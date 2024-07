Cammini sul Lago d’Orta, lungo splendidi sentieri naturali

Sentieri e cammini ideali per chi vuole sperimentare un viaggio in lentezza nella pace e nella natura, dando ascolto allo spirito e alla bellezza del Piemonte.

Fonte: iStock Isola di San Giulio al centro del lago d'Orta

Il lago d’Orta è uno dei gioielli naturali nascosti del Piemonte, una destinazione meno nota rispetto ai vicini Lago Maggiore e Lago di Como, mete di un flusso di turisti sicuramente più elevato, ma non per questo motivo meno affascinante. Il lago d’Orta si trova in una cornice naturale incantevole, circondato da montagne verdi e borghi pittoreschi ed offre una vasta gamma di sentieri naturali che permettono ai visitatori di immergersi nella bellezza del paesaggio e nella tranquillità dell’ambiente.

La magia del lago d’Orta

Il lago d’Orta, che viene anche chiamato Cusio, è un luogo famoso per la sua bellezza e per l’atmosfera romantica e tranquilla che pervade i suoi dintorni. Orta San Giulio, che ne è il borgo principale, è un vero e proprio gioiello medievale con stradine acciottolate, palazzi antichi e la suggestiva ed iconica isola di San Giulio, situata proprio al centro del lago. Ma oltre a queste attrazioni, il territorio circostante offre numerose opportunità per gli amanti del trekking e delle passeggiate nella natura.

Sentieri imperdibili nei dintorni del lago d’Orta

Sentiero Azzurro

Il Sentiero Azzurro è uno dei percorsi più famosi e affascinanti nei dintorni del lago d’Orta. Percorrendo questo sentiero panoramico è possibile visitare due dei borghi più pittoreschi del lago. Infatti, questo cammino collega Orta San Giulio a Pella passando attraverso boschi, prati e proseguendo lungo le rive del lago.

Il percorso inizia a Orta San Giulio, dove è possibile visitare la suggestiva Piazza Motta, che è anche il punto di partenza per l’isola di San Giulio. Da qui, il sentiero si snoda verso la collina del Sacro Monte di Orta, un sito UNESCO noto per le sue cappelle affrescate dedicate a San Francesco d’Assisi. Proseguendo lungo il sentiero, è possibile immergersi nel fitto bosco piemontese, offrendo viste spettacolari sul lago e sulle montagne circostanti. Durante la camminata, si incontrano piccoli borghi e antiche chiesette, come la Chiesa di San Filiberto a Pella, che merita sicuramente una sosta.

Partenza e arrivo: Orta San Giulio – Pella

Difficoltà del sentiero: media

Durata: circa 3 ore

Anello di Ameno

Un altro percorso interessante nella zona del lago d’Orta è l’Anello di Ameno. Questo sentiero naturale, che offre una visione completa delle colline che circondano il lago, passa attraverso i rigogliosi boschi di castagni e faggeti, oltre che nei pressi numerose ville storiche e cascine, caratteristiche della zona.

L’itinerario del sentiero parte dal centro di Ameno, piccolo borgo piemontese ricco di storia ed arte, e si snoda attraverso boschi e prati verdi, che si affacciano sul Lago d’Orta. Lungo il percorso, si attraversano edifici storici come Villa Nigra, una delle residenze più belle della zona.

Partenza e arrivo: Ameno

Difficoltà del sentiero: facile

Durata: circa 2 ore

Sentiero del Quadrifoglio

Il sentiero del Quadrifoglio è probabilmente il sentiero naturale più impegnativo fra quelli che circondano il lago d’Orta, ideale per gli escursionisti esperti. Questo sentiero circolare parte da Omegna e attraversa la Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta, offrendo viste spettacolari sul lago e sui dintorni.

Il percorso del sentiero naturale del Quadrifoglio inizia a Omegna, un vivace centro cittadino situato sulla sponda nord del lago e da qui si snoda verso la Riserva Naturale del Sacro Monte di Orta, attraverso i boschi fitti ed i prati che rendono questa zona un vero e proprio paradiso naturale nel cuore del Piemonte. Il sentiero del Quadrifoglio offre numerosi punti panoramici, da cui si può ammirare la bellezza del lago d’Orta. Lungo questo percorso, si incontrano diverse cappelle affrescate e piccoli santuari, che aggiungono un tocco spirituale a questo sentiero naturale del Piemonte.

Partenza e arrivo: Omegna

Difficoltà del sentiero: alta

Durata: circa 5 ore

Sentiero della Madonna del Sasso

Un percorso breve, ma allo stesso tempo suggestivo, è quello che conduce alla Madonna del Sasso, un santuario situato su una spettacolare rupe che domina il lago. Il sentiero parte dal piccolo borgo medievale di Boleto, un pittoresco villaggio situato sulle colline che circondano il lago, e sale fino al santuario. Il sentiero sale gradualmente lungo i boschi, fino a raggiungere il santuario, da dove la vista sul Lago d’Orta e sulle montagne circostanti è semplicemente spettacolare, creando ricordi indimenticabili.

Partenza e arrivo: Boleto

Difficoltà del sentiero: media

Durata: circa 1 ora

Consigli pratici per le escursioni al lago d’Orta

Per godere appieno delle escursioni sul Lago d’Orta, è importante essere ben equipaggiati. Ad esempio, è importante vestire scarpe da trekking, che risultano indispensabili per affrontare in sicurezza questi fantastici sentieri naturali. Da prestare molta attenzione anche agli zaini, che dovrà contenere acqua e snack per avere con sé tutto l’occorrente, ed all’abbigliamento, che si consiglia a strati e al quale aggiungere anche una giacca impermeabile, per contrastare eventuali e rapidi cambiamenti climatici.

Questo splendido lago si trova tra le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Facilmente raggiungibile in auto da Milano, che dista circa 80 km, e da Torino, che invece dista circa 120 km, il il Lago d’Orta può essere visitato in qualsiasi periodo dell’anno, ma i mesi migliori per le escursioni sono sicuramente la primavera e l’autunno, quando le temperature sono miti e i colori della natura sono più vivaci. L’estate è ideale per chi vuole combinare le escursioni con un po’ di relax in riva al lago, allo stesso modo l’inverno può offrire un’atmosfera magica, con le montagne innevate.

Questi sentieri naturali sono sicuramente meno impegnativi di molti cammini d’Italia, che si possono intraprendere durante tutto l’anno, ma allo stesso tempo il Lago d’Orta è una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza all’insegna della natura e delle attività all’aperto, proprio come le camminate lungo questi sentieri naturali.

I sentieri naturali che circondano il lago offrono esperienze uniche, permettendo ai visitatori di scoprire angoli nascosti e di immergersi nella bellezza di un paesaggio incontaminato come questo nel cuore verde del Piemonte. Una destinazione ideale escursionisti esperti, ma anche per i semplici amanti delle passeggiate all’aria aperta. Il Lago d’Orta saprà conquistare gli amanti con i suoi panorami mozzafiato e la sua atmosfera incantata.