Nel 2026 riapre la strada Trollstigen: undici tornanti tra cascate e vette spettacolari. Scoprite come pianificare il viaggio on the road più bello d'Europa!

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato:

Riapre nel 2026 la spettacolare strada Trollstigen, l’esperienza on the road più bella d’Europa
iStock
La strada a tornanti Trollstigen

Dopo stagioni di incertezze e chiusure forzate, il 2026 segna finalmente l’anno della rinascita per una delle strade più spettacolari del mondo. La Trollstigen, nota come la “Scala dei Troll”, si appresta a riaprire i battenti nella sua interezza, restituendo ai viaggiatori quel nastro d’asfalto che sembra sfidare le leggi della fisica tra le vette della Norvegia occidentale.

Inaugurata nel 1936, cuce insieme la valle di Isterdalen e Valldal. Con una pendenza che tocca il 10% e 11 tornanti a gomito scolpiti nella roccia viva, la Trollstigen promette un’esperienza sensoriale totale: dal rombo della cascata Stigfossen, che compie un salto verticale di 320 metri proprio a ridosso della carreggiata, fino al cospetto delle maestose cime “La Regina” (Dronninga) e “Il Vescovo” (Bispen).

