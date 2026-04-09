Healthy City Index 2026, le città del mondo dove la vita è un sogno

L’Healthy City Index 2026 fotografa le 250 città più sane del mondo, analizzando benessere, ambiente e qualità della vita urbana: l’Italia spunta dal 61° posto

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Healthy City Index 2026, le città del mondo dove la vita è un sogno
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Paesaggio urbano di Helsinki

L’Healthy City Index 2026 è alla sua prima edizione e rappresenta un nuovo sguardo globale sul concetto di città sana. Questo indice nasce all’interno del framework di ricerca dell’Happy City Index, stilato dall’IMD World Competitiveness Center, ma si concentra in modo specifico sulle condizioni che favoriscono salute fisica, benessere mentale e qualità della vita urbana.

Lo studio ha analizzato 250 città in tutto il mondo grazie al contributo di centinaia di ricercatori e a un ampio database di dati validati, raccolti attraverso una metodologia condivisa a livello internazionale. Ciò che rende interessante questo indice è l’approccio multidimensionale: una città sana non è definita solo dalla qualità del sistema sanitario, ma anche da fattori come l’ambiente urbano, l’accesso ai servizi, le politiche pubbliche e il livello di inclusione sociale.

In questo senso, l’Healthy City Index non vuole semplicemente stilare una classifica, ma diventare uno strumento utile per amministrazioni e cittadini, capace di individuare buone pratiche e modelli replicabili per migliorare la vita urbana nel lungo periodo.

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