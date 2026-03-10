Inaugurata nel 1936, cuce insieme la valle di Isterdalen e Valldal. Con una pendenza che tocca il 10% e 11 tornanti a gomito scolpiti nella roccia viva, la Trollstigen promette un’esperienza sensoriale totale: dal rombo della cascata Stigfossen, che compie un salto verticale di 320 metri proprio a ridosso della carreggiata, fino al cospetto delle maestose cime “La Regina” (Dronninga) e “Il Vescovo” (Bispen).

Quando riapre la strada Trollstigen

Negli ultimi anni, a imporre la chiusura della strada è stata la fragilità geologica del territorio. Il rischio di caduta massi, infatti, aveva costretto le autorità a chiudere il tratto più celebre, quello che risale da Åndalsnes, per permettere imponenti lavori di disgaggio e protezione.

La data ufficiale di riapertura è prevista per metà maggio 2026 anche se, come sempre in Norvegia, è la natura a dettare l'ultima parola. L'accessibilità completa dipende dallo sgombero della neve e dai controlli di sicurezza finali. Per chi pianifica un on the road epico, è bene sapere che la stagione solitamente si chiude a fine ottobre, o con il primo vero accumulo nevoso autunnale.

Un consiglio prezioso per i più prudenti? Se i tornanti fossero temporaneamente interdetti, il Plateau della Trollstigen rimane spesso raggiungibile dal versante sud-est, arrivando da Valldal. Questa via, meno esposta, apre solitamente in anticipo e permette di accedere a piedi alle spettacolari piattaforme panoramiche in acciaio e vetro, sospese nel vuoto, offrendo la vista vertiginosa sulla valle anche quando la strada principale è chiusa al traffico.

Oltre i tornanti della Trollstigen

Affrontare la Trollstigen richiede nervi saldi e una guida consapevole. La carreggiata è stretta e il transito è rigorosamente vietato ai veicoli di lunghezza superiore ai 13,10 metri.

Una volta conquistata la vetta a 858 metri di quota, l'avventura continua nei dintorni, per esempio a Valldall. Conosciuta come la "valle delle fragole", è il paradiso per chi ama il kayak o il rafting, oltre a essere la porta d'accesso per il Geirangerfjord, sito UNESCO. Per chi preferisce le altezze, la funivia di Romsdalen porta in cima a panorami mozzafiato, mentre i più allenati possono affrontare il sentiero verso il belvedere sospeso di Rampestreken.

Infine, il sentiero Kløvstien offre un'alternativa a piedi per risalire la valle lungo le antiche vie dei mercanti, regalando prospettive inedite sulla strada dei Troll.

Per godersi l'esperienza senza la folla dei bus turistici, il segreto è giocare d'anticipo: presentatevi ai piedi della salita prima delle 9:00 o attendete la luce soffusa del tardo pomeriggio, dopo le 17:00.