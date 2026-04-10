Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Il nuovo sistema EES

Da oggi attraversare i confini europei non è più solo un gesto automatico tra gate e controlli passaporti, ma un passaggio dentro una nuova era del viaggio. Il sistema EES (Entry/Exit System), diventato pienamente operativo il 10 aprile 2026 in tutta l’Unione Europea, segna infatti un passaggio netto: via i timbri sul passaporto, dentro i dati biometrici. Un cambiamento che impatta milioni di viaggiatori extra-UE e che arriva proprio nel momento in cui la stagione delle fughe primaverili entra nel vivo.

L’obiettivo è chiaro, ovvero rendere le frontiere più sicure, intelligenti e digitali. Ma come spesso accade quando la tecnologia accelera, l’esperienza reale, almeno all’inizio, si muove a un ritmo diverso. Tra code più lunghe, nuove procedure e una gestione ancora in rodaggio, il viaggio europeo si trasforma, ma chiedendo ai passeggeri un po’ di pazienza. Non basta più presentarsi al controllo: bisogna essere pronti a essere registrati, identificati, tracciati.

Come funziona davvero il nuovo sistema EES

Il cuore della rivoluzione è semplice ma efficace, almeno in premessa: ogni ingresso e uscita dallo spazio Spazio Schengen viene registrato digitalmente. Le prime regole erano state già introdotte lo scorso novembre 2024, ma da oggi si cambia per davvero. Niente più timbri sul passaporto da collezionare, quindi, ma una raccolta di dati che include le informazioni del passaporto, le impronte digitali e un’immagine facciale, un processo che trasforma il controllo di frontiera in una vera e propria identificazione biometrica.

Il sistema si applica a tutti i cittadini non UE e non Schengen che viaggiano per soggiorni brevi, fino a 90 giorni ogni 180. Parliamo quindi di turisti, viaggiatori business, nomadi digitali e anche di chi entra frequentemente per brevi periodi. Dentro rientrano anche i cittadini del Regno Unito, oggi considerati a tutti gli effetti viaggiatori extra-UE.

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Non è necessario registrarsi prima della partenza, perché tutto avviene direttamente in aeroporto, al momento dell’arrivo. Chi possiede un passaporto biometrico può utilizzare i chioschi automatici, rendendo il processo più fluido. Chi invece ha ancora un passaporto tradizionale dovrà passare dai controlli manuali, con tempi inevitabilmente più lunghi.

Un dettaglio importante riguarda la durata dei dati: le informazioni biometriche vengono conservate per tre anni, rendendo molto più rapide le verifiche nei viaggi successivi. Naturalmente, un eventuale rifiuto del passeggero di fornire questi dati comporta automaticamente il respingimento alla frontiera.

Cosa cambia nel concreto per chi viaggia

Se sulla carta tutto appare efficiente, nella pratica il rollout del sistema porta con sé qualche inevitabile frizione, almeno in questa fase iniziale. Nei principali aeroporti europei si segnalano già attese più lunghe, soprattutto nelle ore di punta, con tempi che possono superare anche le due ore per i controlli dei passeggeri provenienti da Paesi terzi. Il motivo di questo iniziale rallentamento delle procedure è semplice: ogni viaggiatore deve essere registrato nel sistema e questo richiede tempo, soprattutto in una fase primaria in cui le infrastrutture e il personale stanno ancora adattandosi.

Dunque, chi vola verso l’Europa da fuori UE deve ricalibrare completamente i tempi di arrivo in aeroporto. L’anticipo consigliato cresce di almeno un’ora e mezza o due rispetto al passato, soprattutto per voli intercontinentali o nei periodi di maggiore affluenza.

È un piccolo prezzo da pagare per un sistema che, nel medio periodo, promette di rendere i viaggi più fluidi, sicuri e digitalizzati. Una transizione che può sembrare poco romantica, senza più timbri da collezionare, ma che racconta perfettamente il presente del settore viaggi: sempre più tech, più tracciato, efficace e sempre più veloce.