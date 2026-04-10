Tre rotte poco battute e splendide per una fuga di primavera in Europa, ma ce ne sono molte altre: la promo Volotea dura fino a oggi, per partenze fino al 30 giugno

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Panorama di Aalborg

Se si avverte il bisogno di staccare, anche solo per qualche giorno, questa è una di quelle occasioni che trasformano un pensiero in un biglietto aereo. La compagnia Volotea ha lanciato una promozione con voli a partire da 19 euro (e da 9 euro per gli iscritti al programma Megavolotea) valida per prenotazioni entro il 10 aprile incluso. Le partenze sono immediate: si vola fino al 30 giugno 2026, un arco perfetto per inseguire la luce più bella dell’anno e concedersi il primo assaggio d’estate europea senza le folle.

Il tutto in un momento non semplice per il settore, tra rincari del carburante e dinamiche operative sempre più complesse. Eppure, proprio per questo, offerte di questo tipo diventano ancora più interessanti: una finestra accessibile per tornare a viaggiare senza pianificazioni infinite, scegliendo mete che sanno sorprendere, tra grandi classici e nuove rotte tutte da scoprire.

Da Napoli ad Aalborg

Dalla vitalità travolgente di Napoli si vola verso una delle perle più sottovalutate del Nord Europa: Aalborg, in Danimarca, con tariffe a partire da 24 euro. Il mood qui cambia radicalmente: si passa dal caos affascinante del Sud Italia a un’eleganza nordica fatta di architettura contemporanea, waterfront rigenerati e una scena culturale sorprendentemente vivace.

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Aalborg è il posto giusto per chi cerca un’esperienza diversa: passeggiate lungo il fiordo del Limfjord, musei di design, street art e locali minimal ma curatissimi. La città ha quell’energia creativa tipica delle destinazioni scandinave emergenti, ancora lontane dal turismo di massa. Ideale dunque per un weekend fuori dagli schemi, tra atmosfere hygge e tramonti straordinari.

Da Venezia a Murcia

Da Venezia si apre una nuova rotta verso Murcia, con voli a partire da 19 euro. Una destinazione che profuma di scoperta: meno battuta rispetto alle grandi città spagnole, ma capace di regalare un mix perfetto tra cultura, gastronomia e relax.

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Murcia è sole pieno, piazze barocche, tapas e spiagge a pochi chilometri. Il ritmo è morbido, sa di siesta: si passa dalle visite alla Cattedrale di Santa Maria alle passeggiate tra i giardini lungo il fiume Segura, fino a una fuga verso il Mar Menor per un primo tuffo di stagione. Perfetta per chi vuole anticipare l’estate senza il caos delle mete più mainstream.

Da Roma a Limoges

Nuova anche la tratta da Roma a Limoges, con voli a partire da 19 euro. Qui si entra in una Francia più intima, lontana dai riflettori e dalla capitale affollata, ma incredibilmente affascinante. Limoges è sinonimo di porcellana, ma anche di storia medievale, botteghe artigiane e un’atmosfera autentica che conquista senza bisogno di effetti speciali.

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Le giornate scorrono lente, un luogo perfetto per chi cerca un viaggio più contemplativo: vicoli acciottolati, mercatini locali, piccoli bistrot e tanta natura nei dintorni, tra boschi e laghi. Questa è senza dubbio una destinazione che invita a rallentare, a vivere il viaggio con un ritmo diverso e più consapevole, senza inseguire itinerari stressanti.