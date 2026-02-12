In occasione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano abbiamo incontrato il Direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, con il quale abbiamo parlato dell’evoluzione del turismo in famiglia, della nuova carta dei valori relativa al turismo pet friendly e di come la Toscana possa essere ancora raccontata in modo inedito, con eventi di musica classica, a partire dal Festival Mascagnano e al Festival Pucciniano, che quest’anno celebra i cent’anni della Turadot.
BIT 2026: Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica
La Toscana può essere ancora raccontata in modo inedito. Ne abbiamo parlato con il Direttore di Toscana Promozione Turistica