla penitenza.

I partecipanti alla festa, che fanno parte della comunità cinese locale, praticano rituali di autoflagellazione e penitenza, come le camminate sui carboni ardenti o infilzando il proprio corpo con oggetti contundenti. Tutti atti ritenuti come l’unico modo per ottenere una protezione divina e contro l’attacco di spiriti maligni.

Nonostante ciò, il festival attira migliaia di turisti ogni anno, desiderosi di testimonia una tradizione così antica e radicata nella cultura, quanto cruda e a tratti inquietante.

4. Il Festival dei Fiori a Baguio (Filippine)

Si tratta di un’esperienza visiva straordinaria. Ecco come si può riassumere il Festival dei Fiori di Baguio, conosciuto anche come Panagbenga. Si svolge ogni anno a febbraio e marzo e celebra l’abbondanza dei fiori in questa città delle Filippine.

Durante questo mese di celebrazioni, la città si trasforma in un prato fiorino gigante, dove trovare carri allegorici ricoperti di fiori, ma anche assistere a danze e spettacoli culturali. Questo festival, nato negli anni Novanta, è stato in grado di risollevare l’economia locale dopo il terremoto che colpì la zona nel 1990. Il clima fresco della regione di Baguio e la vivacità delle celebrazioni, rendono il festival dei fiori un appuntamento imperdibile per i visitatori delle Filippine.

5. Tradizione e cultura agli Highland Games (Scozia)

Un viaggio alla scoperta della Scozia e dei suoi luoghi imperdibili non può dirsi completo se non si partecipa agli Highland Games, una celebrazione delle tradizioni e della cultura scozzese, che si svolge ogni anno da maggio a settembre. Questi giochi sono una combinazione di competizioni sportive, danza e musica tradizionale scozzese, che caratterizzano l’atmosfera di festa e che richiama l’antico spirito dei famosi clan scozzesi.

Le gare più famose degli Highland Games includono il lancio del tronco, il tiro alla fine e la pietra del peso, tutte prove di forza e resistenza fisica. Gli uomini durante questa celebrazione indossano il kilt tradizionale e non mancano, inoltre, gli assaggi di birra artigianale, i piatti tipici, come l’haggis, e danze al suono delle cornamuse. Gli Highland Games sono un’immersione autentica nella cultura scozzese, l’occasiona unica per partecipare ad un’esperienza indimenticabile.

6. Holi Festival (India)

L’Holi Festival in India è conosciuto anche come la “festa dei colori”. Si tratta di una delle celebrazioni più famose del Paese e si svolge ogni anno nel mese di marzo. Questa festa segna l’arrivo della primavera e celebra la vittoria del bene sul male, rappresentando la famosa leggenda della dea indù Holika.

Durante la festa le strade indiane si riempiono di persone che si lanciano polveri colorate e spruzzi d’acqua, festeggiamenti in grado di trasformare ogni città in un arcobaleno vivente. Durante l’Holi Festival cadono tutte le barriere sociali e tutti, indipendentemente da casta e ceto sociale, possono partecipare.

7. Il famoso Jazz Fest di New Orleans (Stati Uniti)

Il Jazz Fest di New Orleans, ufficialmente noto come New Orleans Jazz & Heritage Festival, è uno degli eventi musicali più importanti al mondo. Ogni anno questo festival è in grado di attirare diverse migliaia di visitatori e musicisti da tutto il mondo, nel periodo a cavallo tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

New Orleans si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, dove artisti di fama internazionale e talenti si esibiscono davanti ad un pubblico sempre più numeroso.

Oltre alla musica Jazz, durante questo festival si celebrano numerose influenze culturali della città, con concerti di blues, gospel, R&B, rock, e molto altro, oltre che essere anche l’occasione giusta per gustare la cucina tipica di New Orleans, con piatti come il famoso gumbo, i po’boy e il jambalaya.

8. La festa dell’uomo nudo di Okayama (Giappone)

L’inverno in Giappone è il periodo dei Hadaka Matsuri, che letteralmente si traduce in “festa dell’uomo nudo”. La più famosa delle celebrazioni che si riferiscono a questo evento si svolge il terzo sabato di febbraio, presso il tempio Saidaji, ad Okayama, giorno nel quale migliaia di uomini vestiti sono con un perizoma partecipano ad un rito di purificazione che viene tramandato da oltre 1200 anni.

Durante il festival i partecipati vengono chiamati ad immergersi nelle acque gelide, corrono e si spingono ad afferrare uno shingi, ovvero un bastoncino sacro lanciato dai monaci del tempio. Credenza vuole che chi riesce ad ottenere uno di questi oggetti sacri avrà un anno ricco di fortuna.

Questo rito, seppur bizzarro, è per i giapponesi un importante atto di devozione e resistenza, che attira ogni anno migliaia di spettatori, sia locali, che internazionali.

9. Schleicherlaufen Festival a Telfs (Austria)

Ogni cinque anni si svolge a Telfs, in Austria, lo Schleicherlaufen Festival, celebrazione durante la quale la città si trasforma in un mondo fatto di maschere e misteri. Questo festival si tiene subito prima della quaresima ed ha una storia antica. Secondo alcuni studiosi, infatti, potrebbe aver avuto origini addirittura in tempi risalenti ai pre-cristiani, anche se ufficialmente la popolazione locale ha individuato come periodo di nascita il quindicesimo secolo.

Ma come si svolge il festival? Durante il Schleicherlaufen, gli abitanti indossano elaborate maschere di legno e costumi tradizionali, sfilando in un corteo per le strade cittadine come simbolo del passaggio dall’inverno alla primavera. Le maschere, inoltre, raffigurano figure mitologiche e animali, creando un’atmosfera quasi magica.

10. La battaglia delle arance di Ivrea (Italia)

Infine, uno degli eventi più conosciuti di tutto il territorio italiano: la battaglia delle arance di Ivrea. Questo particolare evento si svolge durante il periodo di Carnevale e, come si può intuire dal nome, durante questa festa migliaia di partecipanti si lanciano arance a vicenda in una simulazione di battaglia, rievocando una ribellione avvenuta durante il periodo medievale contro un tiranno dell’epoca. Le squadre durante questa battaglia sono divise per stemma ed ognuna ha un proprio colore. Ci si scontra per le vie della città, trasformando la città di Ivrea in un campo di battaglia arancione.

Ciò che rende unico questo evento è l’energia dei partecipanti, il frastuono ed il profumo degli agrumi che invade le vie di Ivrea, elementi che caratterizzano questo evento così importante, simbolo di libertà e resistenza per la comunità locale.

Viaggiare è un’opportunità unica per scoprire le diverse sfaccettature e le diverse culture del mondo, ma poter partecipare ad eventi del genere non solo renderà il viaggio unico ed indimenticabile, ma darà l’opportunità di conoscere le tradizioni millenarie e le credenze profonde che le comunità del mondo cercano di preservare con il passare degli anni. Il mondo è pieno di sorprese: perché non approfittarne?